Estrela x Alverca: Palpite Odds Altas +5, +7, Onde Assistir, Primeira Liga, 25/08

Estrela Amadora x Alverca: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da Liga Portugal, que acontece nesta segunda-feira (25/08), às 16h15 (horário de Brasília), no Estádio José Gomes, em Amadora, com transmissão da Disney+.

O jogo é válido pela terceira rodada do campeonato. Nenhum dos dois times conseguiu vencer no torneio ainda. O Estrela Amadora empatou uma vez e perdeu outra nos dois jogos que disputou até agora, enquanto o Alverca perdeu os dois jogos da temporada.

Estrela Amadora x Alverca Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas

Nossas dicas de apostas para esse confronto se baseiam na falta de resultados positivos de ambos os times. O Estrela Amadora tem uma defesa que sofreu poucos gols até agora, mas o ataque ainda não funcionou. Já o Alverca tem um desempenho defensivo pior, sofrendo em média 2.5 gols por jogo. A partida tem tudo para ser de poucos gols, com a necessidade de um resultado levando à cautela.



🎯 Palpite: Total de Gols: Menos de 2.5 - odd 1.58

🎯 Palpite: Resultado Final: Empate - odd 3.03

🎯 Palpite: Total de Gols e Ambos os Times Marcam - Menos de 2.5 E Não - odd 2.06



Palpites Alternativos Estrela Amadora x Alverca

Se você busca uma aposta mais ousada, aqui estão algumas dicas alternativas que podem ter um bom retorno. Os palpites alternativos buscam explorar outros mercados, como placar exato e aposta em gols, que podem dar mais valor à aposta.



🎯 Palpite: 1º Gol: CF Estrela - odd 1.96

🎯 Palpite: Empate Anula Aposta: FC Alverca - odd 2.13

🎯 Palpite: Gols Exatos: 2 - odd 3.39



💰 Estrela Amadora x Alverca: Palpites de Odds Baixas

Apostas de odds baixas são aquelas consideradas mais seguras. Não há garantia de vitória, mas a probabilidade de um acerto é maior.



🔵 Palpite: CF Estrela Ou Empate - odd 1.35

🟢 Palpite: Total de Gols: Menos de 2.5 - odd 1.58

🟡 Palpite: Ambos Os Times Marcam - Não - odd 1.80



⚖️ Estrela Amadora x Alverca: Palpites de Odds Médias

As odds médias oferecem um equilíbrio entre risco e retorno. São apostas que você faria quando o jogo está bem parelho e a expectativa é de um resultado não tão óbvio.



🔵 Palpite: FC Alverca - odd 3.09

🟢 Palpite: Gols Exatos: 2 - odd 3.39

🟡 Palpite: Empate / Empate (Intervalo / Final do Jogo) - odd 4.25



🚀 Estrela Amadora x Alverca: Palpites de Odds Altas

Esses palpites são para quem busca um retorno alto. Lembre-se, eles são mais arriscados, então aposte com responsabilidade.



🔵 Palpite: FC Alverca / FC Alverca (Intervalo / Final do Jogo) - odd 5.22

🟢 Palpite: Placar Exato 1 a 1 - odd 5.31

🟡 Palpite: Empate E Ambos Os Times Marcam - Não - odd 7.79



Estrela Amadora x Alverca: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O confronto é uma oportunidade de ouro para as duas equipes conquistarem a primeira vitória na competição. O Estrela Amadora joga em casa, onde tentará mostrar sua força para sair do meio da tabela. Já o Alverca precisa dos três pontos para sair da zona de rebaixamento.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Estrela Amadora x Alverca - Liga Portugal

📅 Data: 25/08/25



⏰ Horário: 16h15 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio José Gomes, em Amadora



📺 Transmissão: Disney+



Como Estrela Amadora e Alverca Chegam Para o Confronto

O Estrela Amadora chega para a partida em uma situação de instabilidade, na 13ª colocação do campeonato com apenas 1 ponto em 2 jogos. O time não vence há dois jogos em todas as competições. Em seu único jogo em casa, o time perdeu de 1 a 0 para o Benfica.

O Alverca vive uma fase ainda pior, na 16ª posição e sem nenhum ponto conquistado. O time perdeu os seus dois jogos no campeonato e tem uma sequência de duas derrotas seguidas em todas as competições.