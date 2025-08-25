Assine UOL
Primeira Liga - Portugal
Estádio José Gomes
Alverca
  • D
  • D
  • D
  • V
  • V
Estrela x Alverca: Palpite Odds Altas +5, +7, Onde Assistir, Primeira Liga, 25/08

Publicado
25.08.2025
Atualizado em
25.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Estrela Amadora x Alverca: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da Liga Portugal, que acontece nesta segunda-feira (25/08), às 16h15 (horário de Brasília), no Estádio José Gomes, em Amadora, com transmissão da Disney+.


O jogo é válido pela terceira rodada do campeonato. Nenhum dos dois times conseguiu vencer no torneio ainda. O Estrela Amadora empatou uma vez e perdeu outra nos dois jogos que disputou até agora, enquanto o Alverca perdeu os dois jogos da temporada.


Estrela Amadora x Alverca Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas


Nossas dicas de apostas para esse confronto se baseiam na falta de resultados positivos de ambos os times. O Estrela Amadora tem uma defesa que sofreu poucos gols até agora, mas o ataque ainda não funcionou. Já o Alverca tem um desempenho defensivo pior, sofrendo em média 2.5 gols por jogo. A partida tem tudo para ser de poucos gols, com a necessidade de um resultado levando à cautela.



  • 🎯 Palpite: Total de Gols: Menos de 2.5 - odd 1.58

  • 🎯 Palpite: Resultado Final: Empate - odd 3.03

  • 🎯 Palpite: Total de Gols e Ambos os Times Marcam - Menos de 2.5 E Não - odd 2.06


Palpites Alternativos Estrela Amadora x Alverca


Se você busca uma aposta mais ousada, aqui estão algumas dicas alternativas que podem ter um bom retorno. Os palpites alternativos buscam explorar outros mercados, como placar exato e aposta em gols, que podem dar mais valor à aposta.



  • 🎯 Palpite: 1º Gol: CF Estrela - odd 1.96

  • 🎯 Palpite: Empate Anula Aposta: FC Alverca - odd 2.13

  • 🎯 Palpite: Gols Exatos: 2 - odd 3.39


💰 Estrela Amadora x Alverca: Palpites de Odds Baixas


Apostas de odds baixas são aquelas consideradas mais seguras. Não há garantia de vitória, mas a probabilidade de um acerto é maior.



  • 🔵 Palpite: CF Estrela Ou Empate - odd 1.35

  • 🟢 Palpite: Total de Gols: Menos de 2.5 - odd 1.58

  • 🟡 Palpite: Ambos Os Times Marcam - Não - odd 1.80


⚖️ Estrela Amadora x Alverca: Palpites de Odds Médias


As odds médias oferecem um equilíbrio entre risco e retorno. São apostas que você faria quando o jogo está bem parelho e a expectativa é de um resultado não tão óbvio.



  • 🔵 Palpite: FC Alverca - odd 3.09

  • 🟢 Palpite: Gols Exatos: 2 - odd 3.39

  • 🟡 Palpite: Empate / Empate (Intervalo / Final do Jogo) - odd 4.25


🚀 Estrela Amadora x Alverca: Palpites de Odds Altas


Esses palpites são para quem busca um retorno alto. Lembre-se, eles são mais arriscados, então aposte com responsabilidade.



  • 🔵 Palpite: FC Alverca / FC Alverca (Intervalo / Final do Jogo) - odd 5.22

  • 🟢 Palpite: Placar Exato 1 a 1 - odd 5.31

  • 🟡 Palpite: Empate E Ambos Os Times Marcam - Não - odd 7.79


Estrela Amadora x Alverca: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O confronto é uma oportunidade de ouro para as duas equipes conquistarem a primeira vitória na competição. O Estrela Amadora joga em casa, onde tentará mostrar sua força para sair do meio da tabela. Já o Alverca precisa dos três pontos para sair da zona de rebaixamento.


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Estrela Amadora x Alverca - Liga Portugal

  • 📅 Data: 25/08/25

  • ⏰ Horário: 16h15 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio José Gomes, em Amadora

  • 📺 Transmissão: Disney+


Como Estrela Amadora e Alverca Chegam Para o Confronto


O Estrela Amadora chega para a partida em uma situação de instabilidade, na 13ª colocação do campeonato com apenas 1 ponto em 2 jogos. O time não vence há dois jogos em todas as competições. Em seu único jogo em casa, o time perdeu de 1 a 0 para o Benfica.


O Alverca vive uma fase ainda pior, na 16ª posição e sem nenhum ponto conquistado. O time perdeu os seus dois jogos no campeonato e tem uma sequência de duas derrotas seguidas em todas as competições.

Estrela x Alverca: Palpite do Dia

Estrela Vence
Superbet logo
2.47
Apostar agora

Jogo Responsável


Apostar pode ser uma forma de entretenimento, mas é crucial entender que o jogo não deve ser visto como uma fonte de renda ou uma solução para problemas financeiros. O resultado é incerto e você pode perder o valor investido. O mais importante é o autocontrole: defina um orçamento para suas apostas e jamais o ultrapasse, e nunca aposte para tentar recuperar o que perdeu. O jogo deve ser um passatempo. Se você sentir que está perdendo o controle, procure ajuda. Para mais informações, acesse o link de Jogo Responsável.

