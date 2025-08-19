Assine UOL
FK Crvena Zvezda
UEFA Champions League - World Wide
Stadion Rajko Mitić
Pafos
Odds atualizadas a 19.08.2025 às 12:04

Estrela Vermelha x Pafos: Palpite, Odds +10 e Onde Assistir Liga dos Campeões - 19/08

Publicado
19.08.2025
Atualizado em
19.08.2025
Tempo de leitura
8 min

Confira palpite Estrela Vermelha x Pafos, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.


Estrela Vermelha e Pafos se enfrentam pela última pré-eliminatória da Liga dos Campões, antes da fase princial, nesta terça-feira dia 19 de agosto, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Rajko Mitic. O jogo terá transmissão ao vivo e com vídeo da Novibet e Bet365, além do SBT (tv aberta) e SPACE (tv por assinatura).


Palpites de Estrela Vermelha x Pafos: Nossas 3 Melhores Dicas


Considerando o desempenho recente das equipes em suas respectivas ligas, este duelo de ida promete ser de alta intensidade. O Estrela Vermelha, jogando em casa, é o grande favorito. O Pafos, por sua vez, tentará defender-se para levar um resultado favorável para o jogo de volta.



  • ⚽ Resultado Final: Estrela Vermelha - Odd de 1.68 na Novibet

  • ⚽ Total de Gols - Acima de 2.5 - Odd de 1.61 na Stake

  • ⚽ Ambas as Equipes Marcam - Sim - Odd de 1.70 na Betnacional


Palpites Alternativos Estrela Vermelha x Pafos


Para quem busca mercados diferenciados, as opções a seguir oferecem boas oportunidades. As apostas em handicap podem ser uma boa alternativa para um jogo com grande favoritismo do time da casa. Além disso, a combinação de mercados de resultado e gols pode resultar em odds mais atrativas.



  • ⚽ Estrela Vermelha vence e Total de Gols Acima de 3.5 - Odd de 2.40 na Novibet

  • ⚽ Handicap Asiático: Estrela Vermelha -1.5 - Odd de 1.95 na Superbet

  • ⚽ Resultado do Intervalo/Final do Jogo: Estrela Vermelha/Estrela Vermelha - Odd de 1.85 na Stake


Palpites de Odds Baixas Estrela Vermelha x Pafos



  • ⚽ Dupla Chance: Estrela Vermelha ou Empate - Odd de 1.05 na Novibet

  • ⚽ Estrela Vermelha marca a qualquer momento - Odd de 1.10 na BetNacional

  • ⚽ Total de Gols - Acima de 1.5 - Odd de 1.20 na Onabet


Nesta seção, apresentamos palpites com odds mais conservadoras, ideais para quem busca minimizar riscos ou complementar outras apostas. Estas opções refletem a expectativa de um jogo favorável ao time da casa e com gols, o que é comum em confrontos de pré-eliminatórias europeias.


Palpites de Odds Médias Estrela Vermelha x Pafos



  • ⚽ Estrela Vermelha vence e Ambos Marcam: Sim - Odd de 3.00 na Superbet

  • ⚽ Estrela Vermelha vence e Total de Gols Acima de 2.5: Sim - Odd de 2.05 na Novibet

  • ⚽ Estrela Vermelha vence por 2 gols de diferença - Odd de 4.00 na Stake


Aqui, você encontrará palpites com odds intermediárias, que oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno. Estas apostas se baseiam em cenários mais específicos, como a possibilidade de um dos times vencer com um placar mais apertado ou a combinação de mercados de gols e resultado.


Palpites de Odds Altas Estrela Vermelha x Pafos



  • ⚽ Bola na Trave - Mais de 1.5 - Odd de 5.35 na Novibet

  • ⚽ Intervalo/Final do Jogo - Empate/Empate - Odd de 6.23 na Betnacional

  • ⚽ Resultado Correto 2x2 - Odd de 11.50 na Stake


Para os apostadores mais ousados, esta seção traz palpites com odds elevadas. São apostas que, apesar de mais arriscadas, podem gerar retornos significativos. Baseamos essas dicas em cenários menos esperados, mas que têm potencial para acontecer, como a vitória do time da casa com um placar mais elástico ou um resultado surpresa do Pafos.


Informações do Jogo: Estrela Vermelha x Pafos: Onde Assistir e Ficha do Jogo


Informações Completas da Partida



  • Confronto: Estrela Vermelha x Pafos - Liga dos Campeões (pré-eliminatória)

  • Data: 19/08/2025

  • Horário: 16h (horário de Brasília)

  • Local: Estádio Rajko Mitic, Belgrado (Sérvia)

  • Transmissão: Novibet e Bet365


Como assistir Estrela Vermelha x Pafos


É possível assistir jogos ao vivo e de graça através das plataformas Bet365 e Novibet. Para isso, basta fazer login na sua conta. 


Caso você ainda não tenha um cadastro, basta concluir e verificar a sua conta para assistir jogo ao vivo.


Como Estrela Vermelha e Pafos Chegam Para o Confronto


O Estrela Vermelha, jogando em casa, busca fazer valer o mando de campo para construir uma vantagem no jogo de ida. A equipe sérvia é conhecida por sua força ofensiva e busca impor seu ritmo de jogo desde o início para abrir o placar. O time deve pressionar a defesa adversária e usar a qualidade técnica de seus jogadores para criar as principais chances de gol ao longo da partida.


O Pafos, por sua vez, enfrenta um adversário mais forte e jogará fora de casa. A equipe deve adotar uma postura mais cautelosa, focando em uma defesa sólida para conter o ímpeto ofensivo do Estrela Vermelha. Um bom resultado para o Pafos seria um empate ou uma derrota por placar mínimo, o que lhes daria chances de reverter o placar no jogo de volta em casa.

FK Crvena Zvezda x Pafos: Palpite do Dia

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

FK Crvena Zvezda x Pafos: Escalações Oficiais

FK Crvena Zvezda x Pafos: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2025 UEFA Champions League
Pafos
0 - 0
FK Crvena Zvezda

Pratique o Jogo Responsável


O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:



  • Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo

  • Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações

  • Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema

  • Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo


Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.

