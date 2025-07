Estrela Vermelha x Lincoln Red Imps: Palpite, Onde Assistir - Liga dos Campeões 29/07

Estrela Vermelha x Lincoln Red Imps: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

O confronto coloca frente a frente duas realidades bem diferentes do futebol europeu. O Estrela Vermelha, com tradição continental e presença constante em fases de grupos, entra como amplo favorito diante do representante de Gibraltar, o Lincoln Red Imps.

Estrela Vermelha x Lincoln Red Imps Palpite - 3 Opções Para Você Apostar





Palpite 1 - Vitória do Estrela Vermelha com Handicap -2 - odd pagando 1.72 na Novibet







Palpite 2 - Total de Gols do Estrela Vermelha: Mais de 2.5 - odd pagando 1.85 na Novibet







Palpite 3 - Placar Exato: 3x0 - odd pagando 7.50 na Novibet





Diante da disparidade técnica, o cenário é de domínio completo da equipe sérvia. Resta ao Lincoln Red Imps tentar minimizar os danos e manter uma postura defensiva.

Vitória do Estrela com Handicap -2 - odd pagando 1.72

O time da casa deve controlar o jogo desde os primeiros minutos. Se encaixar o ritmo e as finalizações, a vitória por três ou mais gols é provável.

Total de Gols do Estrela: Mais de 2.5 - odd pagando 1.85

Mesmo que o adversário se feche, a pressão e o volume de jogo do Estrela Vermelha podem gerar três ou mais gols.

Placar Exato 3x0 - odd pagando 7.50

Para quem busca um mercado com valor alto e lógica por trás, o 3x0 é um dos placares mais coerentes com o cenário deste duelo.

Estrela Vermelha x Lincoln Red Imps: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo: Estrela Vermelha x Lincoln Red Imps