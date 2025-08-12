Estrela Vermelha x Lech Poznan: Palpite Odds Altas, Escalações, Champions 12/08

Estrela Vermelha x Lech Poznan: Confira os palpites para o jogo da Liga dos Campeões, saiba onde assistir ao vivo (Canal GOAT Grátis e OneFootball) e as escalações oficiais.

Depois de vencer por 3x1 no Estádio Municipal de Poznan, o Estrela Vermelha recebe agora o Lech Poznan, saindo amplamente favorito para esta partida.

O time de Belgrado tem mostrou superioridade, no jogo de ida, e tenta agora confirmar seu favoritismo.

O histórico recente, as estatísticas e o momentos dos times deixam o Estrela Vermelha na frente. Será que o jogo desta terça-feira o confirma?

Veja nosso prognóstico para o Estrela Vermelha Lech Poznan, com odds altas no palpite de placar exato. E confira também outros palpites de jogos de hoje.

Estrela Vermelha x Lech Poznan: Palpite pela Champions League



⚽ Ambas as equipes marcam: Sim



🎯 Resultado Final: Estrela Vermelha 3-1 Lech Poznan



📊 Over/Under: Over 2.5 gols



🔀 Dupla Chance: 1X



🔄 Handicap Asiático: Estrela Vermelha -0.5



A probabilidade de vitória do Estrela Vermelha ronda os 66 por cento, segundo as odds das casas de apostas.

E como o Lech Poznan precisa de arriscar, é bem provável que consiga também marcar pelo menos um gol, o que torna o mercado Ambas as Equipes Marcam sempre uma boa opção.

Ao mesmo tempo, como o empate é suficiente para o Estrela Vermelha seguir na Champions, você pode sempre optar por uma Dupla Chance, fazendo uma aposta mais conservadora.

Estrela Vermelha x Lech Poznan: Onde Assistir

O Estrela Vermelha x Lech Poznan vai passar no Canal GOAT e OneFootball. E pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo do Estrela Vermelha x Lech Poznan



ℹ️ Jogo: Estrela Vermelha x Lech Poznan pela Liga dos Campeões da UEFA



📅 Data: 12 de agosto de 2025



📺 Onde assistir: Canal GOAT e OneFootball



🕒 Horário: 16h (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Stadion Rajko Mitić



