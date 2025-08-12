Assine UOL
FK Crvena Zvezda
UEFA Champions League - World Wide
Stadion Rajko Mitić
Lech Poznan
  • D
  • V
  • V
  • V
Odds atualizadas a 12.08.2025 às 12:45

Estrela Vermelha x Lech Poznan: Palpite Odds Altas, Escalações, Champions 12/08

Publicado
12.08.2025
Atualizado em
12.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Estrela Vermelha x Lech Poznan: Confira os palpites para o jogo da Liga dos Campeões, saiba onde assistir ao vivo (Canal GOAT Grátis e OneFootball) e as escalações oficiais.


Depois de vencer por 3x1 no Estádio Municipal de Poznan, o Estrela Vermelha recebe agora o Lech Poznan, saindo amplamente favorito para esta partida.


O time de Belgrado tem mostrou superioridade, no jogo de ida, e tenta agora confirmar seu favoritismo.


O histórico recente, as estatísticas e o momentos dos times deixam o Estrela Vermelha na frente. Será que o jogo desta terça-feira o confirma? 


Veja nosso prognóstico para o Estrela Vermelha Lech Poznan, com odds altas no palpite de placar exato. E confira também outros palpites de jogos de hoje


Estrela Vermelha x Lech Poznan: Palpite pela Champions League



  • ⚽ Ambas as equipes marcam: Sim

  • 🎯 Resultado Final: Estrela Vermelha 3-1 Lech Poznan

  • 📊 Over/Under: Over 2.5 gols

  • 🔀 Dupla Chance: 1X

  • 🔄 Handicap Asiático: Estrela Vermelha -0.5


A probabilidade de vitória do Estrela Vermelha ronda os 66 por cento, segundo as odds das casas de apostas.


E como o Lech Poznan precisa de arriscar, é bem provável que consiga também marcar pelo menos um gol, o que torna o mercado Ambas as Equipes Marcam sempre uma boa opção.


Ao mesmo tempo, como o empate é suficiente para o Estrela Vermelha seguir na Champions, você pode sempre optar por uma Dupla Chance, fazendo uma aposta mais conservadora.


Estrela Vermelha x Lech Poznan x Lech Poznan: Onde Assistir


O Estrela Vermelha x Lech Poznan vai passar no Canal GOAT e OneFootball. E pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo do Estrela Vermelha x Lech Poznan



  • ℹ️ Jogo: Estrela Vermelha x Lech Poznan pela Liga dos Campeões da UEFA

  • 📅 Data: 12 de agosto de 2025

  • 📺 Onde assistir: Canal GOAT e OneFootball

  • 🕒 Horário: 16h (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Stadion Rajko Mitić


Saiba onde assistir jogos da Champions de graça através do streaming.

FK Crvena Zvezda x Lech Poznan: Palpite do Dia

FK Crvena Zvezda Vence
Superbet logo
1.58
Múltipla do Dia
FC Midtjylland - Fredrikstad
1
1.39
Brann - BK Hacken
1
1.53
Bristol City - Milton Keynes Dons
1
1.71
Múltipla
3.64
x
Aposta
20
=
Ganhos
72.73
FK Crvena Zvezda x Lech Poznan: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

FK Crvena Zvezda x Lech Poznan: Confrontos Diretos

1 Vitórias
0 Empates
0 Vitórias
2025 UEFA Champions League
Lech Poznan
1 - 3
FK Crvena Zvezda

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
FK Crvena Zvezda
Empate
Lech Poznan

Aposte com responsabilidade no Estrela Vermelha x Lech Poznań


O duelo entre Estrela Vermelha e Lech Poznań promete intensidade dentro de campo, mas fora dele a atitude responsável deve ser prioridade.


Favoritismo, estatísticas e histórico ajudam a guiar as previsões, mas no futebol cada jogo é único e resultados inesperados fazem parte do encanto.


Defina um orçamento antes de apostar, mantenha-se fiel a ele e nunca utilize dinheiro destinado a despesas essenciais.


Apostar deve ser entretenimento, não uma obrigação ou fonte de rendimento. Caso perceba que está a perder o controlo, faça uma pausa. Lembre sempre as regras do Jogo Responsável.


Jogue de forma consciente. 18+


 

