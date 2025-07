EstrelaBet lança aplicativo de apostas para celular no Brasil

Segundo João Gerçossimo, CEO da EstrelaBet, o lançamento representa um avanço importante na estratégia digital da empresa. “O app materializa nossa visão de inovação a serviço do jogador. É um dos projetos que mostram como usamos a tecnologia para entregar entretenimento com qualidade, segurança e responsabilidade. Queremos estar onde o público está, oferecendo uma experiência sólida, simples, intuitiva e que funcione num instante”, explica o CEO.

No atendimento, o foco segue sendo agilidade, eficiência e acolhimento. Os jogadores contam com suporte 24 horas por dia, sete dias por semana, por telefone, e-mail, redes sociais e um canal de chat integrado que combina atendimento humano e assistido por inteligência artificial, com 90% de índice de satisfação. Esse padrão de excelência foi reconhecido em 2025 pelo BIS Awards, que elegeu a EstrelaBet na categoria Melhor Atendimento ao Cliente, além da empresa já ser uma das indicadas ao Prêmio Reclame AQUI 2025.

Odds em linha com as melhores casas do mercado Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 320, de 17 de fevereiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

O diretor de tecnologia da EstrelaBet, Douglas Petrocino, destaca que os aplicativos passaram por extensos testes antes do lançamento e que jogadores também foram convidados a contribuir com sugestões. “Usamos a tecnologia com simplicidade na experiência do usuário. Desde o início, ouvimos os jogadores para entender como integrar todos os serviços — jogos, pagamentos, atendimento e segurança — de forma fluida. Essa escuta ativa foi essencial para entregar um app completo, alinhado às necessidades reais do nosso público”, afirma Petrocino.

Alinhado à legislação brasileira, o aplicativo segue todos os requisitos definidos pelo Ministério da Fazenda e órgãos reguladores. Os fluxos incluem verificação de identidade, validação documental e biometria facial para movimentações sensíveis, garantindo segurança em todas as etapas. As diretrizes de jogo responsável também são aplicadas: os jogos são exclusivos para maiores de 18 anos.

O compromisso com o jogo responsável também está presente no ambiente mobile. Assim como no site, o app oferece ferramentas como autoexclusão, limites de depósito e alertas personalizados. Além disso, a EstrelaBet utiliza inteligência artificial para identificar padrões de comportamento de risco, tanto no aplicativo quanto na versão web. A iniciativa integra um esforço contínuo de proteção ao jogador, que inclui a parceria com a Universidade FUMEC — voltada à produção de estudos sobre comportamento de risco e à oferta de atendimento psicológico gratuito a jogadores em situação de vulnerabilidade. “O avanço tecnológico precisa caminhar junto com responsabilidade. É isso que buscamos todos os dias: construir um ambiente de entretenimento confiável, respeitoso e seguro”, conclui Gerçossimo.