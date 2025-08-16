Assine UOL
Primeira Liga - Portugal
Estádio José Gomes
Benfica
Estrela Amadora x Benfica: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Primeira Liga, 16/08

Publicado
16.08.2025
Atualizado em
14.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Estrela Amadora: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Benfica e Estrela Amadora se enfrentam neste sábado, 16/08, pela Primeira Liga de Portugal. O jogo começa às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio José Gomes, em Amadora.


O Benfica chega com favoritismo, buscando uma vitória para entrar na briga pela liderança. Recorde-se que os rivais venceram na primeira rodada e o Benfica não jogou. As águias tiveram o jogo adiado por estarem nas pré-eliminatórias da Liga dos Campeões.


Agora é tempo da turma de Bruno Lage entrar em ação no Campeonato Português mas terá pela frente um tricolor que, em casa, é duro de ultrapassar.


O Estrela Amadora tenta usar o fator casa e surpreender um dos gigantes do futebol português.


Estrela Amadora x Benfica: Palpite do Dia



  🔥 Marcar uma Penalidade: Estrela Amadora com odd pagando 15.00 na bet365 🔥


O Estrela Amadora vai apostar em um jogo de maior tranquilidade, apostando nas transições rápidas para o ataque. E é por aí que é interessante apostar que pode ter um pênalti favorável. 


Aliás, nesse cenário tem a bet365 a pagar 15.00.


Estrela Amadora x Benfica: Como chegam os times


Estrela Amadora



  9 jogos disputados

  5 vitórias (56%)

  🤝 3 empates (33%)

  1 derrota (11%)

  15 golos marcados (média de 1,67 por jogo)

  🥅 7 golos sofridos (média de 0,78 por jogo)


Benfica



  5 jogos disputados

  5 vitórias (100%)

  🤝 0 empates (0%)

  0 derrotas (0%)

  11 golos marcados (média de 2,2 por jogo)

  🥅 2 golos sofridos (média de 0,4 por jogo)


Estrela Amadora x Benfica: Palpites Alternativos



  Palpite 1 – Vitória do Benfica com odd pagando 1.40 na bet365

  Palpite 2 – Total de gols acima de 2.5 com odd pagando 1.75 na bet365

  Palpite 3 – Benfica vence ambos os tempos com odd pagando 1.95 na bet365


Vitória do Benfica - odd pagando 1.40


O elenco mais qualificado e o bom momento tornam o Benfica amplamente favorito para conquistar os três pontos.


Total de gols acima de 2.5 - odd pagando 1.75


Com ataque produtivo, o Benfica pode criar várias oportunidades e transformar o jogo em um placar mais elástico.


Benfica vence ambos os tempos - odd pagando 1.95


Se dominar a posse e impor pressão alta, o Benfica tem boas chances de sair na frente e ampliar no segundo tempo.


Estrela Amadora x Benfica: Onde Assistir


O jogo passa na Disney+ e pode ser transmitido também em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo



  ℹ️ Jogo: Benfica x Estrela pela Primeira Liga - Portugal

  📅 Data: 16 de agosto de 2025

  🕒 Horário: 16:30 (horário de Brasília)

  🏟️ Local: Estádio José Gomes, Amadora 

  📺 Onde vai passar: Disney+ e Novibet (streaming)


Estrela Amadora x Benfica: Escalações prováveis


Estrela Amadora: Renan Ribeiro; Atanas Chernev, Bernardo Schappo, Luan Patrick, Sidny Cabral; Paulo Moreira, Robinho, Nilton Varela, Jovane Cabral; Alan Godoy, João Gastão.


Benfica: Trubin; Amar Dedic, Otamendi, António Silva, Dahl; Aursnes, Richard Ríos, Enzo Barrenechea, Andreas Schjelderup; Vangelis Pavlidis, Ivanovic.


Estrela Amadora x Benfica: Últimos 5 Confrontos


Em todas as competições foram disputados 42 jogos entre Benfica e Estrela Amadora. Há a registrar 34 vitórias do Benfica, 6 empates e 2 triunfos do clube da Amadora.



  02/02/2025: Est. Amadora 2-3 Benfica (Liga Portugal Betclic 24/25) ✅

  23/11/2024: Benfica 7-0 Est. Amadora (Taça de Portugal 24/25) ✅

  24/08/2024: Benfica 1-0 Est. Amadora (Liga Portugal Betclic 24/25) ✅

  29/01/2024: Est. Amadora 1-4 Benfica (Liga Portugal Betclic 23/24) ✅

  19/08/2023: Benfica 2-0 Est. Amadora (Liga Portugal Betclic 23/24) ✅

Estrela x Benfica: Confrontos Diretos

0 Vitórias
0 Empates
5 Vitórias
2024 Primeira Liga
Estrela
2 - 3
Benfica
2024 Taça de Portugal
Benfica
7 - 0
Estrela
2024 Primeira Liga
Benfica
1 - 0
Estrela
2023 Primeira Liga
Estrela
1 - 4
Benfica
2023 Primeira Liga
Benfica
2 - 0
Estrela

Estrela Amadora x Benfica: Palpite Responsável


🎯 O Estrela Amadora x Benfica promete ser um jogo com empolgamento nos torcedores e em quem gosta de futebol.


Se você é fã desse tipo de jogos e quer arriscar um palpite, convém ter em mente algumas recomendações úteis.


Vale lembrar que futebol é paixão, mas a aposta deve ter consciência e estratégia. Seguir práticas de Jogo Responsável é essencial para preservar o entretenimento e evitar prejuízos desnecessários.


👉 Se decidir apostar, lembre-se: a melhor aposta é seguir os princípios do Jogo Responsável.



  🎯 Defina um limite de perdas 

  🧭 Evite apostar sob pressão emocional

  📉 Aposte apenas o que pode perder

  ⏳ Faça pausas regulares

