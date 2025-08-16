Estrela Amadora x Benfica: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Primeira Liga, 16/08

Estrela Amadora: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Benfica e Estrela Amadora se enfrentam neste sábado, 16/08, pela Primeira Liga de Portugal. O jogo começa às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio José Gomes, em Amadora.

O Benfica chega com favoritismo, buscando uma vitória para entrar na briga pela liderança. Recorde-se que os rivais venceram na primeira rodada e o Benfica não jogou. As águias tiveram o jogo adiado por estarem nas pré-eliminatórias da Liga dos Campeões.

Agora é tempo da turma de Bruno Lage entrar em ação no Campeonato Português mas terá pela frente um tricolor que, em casa, é duro de ultrapassar.

O Estrela Amadora tenta usar o fator casa e surpreender um dos gigantes do futebol português.

Estrela Amadora x Benfica: Palpite do Dia



🔥 Marcar uma Penalidade: Estrela Amadora com odd pagando 15.00 na bet365 🔥



O Estrela Amadora vai apostar em um jogo de maior tranquilidade, apostando nas transições rápidas para o ataque. E é por aí que é interessante apostar que pode ter um pênalti favorável.

Aliás, nesse cenário tem a bet365 a pagar 15.00.

Estrela Amadora x Benfica: Como chegam os times

Estrela Amadora



⚽ 9 jogos disputados

✅ 5 vitórias (56%)

🤝 3 empates (33%)

❌ 1 derrota (11%)

⚽ 15 golos marcados (média de 1,67 por jogo)

🥅 7 golos sofridos (média de 0,78 por jogo)



Benfica



⚽ 5 jogos disputados

✅ 5 vitórias (100%)

🤝 0 empates (0%)

❌ 0 derrotas (0%)

⚽ 11 golos marcados (média de 2,2 por jogo)

🥅 2 golos sofridos (média de 0,4 por jogo)



Estrela Amadora x Benfica: Palpites Alternativos



Palpite 1 – Vitória do Benfica com odd pagando 1.40 na bet365

Palpite 2 – Total de gols acima de 2.5 com odd pagando 1.75 na bet365

Palpite 3 – Benfica vence ambos os tempos com odd pagando 1.95 na bet365



Vitória do Benfica - odd pagando 1.40

O elenco mais qualificado e o bom momento tornam o Benfica amplamente favorito para conquistar os três pontos.

Total de gols acima de 2.5 - odd pagando 1.75

Com ataque produtivo, o Benfica pode criar várias oportunidades e transformar o jogo em um placar mais elástico.

Benfica vence ambos os tempos - odd pagando 1.95

Se dominar a posse e impor pressão alta, o Benfica tem boas chances de sair na frente e ampliar no segundo tempo.

Estrela Amadora x Benfica: Onde Assistir

O jogo passa na Disney+ e pode ser transmitido também em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: Benfica x Estrela pela Primeira Liga - Portugal



📅 Data: 16 de agosto de 2025



🕒 Horário: 16:30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio José Gomes, Amadora



📺 Onde vai passar: Disney+ e Novibet (streaming)



Estrela Amadora x Benfica: Escalações prováveis

Estrela Amadora: Renan Ribeiro; Atanas Chernev, Bernardo Schappo, Luan Patrick, Sidny Cabral; Paulo Moreira, Robinho, Nilton Varela, Jovane Cabral; Alan Godoy, João Gastão.

Benfica: Trubin; Amar Dedic, Otamendi, António Silva, Dahl; Aursnes, Richard Ríos, Enzo Barrenechea, Andreas Schjelderup; Vangelis Pavlidis, Ivanovic.

Estrela Amadora x Benfica: Últimos 5 Confrontos

Em todas as competições foram disputados 42 jogos entre Benfica e Estrela Amadora. Há a registrar 34 vitórias do Benfica, 6 empates e 2 triunfos do clube da Amadora.