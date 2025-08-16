- D
Estrela Amadora x Benfica: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Primeira Liga, 16/08
Estrela Amadora: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Benfica e Estrela Amadora se enfrentam neste sábado, 16/08, pela Primeira Liga de Portugal. O jogo começa às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio José Gomes, em Amadora.
O Benfica chega com favoritismo, buscando uma vitória para entrar na briga pela liderança. Recorde-se que os rivais venceram na primeira rodada e o Benfica não jogou. As águias tiveram o jogo adiado por estarem nas pré-eliminatórias da Liga dos Campeões.
Agora é tempo da turma de Bruno Lage entrar em ação no Campeonato Português mas terá pela frente um tricolor que, em casa, é duro de ultrapassar.
O Estrela Amadora tenta usar o fator casa e surpreender um dos gigantes do futebol português.
Estrela Amadora x Benfica: Palpite do Dia
- 🔥 Marcar uma Penalidade: Estrela Amadora com odd pagando 15.00 na bet365 🔥
O Estrela Amadora vai apostar em um jogo de maior tranquilidade, apostando nas transições rápidas para o ataque. E é por aí que é interessante apostar que pode ter um pênalti favorável.
Aliás, nesse cenário tem a bet365 a pagar 15.00.
Estrela Amadora x Benfica: Como chegam os times
Estrela Amadora
- ⚽ 9 jogos disputados
- ✅ 5 vitórias (56%)
- 🤝 3 empates (33%)
- ❌ 1 derrota (11%)
- ⚽ 15 golos marcados (média de 1,67 por jogo)
- 🥅 7 golos sofridos (média de 0,78 por jogo)
Benfica
- ⚽ 5 jogos disputados
- ✅ 5 vitórias (100%)
- 🤝 0 empates (0%)
- ❌ 0 derrotas (0%)
- ⚽ 11 golos marcados (média de 2,2 por jogo)
- 🥅 2 golos sofridos (média de 0,4 por jogo)
Estrela Amadora x Benfica: Palpites Alternativos
- Palpite 1 – Vitória do Benfica com odd pagando 1.40 na bet365
- Palpite 2 – Total de gols acima de 2.5 com odd pagando 1.75 na bet365
- Palpite 3 – Benfica vence ambos os tempos com odd pagando 1.95 na bet365
Vitória do Benfica - odd pagando 1.40
O elenco mais qualificado e o bom momento tornam o Benfica amplamente favorito para conquistar os três pontos.
Total de gols acima de 2.5 - odd pagando 1.75
Com ataque produtivo, o Benfica pode criar várias oportunidades e transformar o jogo em um placar mais elástico.
Benfica vence ambos os tempos - odd pagando 1.95
Se dominar a posse e impor pressão alta, o Benfica tem boas chances de sair na frente e ampliar no segundo tempo.
Estrela Amadora x Benfica: Onde Assistir
O jogo passa na Disney+ e pode ser transmitido também em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: Benfica x Estrela pela Primeira Liga - Portugal
- 📅 Data: 16 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 16:30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio José Gomes, Amadora
- 📺 Onde vai passar: Disney+ e Novibet (streaming)
Estrela Amadora x Benfica: Escalações prováveis
Estrela Amadora: Renan Ribeiro; Atanas Chernev, Bernardo Schappo, Luan Patrick, Sidny Cabral; Paulo Moreira, Robinho, Nilton Varela, Jovane Cabral; Alan Godoy, João Gastão.
Benfica: Trubin; Amar Dedic, Otamendi, António Silva, Dahl; Aursnes, Richard Ríos, Enzo Barrenechea, Andreas Schjelderup; Vangelis Pavlidis, Ivanovic.
Estrela Amadora x Benfica: Últimos 5 Confrontos
Em todas as competições foram disputados 42 jogos entre Benfica e Estrela Amadora. Há a registrar 34 vitórias do Benfica, 6 empates e 2 triunfos do clube da Amadora.
- 02/02/2025: Est. Amadora 2-3 Benfica (Liga Portugal Betclic 24/25) ✅
- 23/11/2024: Benfica 7-0 Est. Amadora (Taça de Portugal 24/25) ✅
- 24/08/2024: Benfica 1-0 Est. Amadora (Liga Portugal Betclic 24/25) ✅
- 29/01/2024: Est. Amadora 1-4 Benfica (Liga Portugal Betclic 23/24) ✅
- 19/08/2023: Benfica 2-0 Est. Amadora (Liga Portugal Betclic 23/24) ✅
Estrela x Benfica: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Estrela x Benfica: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Estrela x Benfica: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Estrela Amadora x Benfica: Palpite Responsável
🎯 O Estrela Amadora x Benfica promete ser um jogo com empolgamento nos torcedores e em quem gosta de futebol.
Se você é fã desse tipo de jogos e quer arriscar um palpite, convém ter em mente algumas recomendações úteis.
Vale lembrar que futebol é paixão, mas a aposta deve ter consciência e estratégia. Seguir práticas de Jogo Responsável é essencial para preservar o entretenimento e evitar prejuízos desnecessários.
👉 Se decidir apostar, lembre-se: a melhor aposta é seguir os princípios do Jogo Responsável.
- 🎯 Defina um limite de perdas
- 🧭 Evite apostar sob pressão emocional
- 📉 Aposte apenas o que pode perder
- ⏳ Faça pausas regulares
Jogos do Dia
