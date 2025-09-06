Assine UOL
Estoril
  • V
  • D
  • V
  • D
  • D
Primeira Liga - Portugal
Estádio António Coimbra da Mota
Santa Clara
  • E
  • E
  • D
  • D
  • E
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.7
x
3.1
2
2.7
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.92
x
3.06
2
2.69
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.8
x
2.95
2
2.8
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3
x
2.95
2
2.65
Apostar agora
Odds atualizadas a 06.09.2025 às 05:30

Estoril x Santa Clara: Palpite, Odds +6, +8, Onde Assistir, Primeira Liga, 06/09

Publicado
06.09.2025
Atualizado em
06.09.2025
Tempo de leitura
3 min

Estoril x Santa Clara: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Estoril e Santa Clara se enfrentam neste sábado (06/09) pelas 16:30 (hora de Brasília) no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, em partida válida pela rodada 3 da Primeira Liga.


O duelo acontece a meio de uma data FIFA e isso gerou polêmica entre os estorilistas e os açorianos.


Em comunicado, o Estoril já se queixou que não vai a campo na sua máxima força por conta da data FIFA.


É que o time tem "quatro elementos da equipa principal convocados para compromissos internacionais e isso "agrava a desigualdade competitiva".


Certo é que o jogo vai mesmo acontecer e quer Estoril, quer Santa Clara pretendem vencer para escapar dos lugares de rebaixamento.


O Estoril é 13º colocado na tabela, com um ponto em dois jogos, e o Santa Clara segue na 17º posição, ainda sem qualquer ponto somado.


Estoril x Santa Clara: Palpite e Odds



  • 🎯 Empate (3.09)

  • 🎯 Total de Gols: Menos de 2.5 (1.53)

  • 🎯 Ambas as Equipes Marcam: Não (1.73)


Estoril x Santa Clara Palpites Alternativos



  • 🎯 Dupla Chance: Casa ou Fora (1.38)

  • 🎯 Vitória do Estoril (2.74)

  • 🎯 Resultado Exato: 1-1 (5.14)


Estoril x Santa Clara Palpite do Dia



  • 🚀 Resultado Exato: 1-1: 5.14


💰 Estoril x Santa Clara Palpite Odds Baixas



  • ⚡ Total de Gols - Mais de 1.5: 1.44

  • ⚡ Dupla Chance: Casa ou Fora: 1.38

  • ⚡ Total de Gols - Menos de 2.5: 1.53


⚖️ Estoril x Santa Clara Palpite Odds Médias



  • ⚡ Ambas as Equipes Marcam - Não: 1.73

  • ⚡ Vitória do Estoril: 2.74

  • ⚡ Empate: 3.09


🚀 Estoril x Santa Clara Palpite Odds Altas



  • ⚡ Resultado Exato: 0-0: 6.30

  • ⚡ Resultado Exato: 1-1: 5.14

  • ⚡ Margem de ganho: Estoril por 2: 8.49


Estoril x Santa Clara: Onde Assistir ao Vivo no Brasil


O jogo passa pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.



  • ⚽️ Confronto: Estoril x Santa Clara - Primeira Liga

  • 📅 Data: 06/09/2025

  • ⏰ Horário: 16h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio António Coimbra da Mota, Estoril

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Estoril x Santa Clara: Escalações prováveis


Estoril: Joel Robles; Tsoungui, Ferro, Pedro Amaral, Pedro Carvalho; Jordan Holsgrove, Tiago Brito, Pizzi, André Lacximicant; Yanis Begraoui, João Carvalho.


Santa Clara: Gabriel Batista; Sidney Lima, Frederico Venâncio, MT, Lucas Soares; Serginho, Pedro Ferreira, Paulo Victor, Vinícius Lopes; Gabriel Silva, Matheus Pereira.


Estoril x Santa Clara: Como chegam os times


Estoril



  • ⚽️ 3 Jogos

  • 0 Vitórias (0%)

  • 🤝 2 Empates (67%)

  • 1 Derrota (33%)

  • 🥅 5 Gols marcados (Média de 1,67 por jogo)

  • 🛡️ 6 Gols sofridos (Média de 2 por jogo)


Santa Clara



  • ⚽️ 9 Jogos

  • 2 Vitórias (22%)

  • 🤝 3 Empates (33%)

  • 4 Derrotas (44%)

  • 🥅 7 Gols marcados (Média de 0,78 por jogo)

  • 🛡️ 8 Gols sofridos (Média de 0,89 por jogo)

Ver mais Ver menos

Estoril x Santa Clara: Palpite do Dia

Empate
Superbet logo
2.95
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Nigeria - Rwanda
1
1.34
Georgia - Bulgaria
1
1.43
Luxembourg - Slovakia
2
1.76
Múltipla
3.37
x
Aposta
20
=
Ganhos
67.45
Apostar agora

Estoril x Santa Clara: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Estoril x Santa Clara: Confrontos Diretos

2 Vitórias
0 Empates
3 Vitórias
2024 Primeira Liga
Santa Clara
2 - 3
Estoril
2024 Primeira Liga
Estoril
1 - 4
Santa Clara
2022 Primeira Liga (Disabled)
Estoril
3 - 0
Santa Clara
2022 Primeira Liga (Disabled)
Santa Clara
3 - 1
Estoril
2021 Primeira Liga (Disabled)
Santa Clara
2 - 0
Estoril

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Estoril
Empate
Santa Clara

⚠️ Jogo Responsável


Apostar exige controle e limites claros:



  • 🎯 Aposte apenas valores que não afetem seu orçamento.

  • 📉 Não tente recuperar perdas aumentando as apostas.

  • ⏱️ Defina tempo e limite de valor para cada sessão de jogo.

  • 🧠 Evite apostar em momentos de estresse ou forte emoção.

  • 👥 Procure apoio de familiares ou contatos de serviços especializados se sentir necessidade.

  • ➡️ Aposte de forma consciente e transforme o jogo em entretenimento, nunca em obrigação.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Rep. Of Ireland
  • E
  • E
  • V
  • V
  • D
-
Hungary
  • V
  • D
  • D
  • D
  • E

Rep. Of Ireland Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Bahia
  • V
  • D
  • V
  • V
  • V
-
Confiança
  • D
  • V
  • D
  • V
  • V

Bahia Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
USA
  • D
  • V
  • V
  • V
  • V
-
South Korea
  • D
  • V
  • V
  • V
  • V

South Korea Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Criciuma
  • V
  • V
  • V
  • V
  • D
-
Chapecoense-sc
  • E
  • V
  • V
  • E
  • V

Criciuma Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
ASA
  • D
  • E
  • V
  • V
  • V
-
Maranhão
  • V
  • E
  • V
  • D
  • V

Empate

Apostar agora
por: Superbet BR
Lithuania
  • E
  • D
  • E
  • E
  • D
-
Netherlands
  • V
  • V
  • V
  • D
  • E

Netherlands Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte