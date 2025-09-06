- V
- D
- V
- D
- D
- E
- E
- D
- D
- E
Estoril x Santa Clara: Palpite, Odds +6, +8, Onde Assistir, Primeira Liga, 06/09
Estoril x Santa Clara: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Estoril e Santa Clara se enfrentam neste sábado (06/09) pelas 16:30 (hora de Brasília) no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, em partida válida pela rodada 3 da Primeira Liga.
O duelo acontece a meio de uma data FIFA e isso gerou polêmica entre os estorilistas e os açorianos.
Em comunicado, o Estoril já se queixou que não vai a campo na sua máxima força por conta da data FIFA.
É que o time tem "quatro elementos da equipa principal convocados para compromissos internacionais e isso "agrava a desigualdade competitiva".
Certo é que o jogo vai mesmo acontecer e quer Estoril, quer Santa Clara pretendem vencer para escapar dos lugares de rebaixamento.
O Estoril é 13º colocado na tabela, com um ponto em dois jogos, e o Santa Clara segue na 17º posição, ainda sem qualquer ponto somado.
Estoril x Santa Clara: Palpite e Odds
- 🎯 Empate (3.09)
- 🎯 Total de Gols: Menos de 2.5 (1.53)
- 🎯 Ambas as Equipes Marcam: Não (1.73)
Estoril x Santa Clara Palpites Alternativos
- 🎯 Dupla Chance: Casa ou Fora (1.38)
- 🎯 Vitória do Estoril (2.74)
- 🎯 Resultado Exato: 1-1 (5.14)
Estoril x Santa Clara Palpite do Dia
- 🚀 Resultado Exato: 1-1: 5.14
💰 Estoril x Santa Clara Palpite Odds Baixas
- ⚡ Total de Gols - Mais de 1.5: 1.44
- ⚡ Dupla Chance: Casa ou Fora: 1.38
- ⚡ Total de Gols - Menos de 2.5: 1.53
⚖️ Estoril x Santa Clara Palpite Odds Médias
- ⚡ Ambas as Equipes Marcam - Não: 1.73
- ⚡ Vitória do Estoril: 2.74
- ⚡ Empate: 3.09
🚀 Estoril x Santa Clara Palpite Odds Altas
- ⚡ Resultado Exato: 0-0: 6.30
- ⚡ Resultado Exato: 1-1: 5.14
- ⚡ Margem de ganho: Estoril por 2: 8.49
Estoril x Santa Clara: Onde Assistir ao Vivo no Brasil
O jogo passa pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
- ⚽️ Confronto: Estoril x Santa Clara - Primeira Liga
- 📅 Data: 06/09/2025
- ⏰ Horário: 16h30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio António Coimbra da Mota, Estoril
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
Estoril x Santa Clara: Escalações prováveis
Estoril: Joel Robles; Tsoungui, Ferro, Pedro Amaral, Pedro Carvalho; Jordan Holsgrove, Tiago Brito, Pizzi, André Lacximicant; Yanis Begraoui, João Carvalho.
Santa Clara: Gabriel Batista; Sidney Lima, Frederico Venâncio, MT, Lucas Soares; Serginho, Pedro Ferreira, Paulo Victor, Vinícius Lopes; Gabriel Silva, Matheus Pereira.
Estoril x Santa Clara: Como chegam os times
Estoril
- ⚽️ 3 Jogos
- ✅ 0 Vitórias (0%)
- 🤝 2 Empates (67%)
- ❌ 1 Derrota (33%)
- 🥅 5 Gols marcados (Média de 1,67 por jogo)
- 🛡️ 6 Gols sofridos (Média de 2 por jogo)
Santa Clara
- ⚽️ 9 Jogos
- ✅ 2 Vitórias (22%)
- 🤝 3 Empates (33%)
- ❌ 4 Derrotas (44%)
- 🥅 7 Gols marcados (Média de 0,78 por jogo)
- 🛡️ 8 Gols sofridos (Média de 0,89 por jogo)
Estoril x Santa Clara: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Estoril x Santa Clara: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Estoril x Santa Clara: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
⚠️ Jogo Responsável
Apostar exige controle e limites claros:
- 🎯 Aposte apenas valores que não afetem seu orçamento.
- 📉 Não tente recuperar perdas aumentando as apostas.
- ⏱️ Defina tempo e limite de valor para cada sessão de jogo.
- 🧠 Evite apostar em momentos de estresse ou forte emoção.
- 👥 Procure apoio de familiares ou contatos de serviços especializados se sentir necessidade.
- ➡️ Aposte de forma consciente e transforme o jogo em entretenimento, nunca em obrigação.
Jogos do Dia
- E
- E
- V
- V
- D
- V
- D
- D
- D
- E
Rep. Of Ireland Vence
- V
- D
- V
- V
- V
- D
- V
- D
- V
- V
Bahia Vence
- D
- V
- V
- V
- V
- D
- V
- V
- V
- V
South Korea Vence
- V
- V
- V
- V
- D
- E
- V
- V
- E
- V
Criciuma Vence
- D
- E
- V
- V
- V
- V
- E
- V
- D
- V
Empate
- E
- D
- E
- E
- D
- V
- V
- V
- D
- E
Netherlands Vence