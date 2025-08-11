Assine UOL
Estoril
Primeira Liga - Portugal
Estádio António Coimbra da Mota
Estrela
  • V
  • D
  • D
  • D
  • V
Melhores Odds 1X2 by
1
1.85
x
3.4
2
4.5
Apostar agora
1
1.86
x
3.5
2
4.64
Apostar agora
Odds atualizadas a 11.08.2025 às 12:39

Estoril x Estrela: Palpite, Estatísticas e Onde Assistir, Liga Portugal (11/08)

Alex Alves
Autor
Publicado
11.08.2025
Atualizado em
11.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Estoril e Estrela Amadora iniciam sua trajetória na temporada 2025/26 da Liga Portugal nesta segunda-feira, 11 de agosto, às 14h45 (de Brasília). O duelo acontece no Estádio António Coimbra da Mota e terá transmissão de ESPN e Disney+.


O confronto marca o reencontro entre as equipes após um histórico recente de jogos equilibrados, mas com leve vantagem para o Estoril. Aqui, você encontra nosso palpite para Estoril x Estrela, além de odds, estatísticas e onde assistir ao vivo.


Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.


Palpites de Estoril x Estrela: Nossas 3 Melhores Dicas


Para abrir a temporada, analisamos números, retrospecto e odds para chegar a três palpites principais que podem fazer sentido para este duelo.



  • 🎯 Estoril vence - odd 1.89

  • 🎯 Mais de 1.5 gols - odd 1.34

  • 🎯 Ambos marcam - odd 1.91


Palpites Alternativos Estoril x Estrela


Além das opções mais populares, há mercados alternativos que podem gerar boas oportunidades para quem busca algo diferente.



  • 🎯 Estoril vence e mais de 1.5 gols - odd 2.75

  • 🎯 Mais de 8.5 escanteios - odd 1.51

  • 🎯 Estoril marca primeiro - odd 1.65


Quer entender como tirar valor dessas cotações? Veja nosso conteúdo sobre O que são odds?


💰 Palpites de Odds Baixas Estoril x Estrela



  • 🔵 Estoril ou empate - odd 1.23

  • 🟢 Mais de 1.5 gols - odd 1.34

  • 🟡 Estrela abaixo de 2.5 gols - odd 1.04


⚖️ Palpites de Odds Médias Estoril x Estrela



  • 🔵 Mais de 2.5 gols - odd 2.04

  • 🟢 Estoril vence e ambos marcam - odd 3.55

  • 🟡 Placar exato 2-1 Estoril - odd 7.80


🚀 Palpites de Odds Altas Estoril x Estrela



  • 🔵 Placar exato 3-0 Estoril - odd 14.00

  • 🟢 Mais de 3.5 gols - odd 3.55

  • 🟡 Vitória do Estrela e ambos marcam - odd 8.60


Informações do Jogo: Estoril x Estrela - Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Estoril x Estrela - Liga Portugal

  • 📅 Data: 11/08/2025

  • ⏰ Horário: 14h45 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio António Coimbra da Mota, Estoril

  • 📺 Transmissão: ESPN, Disney+


Como Estoril e Estrela Chegam Para o Confronto


📌 Estoril


O Estoril encerrou a temporada passada com vitórias convincentes, incluindo um 4 a 0 sobre o próprio Estrela. Nos últimos 10 jogos, somou três vitórias, três empates e quatro derrotas. A equipe mostrou boa capacidade ofensiva, marcando múltiplos gols em partidas importantes.


📌 Estrela Amadora


O Estrela viveu um fim de campeonato mais irregular, com apenas duas vitórias nos últimos 10 compromissos. Apesar disso, conseguiu vencer rivais fortes como o Porto. A equipe costuma ter desempenho mais sólido em casa, mas fora de seus domínios a oscilação é maior.

Estoril x Estrela: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Estoril x Estrela: Confrontos Diretos

3 Vitórias
0 Empates
2 Vitórias
2024 Primeira Liga
Estoril
4 - 0
Estrela
2024 Primeira Liga
Estrela
2 - 4
Estoril
2024 Friendlies Clubs
Estrela
2 - 1
Estoril
2023 Primeira Liga (Disabled)
Estoril
1 - 0
Estrela
2023 Primeira Liga (Disabled)
Estrela
2 - 1
Estoril

