Estoril x Estrela: Palpite, Estatísticas e Onde Assistir, Liga Portugal (11/08)

Estoril e Estrela Amadora iniciam sua trajetória na temporada 2025/26 da Liga Portugal nesta segunda-feira, 11 de agosto, às 14h45 (de Brasília). O duelo acontece no Estádio António Coimbra da Mota e terá transmissão de ESPN e Disney+.

O confronto marca o reencontro entre as equipes após um histórico recente de jogos equilibrados, mas com leve vantagem para o Estoril. Aqui, você encontra nosso palpite para Estoril x Estrela, além de odds, estatísticas e onde assistir ao vivo.

Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.

Palpites de Estoril x Estrela: Nossas 3 Melhores Dicas

Para abrir a temporada, analisamos números, retrospecto e odds para chegar a três palpites principais que podem fazer sentido para este duelo.



🎯 Estoril vence - odd 1.89

- odd 1.89

🎯 Mais de 1.5 gols - odd 1.34

- odd 1.34

🎯 Ambos marcam - odd 1.91



Palpites Alternativos Estoril x Estrela

Além das opções mais populares, há mercados alternativos que podem gerar boas oportunidades para quem busca algo diferente.



🎯 Estoril vence e mais de 1.5 gols - odd 2.75

- odd 2.75

🎯 Mais de 8.5 escanteios - odd 1.51

- odd 1.51

🎯 Estoril marca primeiro - odd 1.65



Quer entender como tirar valor dessas cotações? Veja nosso conteúdo sobre O que são odds?

💰 Palpites de Odds Baixas Estoril x Estrela



🔵 Estoril ou empate - odd 1.23

- odd 1.23

🟢 Mais de 1.5 gols - odd 1.34

- odd 1.34

🟡 Estrela abaixo de 2.5 gols - odd 1.04



⚖️ Palpites de Odds Médias Estoril x Estrela



🔵 Mais de 2.5 gols - odd 2.04

- odd 2.04

🟢 Estoril vence e ambos marcam - odd 3.55

- odd 3.55

🟡 Placar exato 2-1 Estoril - odd 7.80



🚀 Palpites de Odds Altas Estoril x Estrela



🔵 Placar exato 3-0 Estoril - odd 14.00

- odd 14.00

🟢 Mais de 3.5 gols - odd 3.55

- odd 3.55

🟡 Vitória do Estrela e ambos marcam - odd 8.60



Informações do Jogo: Estoril x Estrela - Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Estoril x Estrela - Liga Portugal

Estoril x Estrela - Liga Portugal

📅 Data: 11/08/2025

11/08/2025

⏰ Horário: 14h45 (horário de Brasília)

14h45 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio António Coimbra da Mota, Estoril

Estádio António Coimbra da Mota, Estoril

📺 Transmissão: ESPN, Disney+



Como Estoril e Estrela Chegam Para o Confronto

📌 Estoril

O Estoril encerrou a temporada passada com vitórias convincentes, incluindo um 4 a 0 sobre o próprio Estrela. Nos últimos 10 jogos, somou três vitórias, três empates e quatro derrotas. A equipe mostrou boa capacidade ofensiva, marcando múltiplos gols em partidas importantes.

📌 Estrela Amadora

O Estrela viveu um fim de campeonato mais irregular, com apenas duas vitórias nos últimos 10 compromissos. Apesar disso, conseguiu vencer rivais fortes como o Porto. A equipe costuma ter desempenho mais sólido em casa, mas fora de seus domínios a oscilação é maior.