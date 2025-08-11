- D
Estoril x Estrela: Palpite, Estatísticas e Onde Assistir, Liga Portugal (11/08)
Estoril e Estrela Amadora iniciam sua trajetória na temporada 2025/26 da Liga Portugal nesta segunda-feira, 11 de agosto, às 14h45 (de Brasília). O duelo acontece no Estádio António Coimbra da Mota e terá transmissão de ESPN e Disney+.
O confronto marca o reencontro entre as equipes após um histórico recente de jogos equilibrados, mas com leve vantagem para o Estoril. Aqui, você encontra nosso palpite para Estoril x Estrela, além de odds, estatísticas e onde assistir ao vivo.
Palpites de Estoril x Estrela: Nossas 3 Melhores Dicas
Para abrir a temporada, analisamos números, retrospecto e odds para chegar a três palpites principais que podem fazer sentido para este duelo.
- 🎯 Estoril vence - odd 1.89
- 🎯 Mais de 1.5 gols - odd 1.34
- 🎯 Ambos marcam - odd 1.91
Palpites Alternativos Estoril x Estrela
Além das opções mais populares, há mercados alternativos que podem gerar boas oportunidades para quem busca algo diferente.
- 🎯 Estoril vence e mais de 1.5 gols - odd 2.75
- 🎯 Mais de 8.5 escanteios - odd 1.51
- 🎯 Estoril marca primeiro - odd 1.65
💰 Palpites de Odds Baixas Estoril x Estrela
- 🔵 Estoril ou empate - odd 1.23
- 🟢 Mais de 1.5 gols - odd 1.34
- 🟡 Estrela abaixo de 2.5 gols - odd 1.04
⚖️ Palpites de Odds Médias Estoril x Estrela
- 🔵 Mais de 2.5 gols - odd 2.04
- 🟢 Estoril vence e ambos marcam - odd 3.55
- 🟡 Placar exato 2-1 Estoril - odd 7.80
🚀 Palpites de Odds Altas Estoril x Estrela
- 🔵 Placar exato 3-0 Estoril - odd 14.00
- 🟢 Mais de 3.5 gols - odd 3.55
- 🟡 Vitória do Estrela e ambos marcam - odd 8.60
Informações do Jogo: Estoril x Estrela - Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Estoril x Estrela - Liga Portugal
- 📅 Data: 11/08/2025
- ⏰ Horário: 14h45 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio António Coimbra da Mota, Estoril
- 📺 Transmissão: ESPN, Disney+
Como Estoril e Estrela Chegam Para o Confronto
📌 Estoril
O Estoril encerrou a temporada passada com vitórias convincentes, incluindo um 4 a 0 sobre o próprio Estrela. Nos últimos 10 jogos, somou três vitórias, três empates e quatro derrotas. A equipe mostrou boa capacidade ofensiva, marcando múltiplos gols em partidas importantes.
📌 Estrela Amadora
O Estrela viveu um fim de campeonato mais irregular, com apenas duas vitórias nos últimos 10 compromissos. Apesar disso, conseguiu vencer rivais fortes como o Porto. A equipe costuma ter desempenho mais sólido em casa, mas fora de seus domínios a oscilação é maior.
Estoril x Estrela: Palpite do Dia
Estoril x Estrela: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.