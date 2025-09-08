Amistoso Estônia x Andorra, Palpite, Onde Assistir ao Vivo, 09/09

Estônia x Andorra: Palpite para o jogo amistoso deste dia 09/09. Descubra onde assistir, confira nosso super palpite e veja dicas de apostas alternativas.

A Estônia se prepara para um amistoso internacional contra Andorra. O confronto, que serve como um importante teste para ambas as seleções, está marcado para esta terça-feira, 09 de setembro de 2025, às 17h (horário de Brasília). E você pode assistir ao vivo o Estônia x Andorra pelo Sportv 2 e Disney+ Premium.

A seguir, apresentamos os melhores palpites para este jogo. Veja também outros palpites para jogos de hoje.

Super Palpite Estônia x Andorra, Amistoso



Estônia vencerá e Andorra não marca



Com base nos mercados de resultado e gols, um palpite com excelente relação risco-retorno é que a Estônia vencerá e o Andorra não marcará (Estônia e Não). A odd de 2.15 é muito boa para um cenário provável, já que a Estônia é a equipe mais forte e tem a vantagem de jogar em casa. A defesa de Andorra costuma ser vulnerável, enquanto seu ataque tem pouca capacidade de criação. É um cenário bastante sólido para o confronto.

Estônia x Andorra, 6 Palpites Alternativos



Gol em ambos os tempos (Sim)



Com odd de 1.95, este é um palpite direto e com um bom retorno. É bem provável que os gols se distribuam ao longo da partida, especialmente se a Estônia for dominante e marcar cedo e tarde.



Estônia e Ambas as Equipes Marcam (Sim)



A odd de 4.10 é alta, ideal para quem acredita em um cenário mais disputado. A aposta é na vitória da Estônia, mas com Andorra conseguindo um gol de honra.



Ambas as Equipes Marcam ou Mais de 2.5 Gols (Sim)



Com odd de 1.77, este é um palpite muito seguro. A aposta é vitoriosa se pelo menos um dos cenários acontecer: ou ambas as equipes marcam, ou a partida tem 3 gols ou mais.



Handicap Estônia -1.5



A odd de 2.52 para a Estônia vencer por dois ou mais gols de diferença é atrativa. Visto a disparidade técnica entre as equipes, é um placar bastante possível.



Handicap 3-way Estônia 0:1



Com odd de 2.52, este mercado é uma alternativa ao handicap tradicional. A aposta paga se a Estônia vencer por 2 ou mais gols de diferença, tornando-se um bom palpite com alto retorno.



Andorra marca em qualquer um dos tempos



A odd de 3.45 é alta e pode ser interessante para quem aposta na zebra. Mesmo com a superioridade da Estônia, a equipe de Andorra pode ter um momento de sorte e marcar, mesmo que seja apenas em um dos tempos.

Estônia x Andorra, Onde Assistir

O jogo Estônia x Andorra terá transmissão na Sportv 2 e no Disney+ Premium. E pode passar ao vivo em casas de apostas com streaming.

Ficha do Jogo Estônia x Andorra