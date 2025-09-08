Assine UOL
Estonia
Friendlies - World Wide
A. Le Coq Arena
Andorra
Amistoso Estônia x Andorra, Palpite, Onde Assistir ao Vivo, 09/09

Alex Alves
Autor
Publicado
08.09.2025
Atualizado em
08.09.2025
Tempo de leitura
4 min

Estônia x Andorra: Palpite para o jogo amistoso deste dia 09/09. Descubra onde assistir, confira nosso super palpite e veja dicas de apostas alternativas.


A Estônia se prepara para um amistoso internacional contra Andorra. O confronto, que serve como um importante teste para ambas as seleções, está marcado para esta terça-feira, 09 de setembro de 2025, às 17h (horário de Brasília). E você pode assistir ao vivo o Estônia x Andorra pelo Sportv 2 e Disney+ Premium.


A seguir, apresentamos os melhores palpites para este jogo. Veja também outros palpites para jogos de hoje.


Super Palpite Estônia x Andorra, Amistoso



  • Estônia vencerá e Andorra não marca


Com base nos mercados de resultado e gols, um palpite com excelente relação risco-retorno é que a Estônia vencerá e o Andorra não marcará (Estônia e Não). A odd de 2.15 é muito boa para um cenário provável, já que a Estônia é a equipe mais forte e tem a vantagem de jogar em casa. A defesa de Andorra costuma ser vulnerável, enquanto seu ataque tem pouca capacidade de criação. É um cenário bastante sólido para o confronto.


Estônia x Andorra, 6 Palpites Alternativos



  • Gol em ambos os tempos (Sim)


Com odd de 1.95, este é um palpite direto e com um bom retorno. É bem provável que os gols se distribuam ao longo da partida, especialmente se a Estônia for dominante e marcar cedo e tarde.



  • Estônia e Ambas as Equipes Marcam (Sim)


A odd de 4.10 é alta, ideal para quem acredita em um cenário mais disputado. A aposta é na vitória da Estônia, mas com Andorra conseguindo um gol de honra.



  • Ambas as Equipes Marcam ou Mais de 2.5 Gols (Sim)


Com odd de 1.77, este é um palpite muito seguro. A aposta é vitoriosa se pelo menos um dos cenários acontecer: ou ambas as equipes marcam, ou a partida tem 3 gols ou mais.



  • Handicap Estônia -1.5


A odd de 2.52 para a Estônia vencer por dois ou mais gols de diferença é atrativa. Visto a disparidade técnica entre as equipes, é um placar bastante possível.



  • Handicap 3-way Estônia 0:1


Com odd de 2.52, este mercado é uma alternativa ao handicap tradicional. A aposta paga se a Estônia vencer por 2 ou mais gols de diferença, tornando-se um bom palpite com alto retorno.



  • Andorra marca em qualquer um dos tempos


A odd de 3.45 é alta e pode ser interessante para quem aposta na zebra. Mesmo com a superioridade da Estônia, a equipe de Andorra pode ter um momento de sorte e marcar, mesmo que seja apenas em um dos tempos.


Estônia x Andorra, Onde Assistir


O jogo Estônia x Andorra terá transmissão na Sportv 2 e no Disney+ Premium. E pode passar ao vivo em casas de apostas com streaming. 


Ficha do Jogo Estônia x Andorra



  • Jogo: Estônia x Andorra

  • Competição: Amistoso Internacional

  • Data: 09 de setembro de 2025

  • Horário: 17h (horário de Brasília)

  • Onde assistir: Sportv 2 e Disney+ Premium

Estonia x Andorra: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Estonia
Empate
Andorra

Jogo Responsável


As apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.


