Estatísticas PSG x Real Madrid - Semifinal Mundial de Clubes da FIFA - 09/07

Considerando que o PSG finalizou 73 vezes, sendo 31 no gol, temos uma média de 6.2 chutes no alvo por jogo, o que reforça o cenário de pressão ofensiva sobre o goleiro adversário. Assim, a linha de 4.5 defesas é bastante viável e tem valor com essa odd.

Total de Chutes no Gol – Federico Valverde – Mais de 1.5 – Odd de 6.70 (Superbet)

Embora Federico Valverde não seja o principal finalizador da equipe, ele aparece com 16 chutes totais em 5 jogos, o que representa uma média de 3,2 finalizações por partida. Apesar de jogar no meio-campo, Valverde costuma arriscar de média e longa distância, especialmente em jogos grandes, onde os espaços são mais fechados. Mesmo que nem todos esses chutes sejam no alvo, o volume de tentativas indica um papel ofensivo relevante.

Considerando sua média de finalizações e o contexto de uma final contra uma equipe que concede algumas finalizações (o PSG permitiu 31 chutes no gol em 5 jogos), existe valor nessa linha de mais de 1.5 chutes no alvo, especialmente com uma odd tão alta como 6.70.

Total de Chutes no Gol – Khvicha Kvaratskhelia – Mais de 1.5 – Odd de 3.45 (Superbet)

Khvicha Kvaratskhelia lidera em finalizações do PSG com 14 chutes, o que representa uma média de quase 3 chutes por jogo. Esses números evidenciam seu protagonismo ofensivo e sua agressividade ao atacar a meta adversária.