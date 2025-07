Estatísticas PSG x Bayern de Munique - Quartas Mundial de Clubes da FIFA - 05/07

Depósito mínimo baixo Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 253, de 7 de fevereiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

1º tempo – Total de Gols - Mais de 1.5 - Odd de 2.30 na Superbet

O Bayern marcou 16 gols em 4 jogos (média de 4 por partida), com tendência de começar forte e marcar cedo. O PSG marcou 10 gols em 4 jogos (média de 2,5 por partida), também com boa presença no 1º tempo.

Ambas as equipes possuem altíssimo volume de chutes (PSG: 63; Bayern: 65), com mais de 40% no alvo. Jogo de alto nível técnico e ofensivo, em que as equipes devem buscar vantagem logo no início, principalmente o Bayern, que costuma impor ritmo forte.

Mesmo sendo uma partida eliminatória e historicamente com maior cuidado das equipes, a busca pela vantagem no placar logo no início do confronto tem sido uma constante no Mundial de Clubes. Por isso, a odd de 2.30 também é atrativa.