Estatísticas Palmeiras x Botafogo - Mundial de Clubes 2025

Amplo mercado de apostas esportivas Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 136, de 22 de janeiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Para escanteios, a diferença é clara: Palmeiras tem 10,24 por jogo (6,42 a favor e 3,82 contra), enquanto o Botafogo registra 9,15 total (4,73 a favor e 4,42 contra). O time paulista é mais ofensivo e sofre menos pressão defensiva.

Outros Números Relevantes de Palmeiras x Botafogo

A posse de bola mostra características táticas semelhantes: Palmeiras com 51,97% e Botafogo com 52,91%. Contudo, a eficiência ofensiva do Verdão é superior, convertendo melhor suas oportunidades em gols.

Defensivamente, os números confirmam a solidez palmeirense: 20 jogos sem sofrer gols (53% dos confrontos) contra 13 do Botafogo (39%). O time paulista concede menos escanteios (3,82 por jogo contra 4,42) e mantém melhor organização defensiva.

No primeiro tempo, o Palmeiras costuma ser mais eficaz: 42% de vitórias no intervalo contra 36% do Botafogo. Os paulistas marcaram 28 gols no primeiro tempo (0,7 por jogo) enquanto sofreram apenas 9 (0,2 por jogo). O Botafogo tem 16 gols no primeiro tempo (0,5 por jogo) e sofreu 13 (0,4 por jogo).