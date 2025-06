Estatísticas Manchester City x Al-Hilal - Mundial de Clubes da FIFA - 30/06

Combinada Turbinada! Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 249, de 11 de fevereiro 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Yassine Bounou – Total de Defesas – Mais de 5.5 (Odd 3.50 na Novibet)

Na primeira rodada do Mundial de Clubes, Bounou brilhou ao defender um pênalti, além de ser peça fundamental para o placar baixo na partida. Foram 7 finalizações do Real Madrid no gol. Contra Salzburg, Bounou teve 5 defesas, segurando o placar em 0–0. O Manchester City deve exigir mais intervenções do goleiro do Al-Hilal, é plausível que ele faça mais de 5.5 defesas no total.

Combinada Turbinada! Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 249, de 11 de fevereiro 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Jogo Responsável

Nunca se esqueça: aposte com responsabilidade. O jogo deve ser encarado como entretenimento, nunca como fonte de renda. Para mais informações, consulte as diretrizes do Jogo Responsável.