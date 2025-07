Estatísticas Fluminense x Chelsea - Semifinais Mundial de Clubes da FIFA - 08/07

Outro fator relevante é o contexto da partida: um jogo decisivo, onde cada disputa de bola pode valer como um gol. Em confrontos intercontinentais como esse, é comum que o time sul-americano adote uma postura mais aguerrida, utilizando faltas como ferramenta de controle do ritmo do jogo.

Por isso, a expectativa é que o Fluminense ultrapasse a marca de 13.5 faltas, justificando a aposta com odd de 1.87.

Total de Cartões Amarelos - Mais de 5.5 (Odd 2.50 na Superbet)

As duas equipes somam 25 cartões amarelos em 5 jogos (13 do Fluminense e 12 do Chelsea), o que dá uma média exata de 5 cartões por jogo.

Considerando que se trata da disputa para a final do Mundial, com alto grau de tensão, é razoável esperar um jogo mais ríspido, com entradas duras e discussões que podem elevar o número de advertências.