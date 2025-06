Estatísticas Espérance x Chelsea - Mundial de Clubes FIFA 2025 - 24/06

Espérance e Chelsea disputam a segunda vaga do Grupo D, e assim, a classificação para a próxima fase do Mundial de Clubes da FIFA 2025. E mesmo com elencos diferentes, analisamos as estatísticas de Espérance e Chelsea nas duas rodadas do Mundial.

E de acordo com as estatísticas das duas equipes, destacamos as melhores opções de apostas para o confronto válido pela 3ª rodada do Grupo D do Mundial de Clubes FIFA, disputada nesta terça-feira, dia 24 de junho.