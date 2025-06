Estatísticas Benfica x Chelsea - Oitavas - Mundial de Clubes FIFA 2025 - 28/06

Chutes no Gol - Renato Sanches - Mais de 0.5 (Odd 2.65)

Renato Sanches é o jogador do Benfica com mais finalizações (6), o que demonstra sua participação ativa nas jogadas ofensivas. Considerando que cerca de metade dos chutes do Benfica vão na direção do gol, e que Sanches atua em posição avançada no meio, há boa chance de ele acertar ao menos uma finalização no alvo durante o jogo.

Total de defesas do goleiro do Benfica (Trubin) - Mais de 4.5 (Odd 2.87)

Apesar da solidez defensiva do Benfica, Trubin já acumulou impressionantes 29 defesas, o que sugere que o goleiro é bastante exigido mesmo em partidas controladas. Diante de um adversário técnico como o Chelsea, que finalizou 44 vezes no torneio, há valor nessa aposta considerando a provável pressão ofensiva inglesa.

Assistência a qualquer momento - Orkun Kokcu (Odd 2.25)

Kokcu é o principal garçom do Benfica com duas assistências até aqui e desempenha um papel central na articulação ofensiva. Com o volume de ataques que o time português costuma produzir (média alta de chutes e cruzamentos), ele tem boas chances de criar mais uma assistência no confronto.