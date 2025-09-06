EUA x Coréia do Sul, Palpite Odds Altas +8, +10, Onde Assistir, Amistoso, 06/09

Estados Unidos x Coreia do Sul: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo de amistoso de seleções, que acontece neste sábado (06/09), às 18h (horário de Brasília), no Sports Illustrated Stadium, em Nova Jérsei, sem transmissão para o Brasil.

O jogo é válido pela fase de amistosos. O Estados Unidos chega com um histórico de uma derrota seguida globalmente, enquanto a Coreia do Sul vem de uma derrota e uma vitória. As estatísticas mostram uma grande diferença entre os dois times, com a Coreia do Sul com um desempenho superior e um histórico de não perder nos últimos dez jogos. A odd para o Estados Unidos vencer é de 2.14, para a Coreia do Sul é de 3.43 e o empate é de 3.32.

Estados Unidos x Coreia do Sul: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Total de Gols: Mais de 2.5 - odd 1.96

- odd 1.96

🎯 Palpite: Ambos Os Times Marcam - Sim - odd 1.79

- odd 1.79

🎯 Palpite: Resultado Final: Estados Unidos - odd 2.14



As nossas dicas de apostas para esse confronto se baseiam nas estatísticas de desempenho dos times na competição. A Coreia do Sul tem um desempenho ofensivo superior, com uma média de 2 gols marcados por jogo e uma defesa sólida, que sofre em média 0.4 gols por partida. O Estados Unidos, por sua vez, tem uma média de 2 gols marcados e 1.3 gols sofridos por jogo. O jogo, por isso, tem tudo para ser de muitos gols, já que 100% dos jogos em casa do Estados Unidos tiveram mais de 2.5 gols. A aposta em 'Ambos Os Times Marcam - Sim' é uma boa opção, já que os dois times têm um histórico de gols marcados. No dossiê de odds fornecido, não há mercados de escanteios ou cartões para este jogo.

Palpites Alternativos Estados Unidos x Coreia do Sul



🎯 Palpite: Placar Exato 2:1 - odd 8.11

- odd 8.11

🎯 Palpite: Estados Unidos - Vence Sem Sofrer Gols - Não - odd 1.27

- odd 1.27

🎯 Palpite: Total De Gols E Ambos Os Times Marcam: Mais De 2.5 E Sim - odd 2.38



Se você busca uma aposta mais ousada, aqui estão algumas dicas alternativas que podem ter um bom retorno. Esses mercados buscam explorar cenários menos comuns, como o placar exato ou a aposta em quem não sofrerá gols, que podem dar mais valor à aposta. A aposta na vitória do Estados Unidos sem sofrer gols reflete a confiança na sua defesa. O confronto direto nos últimos anos é de poucos gols, o que reforça o palpite para uma partida com o placar baixo. No dossiê de odds fornecido, não há mercados de escanteios ou cartões para este jogo.

💰 Estados Unidos x Coreia do Sul: Palpites de Odds Baixas



🔵 Palpite: Estados Unidos Ou Empate - odd 1.30

- odd 1.30

🟢 Palpite: Coreia Do Sul (+0.5) - odd 1.70

- odd 1.70

🟡 Palpite: Total de Gols: Mais de 1.5 - odd 1.31



⚖️ Estados Unidos x Coreia do Sul: Palpites de Odds Médias



🔵 Palpite: Resultado Final: Empate - odd 3.32

- odd 3.32

🟢 Palpite: Coreia Do Sul (-0.5) - odd 3.24

- odd 3.24

🟡 Palpite: Estados Unidos E Não (Ambos os Times Marcam) - odd 3.59



🚀 Estados Unidos x Coreia do Sul: Palpites de Odds Altas



🔵 Palpite: Empate E Não (Ambos os Times Marcam) - odd 10.43

- odd 10.43

🟢 Palpite: Placar Exato 0:0 - odd 8.68

- odd 8.68

🟡 Palpite: Empate / Coreia Do Sul - odd 7.66



Estados Unidos x Coreia do Sul: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O confronto entre Estados Unidos e Coreia do Sul é uma oportunidade para as duas equipes se firmarem no cenário do futebol mundial. O Estados Unidos chega com um retrospecto de uma derrota e uma vitória, enquanto a Coreia do Sul vem de uma derrota e uma vitória. O histórico de confrontos diretos não aponta para uma superioridade, já que não há dados nos últimos três anos, o que torna o jogo ainda mais imprevisível. O jogo promete ser disputado e focado na estratégia, já que ambos os times precisam de um resultado positivo.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Estados Unidos x Coreia do Sul - Amistoso

- Amistoso

📅 Data: 06/09/25



⏰ Horário: 18h (horário de Brasília)



🏟️ Local: Sports Illustrated Stadium, em Nova Jérsei



📺 Transmissão: Sem transmissão



Como Estados Unidos e Coreia do Sul Chegam Para o Confronto

O Estados Unidos chega para a partida com um desempenho global com uma média de 2.11 gols marcados e 1.44 gols sofridos por jogo em casa. O time tem uma sequência de uma derrota seguida em todas as competições e não perde há dois jogos. O desempenho da equipe em casa é superior ao do Coreia do Sul, com um histórico de 4 vitórias e 2 derrotas.

A Coreia do Sul, por sua vez, chega para a partida com um desempenho global de 3 vitórias seguidas em casa e não perde há 10 jogos em casa. A equipe tem uma média de 2 gols marcados e 0.4 gols sofridos por jogo fora de casa. No confronto direto, não há dados nos últimos três anos, o que torna o jogo ainda mais imprevisível.