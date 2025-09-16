Bahia x Atlético-MG: Palpite e Odds 2+, 8+, Onde Assistir, Copa do Brasil Feminina
Confira os melhores palpites Bahia x Atlético-MG com odds altas e palpite placar exato. O duelo entre o Esquadrão de Aço e as Vingadoras é válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil Feminina e promete ser um confronto acirrado. A bola rola pelas 18h30 (horário Brasília) e pode assistir ao vivo pela Sportv.
Ambas as equipes buscam a vitória para avançar na competição e seguir na luta pelo título nacional, em um jogo único de vida ou morte.
Neste artigo, você encontrará uma análise completa do confronto, com os melhores palpites, as odds mais atrativas do mercado e as informações essenciais sobre onde assistir ao jogo.
Bahia Fem. x Atlético-MG Fem. Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Palpite: Vitória do Bahia - odd 1.75
- 🎯 Palpite: Total de Gols - Menos de 2.5 - odd 2.07
- 🎯 Palpite: Total de escanteios - Mais de 9.5 - odd 1.87
A partida de oitavas de final da Copa do Brasil Feminina coloca frente a frente duas equipes com ambições de chegar longe na competição.
O Bahia joga em casa, o que lhe dá uma pequena vantagem no confronto. A equipe busca usar o fator mando de campo para ditar o ritmo do jogo e garantir a classificação. Por sua vez, o Atlético-MG tem um elenco forte e experiente, capaz de surpreender mesmo jogando fora. O nosso palpite do dia é focado na força das duas equipes, mas com uma leve vantagem para o time da casa.
🚀 Bahia x Atlético-MG Feminino Palpite com odds altas
- 🔵 Palpite: Placar exato: 0-1 para o Atlético-MG - odd 10.25
- 🟢 Palpite: Intervalo/Final: Empate/Vitória do Atlético-MG (X/2) - odd 8.50
- 🟡 Palpite: Placar exato: 1-2 para o Atlético-MG - odd 9.50
Em jogos eliminatórios, as odds altas podem ser uma ótima opção, já que o equilíbrio pode levar a resultados menos comuns. Analisando as estatísticas do confronto e o momento das equipes, é possível encontrar oportunidades em odds mais elevadas.
💰 Palpites de Odds Baixas Bahia x Atlético-MG
- 🔵 Total de Gols Impar - odd 1.83
- 🟢 Bahia ou Empate (Dupla Chance) - odd 1.23
- 🟡 Bahia para marcar o primeiro gol - odd 1.60
Informações do Jogo: Bahia x Atlético-MG Feminino: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Bahia x Atlético-MG - Copa do Brasil Feminina
- 📅 Data: 16/09/25 • ⏰ Horário: 18h30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Carneirão, Alagoinhas (BA)
- 📺 Transmissão: SporTV
Para ter acesso aos melhores resultados e análises dos jogos, confira os melhores prognósticos e o palpites de futebol para hoje.
📺 Onde Assistir Bahia x Atlético-MG
O duelo entre Bahia e Atlético-MG terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV. Além da TV, é possível acompanhar a partida com vídeo através de plataformas de apostas como Bet365, Superbet e Novibet. Para isso, basta fazer login na sua conta. Caso você ainda não tenha um cadastro nas casas de apostas, basta concluir e verificar a sua conta para assistir a partida.
Como Bahia e Atlético-MG Chegam Para o Confronto
O Bahia chega para as oitavas de final da Copa do Brasil Feminina com a vantagem de jogar em casa. O time vem mostrando um bom desempenho na competição e aposta na força do seu ataque para superar a defesa adversária. A equipe tem um retrospecto recente de boas atuações e espera manter o ritmo para garantir a classificação diante de sua torcida.
O Esquadrão de Aço tem em seu elenco algumas jogadoras talentosas que podem fazer a diferença em momentos cruciais. A equipe está focada em fazer uma boa campanha na Copa do Brasil, o que daria grande destaque ao futebol feminino do clube.
Já o Atlético-MG chega para o confronto com a moral elevada após uma boa campanha na fase anterior. As Vingadoras têm um elenco experiente e acostumado a grandes jogos. A equipe mineira é conhecida pela sua organização tática e pela capacidade de ser letal em contra-ataques.
Apesar de jogar fora de casa, o Atlético-MG não se intimida e promete um jogo duro para o Bahia. O time conta com jogadoras importantes no seu ataque e uma defesa sólida, o que pode ser a chave para garantir a vaga na próxima fase da competição.
Jogo Responsável
Lembre-se sempre que apostas são uma forma de diversão. Busque respeitar o Jogo Responsável aqui. Acompanhar o esporte, torcer e participar de apostas pode ser muito prazeroso, mas é fundamental ter consciência e limites.