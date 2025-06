Espérance x Chelsea: Onde Assistir ao Vivo - Mundial de Clubes FIFA 2025 - 24/06

Espérance x Chelsea: Onde assistir ao vivo? As equipes disputam a 2ª colocação, e vaga, do Grupo D do Mundial de Clubes da FIFA 2025. A partida acontece nesta terça-feira, dia 24 de junho, às 22h (horário de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos.

A seguir você saberá os detalhes de como assistir Espérance x Chelsea e os melhores palpites para o confronto.