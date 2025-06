Espérance x Chelsea: Palpites Odds Altas - Mundial de Clubes FIFA 2025 - 24/06

O histórico recente reforça essa tese. Nem Espérance nem Chelsea demonstraram poderio ofensivo marcante até aqui, a defesa tunisiana segurou um adversário mais robusto, e a defesa do Chelsea capitulou apenas em transições em velocidade do Flamengo. O ritmo da partida e o calor extremo deverão limitar ainda mais as chances de gol pós‑intervalo .

Dessa forma, a odd de 13.00 por menos de 0.5 gols no total regressa como uma aposta de alta rentabilidade, risco elevado, mas com lógica plausível dado o cenário.

Chutes a Gol – Mais de 4.5 – Pedro Neto (odd 21.00 na Seu.Bet)

Este palpite é o mais arriscado, mas com chance de acerto se Pedro Neto ganhar protagonismo ofensivo. Ele foi um dos destaques no jogo contra o LAFC, contribuindo no desempenho que garantiu o resultado. E mesmo com a derrota para o Flamengo, ele mostrou capacidade de finalização e tentativa de romper o bloqueio defensivo.

Se Chelsea mantiver a postura conservadora, é provável que o plano inclua apoio pelas pontas. Neto, com mobilidade e força para incursões pelas laterais, pode ser acionado com frequência, buscando o drible e o chute do lado. A odd de 21.00 reflete bem o fator escalonamento de jogo desfavorável, precisar de ao menos 5 chutes certos a gol, o que exige insistência mesmo sem marcar.