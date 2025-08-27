Assine UOL
Espérance Tunis e Soliman: Palpite, Onde Assistir, Horário, H2H, Análise

Publicado
27.08.2025
Atualizado em
27.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Espérance Tunis e Soliman: Confira Palpite para o jogo deste dia 28/08 pelo campeonato da Tunísia. Descubra onde assistir, retrospecto e análise do jogo.


A 4ª rodada do Campeonato da Tunísia coloca frente a frente Espérance Tunis e Soliman. O jogo será disputado no dia 28 de agosto de 2025, no Stade Olympique de Radès.


Este confronto é marcado por uma grande disparidade técnica e de investimento entre as duas equipes. O Espérance, um dos clubes mais dominantes do futebol tunisiano, entra em campo com o peso de seu histórico e a força de seu elenco.


O Soliman, por sua vez, busca a primeira vitória, enfrentando um dos maiores desafios da temporada. 


A análise a seguir visa fornecer um guia completo para o jogo, com palpites fundamentados, dados de confronto direto e informações sobre a transmissão. 


Espérance Tunis e Soliman: Palpite pelo Campeonato da Tunísia


O confronto aponta para um favoritismo claro do Espérance Tunis, que joga em casa e conta com um elenco superior. A análise dos dados disponíveis reforça essa percepção. Abaixo, são apresentados três palpites principais para a partida, com uma explanação detalhada.




  • Palpite 1: Vitória do Espérance Tunis




  • Palpite 2: Espérance Tunis vence mantendo o placar a zero




  • Palpite 3: O Espérance Tunis vence o primeiro tempo e a partida




Análise do Espérance Tunis e Soliman


A superioridade do Espérance Tunis é evidente na análise do investimento em seus respectivos elencos.


O valor de mercado do elenco do Espérance é quase 10 vezes superior ao do AS Soliman. Essa diferença reflete o abismo na qualidade técnica e na profundidade dos plantéis.


No entanto, a forma recente de ambas as equipes indica uma tendência de jogos com poucos gols.


Nos últimos cinco jogos, o Espérance teve apenas 25% de suas partidas com mais de 2.5 gols. Já o Soliman não teve nenhum de seus últimos cinco jogos com um placar acima de 2.5 gols.


Por isso, a combinação da vitória do favorito com um placar moderado (abaixo de 3.5 gols) oferece um valor de aposta mais interessante.


A fraqueza ofensiva do ASSoliman também justifica a aposta na vitória do Espérance sem sofrer gols. O histórico recente do Soliman é marcado por pouca capacidade de marcar.


Nos seus últimos cinco jogos, a equipe enfrentou dificuldades para criar e converter chances, resultando em placares baixos e pouca ofensividade.


Em contraste, a defesa do Espérance tem demonstrado grande solidez. A equipe sofreu uma média de apenas 0.2 gols nos seus últimos cinco jogos, mostrando sua capacidade de neutralizar os adversários. A combinação da fragilidade ofensiva do AS Soliman com a segurança defensiva do Espérance torna a aposta em clean sheet um palpite bem fundamentado.


Por fim, a aposta de vitória do Espérance no primeiro tempo e no jogo final é baseada no fator casa e na expectativa de que a equipe assumirá o controle da partida desde o início.


Jogando no Stade Olympique de Radès, o Espérance tem um histórico favorável contra o Soliman, com 3 vitórias e 1 empate em 4 confrontos diretos disputados em casa.


A vantagem técnica e o apoio da torcida colocam o Espérance em uma posição de grande pressão sobre o adversário, que pode resultar em um gol logo nos primeiros 45 minutos.


Espérance Tunis e Soliman: Análise das Odds e Sugestões de Apostas


As odds para este jogo refletem a clara superioridade do Espérance Tunis. As cotações da Novibet, a data de 27 de agosto, indicam o seguinte cenário:































As odds para a vitória simples do Espérance, em 1.19, demonstram a alta confiança do mercado no resultado.


Contudo, o retorno para uma aposta simples é baixo. Uma análise mais aprofundada aponta para mercados mais lucrativos. A odd para Under 2.5 Gols é de 1.81 e contrasta com a reputação ofensiva do Espérance, mas se alinha com a forma recente das equipes, que têm protagonizado jogos com poucos gols.


O valor mais estratégico reside em apostas combinadas. Ao unir a vitória do Espérance com a aposta Under 3.5 Gols, as odds chegam a 1.83.


Esta é uma aposta que equilibra a probabilidade de um resultado quase certo, a vitória do Espérance, com a tendência de um placar contido. O confronto direto também reforça essa visão, com o Espérance vencendo consistentemente, mas nem sempre com placares elásticos.


Espérance Tunis e Soliman: Onde Assistir no Brasil


O Campeonato da Tunísia não possui transmissão em canais de televisão no Brasil. Para acompanhar a partida entre Espérance Tunis e AS Soliman ao vivo, os torcedores podem recorrer a plataformas de apostas que oferecem serviços de streaming.


As casas de apostas com plataformas de streaming, como a Novibet e a Superbet, frequentemente transmitem ligas de menor visibilidade global como um serviço complementar para seus usuários.


A transmissão é um recurso que integra o serviço de apostas, oferecendo ao usuário a possibilidade de assistir e apostar na mesma plataforma. Para acessar a transmissão, geralmente é necessário ter uma conta com saldo ou uma aposta recente no site.


📋 Ficha do Jogo




  • ⚽ Jogo: Espérance Tunis x AS Soliman




  • 🏟️ Local: Stade Olympique de Radès, Tunísia




  • 📅 Dia: 28 de agosto de 2025




  • ⏰ Horário: 12h30 (horário de Brasília)




  • 📺 Onde Assistir: Novibet, Superbet e outras plataformas de apostas.




Espérance x Soliman: Confrontos Diretos (H2H) e Jogos Recentes no Campeonato


O histórico de confrontos diretos entre Espérance Tunis e AS Soliman demonstra o domínio do Espérance.


Em 7 jogos disputados desde 2020, o Espérance venceu 6 partidas e houve apenas 1 empate.


O AS Soliman nunca venceu o Espérance Tunis. O resultado mais comum entre as equipes é a vitória do Espérance com o AS Soliman marcando no máximo 1 gol.


O desempenho recente de cada equipe no campeonato, que se encontra em suas primeiras rodadas, também mostra uma diferença de rendimento.


Últimos 5 Jogos do Espérance Tunis




  • 21/08/2025 - J.S. Kairouanaise 0-3 Espérance Tunis (Campeonato)




  • 15/08/2025 - Espérance Tunis 1-0 U.S.Monastir (Campeonato)




  • 09/08/2025 - AS Gabes 0-0 Espérance Tunis (Campeonato)




  • 03/08/2025 - Espérance Tunis 1-0 Stade tunisien (Copa)




  • 30/07/2025 - Espérance Tunis 3-0 Soliman (Amistoso)




O Espérance Tunis chega para este confronto em boa forma, com 3 vitórias e 2 empates nos últimos cinco jogos. A equipe demonstrou consistência e uma defesa sólida, sofrendo poucos gols.


Últimos 5 Jogos do AS Soliman




  • 21/08/2025 - Soliman 0-0 Stade tunisien (Campeonato)




  • 15/08/2025 - Soliman 0-1 Etoile Metlaoui (Campeonato)




  • 09/08/2025 - J.S. Kairouanaise 1-0 Soliman (Campeonato)




  • 30/07/2025 - Esperance Sportive de Tunis 3-0 Soliman (Amistoso)




  • 15/05/2025 - Stade tunisien 1-0 Soliman (Campeonato)




O Soliman apresenta um desempenho inferior nos últimos cinco jogos, com 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. A equipe tem enfrentado dificuldades para balançar as redes, o que se reflete na maioria de seus resultados.


Análise das Equipes e Conclusão


O Espérance Tunis é uma das referências do futebol da Tunísia. O time conta com um elenco talentoso e a vantagem de jogar em casa.


A única observação é a tendência recente de vitórias com placares modestos, o que pode indicar uma estratégia mais pragmática.


Por outro lado, o Soliman tem recursos limitados, o que coloca o time em uma posição de desvantagem significativa em relação ao Espérance.


A forma recente da equipe, com dificuldades ofensivas e resultados inconstantes, reforça a percepção de que será um jogo de grande desafio.


O cenário da partida aponta para uma vitória do Espérance Tunis. A superioridade técnica, a consistência e o fator casa são elementos que pesam fortemente a favor do time mandante.


O valor das apostas não reside na vitória simples, mas sim em mercados que levam em conta a forma recente e as tendências de placar, como a aposta combinada de vitória do Espérance e poucos gols no jogo. Essa abordagem oferece um equilíbrio entre a alta probabilidade do resultado e um retorno mais vantajoso.

ES Tunis x AS Soliman: Confrontos Diretos

4 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2024 Ligue 1
ES Tunis
4 - 2
AS Soliman
2024 Ligue 1
AS Soliman
1 - 2
ES Tunis
2020 Ligue 1
AS Soliman
0 - 2
ES Tunis
2020 Ligue 1
ES Tunis
2 - 2
AS Soliman
2019 Ligue 1
ES Tunis
2 - 1
AS Soliman

Jogo Responsável


O universo das apostas esportivas é uma forma de entretenimento. É fundamental encarar essa atividade como uma diversão, e não como um meio de obter renda. Apostas devem ser feitas com responsabilidade, para que a experiência seja sempre positiva e controlada.


A gestão do dinheiro é essencial. Nunca se deve arriscar quantias que possam comprometer as finanças pessoais. Estabelecer limites claros de tempo e dinheiro é uma prática de jogo responsável. Além disso, a busca por recuperar perdas pode levar a um ciclo de riscos desnecessários. 

