Espanyol x Southampton: Palpite, Onde Assistir, Amistosos 2025 - 26/07

Espanyol x Southampton: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo.

Ambos os times usam o jogo como parte da preparação final para suas respectivas ligas. O Espanyol tenta ganhar ritmo e ajustar a linha ofensiva, enquanto o Southampton busca consistência defensiva e testes táticos antes da estreia oficial.

Espanyol x Southampton Palpite - 3 Opções Para Você Apostar





Palpite 1 - Vitória do Southampton - odd pagando 2.00 na Novibet







Palpite 2 - Ambas Marcam: Sim - odd pagando 1.82 na Novibet







Palpite 3 - Total de Gols: Mais de 2.5 - odd pagando 1.85 na Novibet





Amistosos com equipes de níveis semelhantes geralmente têm mais espaço, menos marcação pesada e maior número de finalizações.

O time inglês tem jogadores mais acostumados ao alto nível físico e pode se impor, mesmo fora de casa. Boa oportunidade para explorar esse favoritismo discreto.

O Espanyol costuma se soltar jogando em seus domínios, e amistosos dão liberdade aos treinadores. Cenário ideal para gols de ambos os lados.

Com duas equipes testando formações e com defesas ainda em ajustes, essa linha de gols pode ser batida com naturalidade.

Espanyol x Southampton: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.