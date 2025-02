Espanyol x Real Madrid: Palpites, Estatísticas e Onde Assistir - La Liga 01/02

🎯 Palpite 2. Total de Gols: Mais de 2.5 — 1.63 na Superbet (risco baixo)

O Real Madrid tem um ataque poderoso, com 50 gols marcados na temporada (média de 2,38 por jogo). Já o Espanyol, apesar de defensivamente organizado, pode contribuir para um placar mais elevado, especialmente se o jogo ficar aberto.

Nos últimos confrontos entre essas equipes, a média de gols tem sido superior a 2.5, o que reforça a aposta em um jogo movimentado.

🎯 Palpite 3. Primeiro Gol: Real Madrid — 1.32 na EstrelaBet (risco baixo)

O Real Madrid costuma começar as partidas com intensidade, buscando abrir o placar cedo. Com jogadores como Mbappé e Rodrygo, o time merengue tem mostrado eficiência nos minutos iniciais.