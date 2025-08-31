Assine UOL
Espanyol x Osasuna: Palpite Odds Altas +10, +14, Onde Assistir, La Liga, 31/08

Publicado
31.08.2025
Atualizado em
31.08.2025
Tempo de leitura
7 min

Espanyol x Osasuna: palpite com odds altas +10, +14, as análises e onde assistir ao jogo deste domingo (31/08), a partir das 14h30. A partida será disputada no RCDE Stadium, em Barcelona, pela 3ª rodada da La Liga.


Espanyol x Osasuna: Palpite com odds baixas


🔎 Para quem busca segurança, os mercados de odds baixas oferecem opções consistentes baseadas no equilíbrio técnico das equipes e na tendência de gols moderados.



  • ⚽ Palpite: Mais de 1.5 gols no total – odd 1.39

  • 🛡️ Palpite: Dupla hipótese Espanyol ou empate – odd 1.34

  • 🎯 Palpite: Espanyol marca pelo menos 1 gol – odd 1.32

  • 💥 Palpite: Menos de 4.5 gols na partida – odd 1.23

  • 🦊 Palpite: Ambos os times marcam: Não – odd 1.83


🔎 A escolha aqui é por mercados de baixa volatilidade. Tanto Espanyol quanto Osasuna apresentam defesas com fragilidades, mas não são times de placares elásticos. A tendência é de um jogo movimentado, porém sem exagero no número de gols.


Espanyol x Osasuna: Palpite com odds médias


🔎 Nas odds médias entram apostas de risco moderado, ideais para quem busca maior rentabilidade sem se expor demais.



  • ⚽ Palpite: Empate anula aposta para o Osasuna – odd 2.15

  • 🔥 Palpite: Resultado Final: Vitória do Espanyol – odd 2.37

  • 🦁 Palpite: Mais de 2.5 gols na partida – odd 2.20

  • 🛡️ Palpite: Intervalo/Final – Empate/Osasuna – odd 2.86

  • 🎯 Palpite: Ambos marcam: Sim + total: menos de 3.5 gols – odd 2.67


🔎 Os mercados sugerem equilíbrio, mas com leve favoritismo do Espanyol dentro de casa. A possibilidade de ambos marcarem é relevante, e cenários de vitória ajustada ou com poucos gols se destacam.


Espanyol x Osasuna: Palpite com odds altas


🔎 Para quem busca ousadia, as odds altas abrem cenários de risco maior, mas com retornos expressivos.



  • ⚽ Palpite: Vitória do Espanyol e ambos marcam – odd 5.36

  • 🔥 Palpite: Placar exato 2x2 – odd 14.24

  • 🦁 Palpite: Osasuna vence e ambos marcam – odd 6.90

  • 🎯 Palpite: Placar exato 3x3 – odd 88.80

  • 💥 Palpite: Vitória do Osasuna por 2x1 – odd 10.41


🔎 As odds altas refletem a imprevisibilidade do confronto. O Osasuna é competitivo fora de casa e costuma marcar, enquanto o Espanyol se apoia na força em Barcelona. Placares como 2x2 ou até empates cheios de gols não podem ser descartados, ainda mais considerando o histórico recente da La Liga com duelos equilibrados entre médios.


🔥 Super Palpite Espanyol x Osasuna


⭐ Palpite: Espanyol vence + menos de 3.5 gols – odd 3.90



🔎 Explicação: A combinação traz o favoritismo do Espanyol em casa aliado ao estilo cauteloso do Osasuna, que raramente se expõe em excesso. A expectativa é de vitória catalã em jogo truncado, possivelmente por 1x0 ou 2x1.


🏟️ Ficha do Jogo



  • ⚽️ Jogo: Espanyol x Osasuna

  • 🗓️ Data: Domingo, 31 de agosto de 2025

  • Horário: 14h30 (de Brasília)

  • 🏟️ Estádio: RCDE Stadium, Barcelona

  • 🏆 Competição: La Liga – 3ª rodada


📺 Onde assistir Espanyol x Osasuna


A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming) e também poderá ser acompanhada em casas de apostas que oferecem serviço de streaming ao vivo, como a Superbet ou a Bet365

Espanyol x Osasuna: Palpite do Dia

Espanyol Vence
Superbet logo
2.35
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Espanyol x Osasuna: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Espanyol x Osasuna: Confrontos Diretos

0 Vitórias
3 Empates
2 Vitórias
2024 La Liga
Osasuna
2 - 0
Espanyol
2024 La Liga
Espanyol
0 - 0
Osasuna
2022 La Liga
Espanyol
1 - 1
Osasuna
2022 La Liga
Osasuna
1 - 0
Espanyol
2021 La Liga
Espanyol
1 - 1
Osasuna

⚠️ Jogo Responsável


Apostar exige cuidado e responsabilidade:



  • 🎯 Defina sempre limites de valor antes de apostar.

  • 📉 Evite perseguir perdas com novas apostas impulsivas.

  • 🕐 Estabeleça tempo de jogo para não perder o controle.

  • 🧠 Aposte apenas em momentos de clareza e tranquilidade.

  • 👥 Se sentir que o jogo está afetando suas finanças ou emoções, procure ajuda.

  • ➡️ Lembre-se: apostar deve ser entretenimento, nunca obrigação.

