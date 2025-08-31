Espanyol x Osasuna: Palpite Odds Altas +10, +14, Onde Assistir, La Liga, 31/08

Espanyol x Osasuna: palpite com odds altas +10, +14, as análises e onde assistir ao jogo deste domingo (31/08), a partir das 14h30. A partida será disputada no RCDE Stadium, em Barcelona, pela 3ª rodada da La Liga.

Espanyol x Osasuna: Palpite com odds baixas

🔎 Para quem busca segurança, os mercados de odds baixas oferecem opções consistentes baseadas no equilíbrio técnico das equipes e na tendência de gols moderados.



⚽ Palpite: Mais de 1.5 gols no total – odd 1.39



🛡️ Palpite: Dupla hipótese Espanyol ou empate – odd 1.34

🎯 Palpite: Espanyol marca pelo menos 1 gol – odd 1.32



💥 Palpite: Menos de 4.5 gols na partida – odd 1.23



🦊 Palpite: Ambos os times marcam: Não – odd 1.83



🔎 A escolha aqui é por mercados de baixa volatilidade. Tanto Espanyol quanto Osasuna apresentam defesas com fragilidades, mas não são times de placares elásticos. A tendência é de um jogo movimentado, porém sem exagero no número de gols.

Espanyol x Osasuna: Palpite com odds médias

🔎 Nas odds médias entram apostas de risco moderado, ideais para quem busca maior rentabilidade sem se expor demais.



⚽ Palpite: Empate anula aposta para o Osasuna – odd 2.15

🔥 Palpite: Resultado Final : Vitória do Espanyol – odd 2.37

🦁 Palpite: Mais de 2.5 gols na partida – odd 2.20



🛡️ Palpite: Intervalo/Final – Empate/Osasuna – odd 2.86



🎯 Palpite: Ambos marcam: Sim + total: menos de 3.5 gols – odd 2.67



🔎 Os mercados sugerem equilíbrio, mas com leve favoritismo do Espanyol dentro de casa. A possibilidade de ambos marcarem é relevante, e cenários de vitória ajustada ou com poucos gols se destacam.

Espanyol x Osasuna: Palpite com odds altas

🔎 Para quem busca ousadia, as odds altas abrem cenários de risco maior, mas com retornos expressivos.



⚽ Palpite: Vitória do Espanyol e ambos marcam – odd 5.36



🔥 Palpite: Placar exato 2x2 – odd 14.24



🦁 Palpite: Osasuna vence e ambos marcam – odd 6.90



🎯 Palpite: Placar exato 3x3 – odd 88.80



💥 Palpite: Vitória do Osasuna por 2x1 – odd 10.41



🔎 As odds altas refletem a imprevisibilidade do confronto. O Osasuna é competitivo fora de casa e costuma marcar, enquanto o Espanyol se apoia na força em Barcelona. Placares como 2x2 ou até empates cheios de gols não podem ser descartados, ainda mais considerando o histórico recente da La Liga com duelos equilibrados entre médios.

🔥 Super Palpite Espanyol x Osasuna

⭐ Palpite: Espanyol vence + menos de 3.5 gols – odd 3.90



🔎 Explicação: A combinação traz o favoritismo do Espanyol em casa aliado ao estilo cauteloso do Osasuna, que raramente se expõe em excesso. A expectativa é de vitória catalã em jogo truncado, possivelmente por 1x0 ou 2x1.

🏟️ Ficha do Jogo



⚽️ Jogo: Espanyol x Osasuna

🗓️ Data: Domingo, 31 de agosto de 2025

⏰ Horário: 14h30 (de Brasília)

🏟️ Estádio: RCDE Stadium, Barcelona

🏆 Competição: La Liga – 3ª rodada



📺 Onde assistir Espanyol x Osasuna

A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming) e também poderá ser acompanhada em casas de apostas que oferecem serviço de streaming ao vivo, como a Superbet ou a Bet365.