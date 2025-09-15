Assine UOL
Espanyol
  • E
  • E
  • E
  • E
  • E
La Liga - Spain
Mallorca
  • D
  • D
  • D
  • V
  • V
Melhores Odds 1X2 by
1
2.2
x
3.4
2
3.2

Melhores Odds 1X2 by
1
2.26
x
3.21
2
3.5

Melhores Odds 1X2 by
1
2.2
x
3.25
2
3.45

Melhores Odds 1X2 by
1
2.25
x
3.15
2
3.5

Odds atualizadas a 15.09.2025 às 15:05

Espanyol x Mallorca: Palpite, Onde Assistir, Escalações, La Liga,15/09

Publicado
15.09.2025
Atualizado em
15.09.2025
Tempo de leitura
7 min

Espanyol x Mallorca, Palpite para o confronto da 4ª rodada da La Liga. O duelo acontece nesta segunda-feira, 15 de setembro de 2025, às 16h00 (horário de Brasília), no RCDE Stadium. A partida promete muita emoção, com as equipes buscando somar pontos importantes na competição.


Neste artigo, vamos analisar os melhores palpites para Espanyol x Mallorca, com odds atualizadas, estatísticas, prováveis escalações e histórico de confrontos. Acompanhe!


Espanyol x Mallorca: Palpites para a Partida


Vitória do Espanyol (Médio Risco)


Odd de 2.20. Risco: Médio.


Justificativa: Jogando em casa, o Espanyol busca impor seu ritmo e garantir os três pontos. O time tem mostrado solidez em seus domínios.


Ambos os Times Marcam (Médio Risco)


Odd de 2.15. Risco: Médio.


Justificativa: Com ataques eficientes, é provável que as duas equipes balancem as redes. O histórico de jogos entre eles sugere essa possibilidade.


Mais de 2,5 Gols na Partida (Alto Risco)


Odd de 2.80. Risco: Alto.


Justificativa: Considerando o poder ofensivo de ambas as equipes, um jogo com muitos gols não está descartado.


Histórico entre Espanyol x Mallorca


Espanyol e Mallorca já se enfrentaram diversas vezes na história, com confrontos equilibrados e jogos memoráveis. As equipes buscam sempre a vitória, e os duelos costumam ser disputados.


Nos últimos jogos, o equilíbrio tem sido a tônica, com cada equipe buscando impor seu estilo de jogo. Os confrontos entre eles prometem sempre muita emoção.


Onde assistir Espanyol x Mallorca – 15/09/2025


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Espanyol x Mallorca pela La Liga

  • 📅 15/09/2025

  • ⏰ 16h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ RCDE Stadium

  • 📺 ESPN e DIsney+

Espanyol x Mallorca: Palpite do Dia

Espanyol Vence
2.25


As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Espanyol x Mallorca: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Espanyol x Mallorca: Confrontos Diretos

3 Vitórias
1 Empates
1 Vitórias
2024 La Liga
Mallorca
2 - 1
Espanyol
2024 La Liga
Espanyol
2 - 1
Mallorca
2022 La Liga
Espanyol
2 - 1
Mallorca
2022 La Liga
Mallorca
1 - 1
Espanyol
2021 La Liga
Espanyol
1 - 0
Mallorca

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Espanyol
Empate
Mallorca

⚠️ Jogo Responsável


Apostar exige controle e limites claros:



  • 🎯 Aposte apenas valores que não afetem seu orçamento.

  • 📉 Não tente recuperar perdas aumentando as apostas.

  • ⏱️ Defina tempo e limite de valor para cada sessão de jogo.

  • 🧠 Evite apostar em momentos de estresse ou forte emoção.

  • 👥 Procure apoio de familiares ou contatos de serviços especializados se sentir necessidade.

  • ➡️ Aposte de forma consciente e transforme o jogo em entretenimento, nunca em obrigação.





