Espanyol x Atlético Madrid Palpite; Onde Assistir e Escalações; La Liga (17/08)
O RCDE Stadium será o palco de um dos confrontos mais aguardados da primeira rodada da La Liga 2025/2026. O Espanyol recebe o poderoso Atlético de Madrid neste domingo (17/08), às 18:30 (horário de Brasília), com transmissão pela ESPN e Disney+.
O Atlético, que encerrou a temporada passada na terceira posição, chega para a estreia como grande favorito, mas enfrenta um adversário que historicamente complica a sua vida nos confrontos diretos.
Neste artigo você também vai ver quais as prováveis escalações e onde assistir ao jogo. Se você gosta de acompanhar dicas de apostas, veja nossos melhores palpites.
Palpites para o Espanyol x Atlético Madrid
A nossa análise aprofundada aponta um favoritismo claro para o Atlético de Madrid. O time tem um elenco superior e uma forma recente sólida, o que deve ser suficiente para garantir uma vitória convincente na estreia.
- Resultado Final: Atlético Madrid - odd de 1.57
- Primeiro Gol: Atlético Madrid - odd de 1.46
- Handicap Asiático: Atlético Madrid (-1.00) - odd de 1.98
O Atlético de Madrid abre o placar em 43% de seus jogos, o que faz do palpite de Primeiro Gol: Atlético Madrid uma aposta sólida e com odd acima de 1.40. Já o Handicap Asiático (-1.00), que paga quase o dobro do valor, reflete a dominância que o time costuma ter.
Análise de Espanyol x Atlético Madrid
O Atlético de Madrid encerrou a temporada da La Liga 2024/2025 na 3ª colocação, com 76 pontos, garantindo sua vaga na Champions League. Já o Espanyol terminou a competição em 14º lugar, com 42 pontos.
Momento do Atlético Madrid
O Atlético de Madrid chega para a estreia em ótima fase, com quatro vitórias em seus últimos cinco jogos, incluindo a conquista do Mundial de Clubes. O ataque está afiado, com média de 1.8 gols por partida, e a defesa se mostra bastante sólida. A equipe não perde há cinco jogos.
Momento do Espanyol
O Espanyol encerrou a temporada com um desempenho irregular e se salvou do rebaixamento na reta final. O time não perde há três jogos, com uma vitória e dois empates, e tem dificuldades para marcar gols, com média de apenas um gol por partida em seus últimos dez duelos.
O que esperar da Partida
Com o Atlético de Madrid em grande fase, a equipe deve dominar as ações ofensivas do jogo e buscar a vitória desde o primeiro minuto. O Espanyol, por sua vez, deve adotar uma postura mais defensiva para tentar segurar o adversário, mas pode ter dificuldades em resistir à pressão.
Histórico Recente e Estatísticas
O histórico recente do confronto é bastante equilibrado, com dois empates e duas vitórias do Atlético de Madrid nos últimos quatro jogos.
Últimos 5 jogos do Espanyol
- 🟡 Newcastle 2x2 Espanyol
- ✅ Wolfsburg 0x1 Espanyol
- ✅ Espanyol 2x0 Las Palmas
- ❌ Osasuna 2x0 Espanyol
- ❌ Espanyol 0x2 Barcelona
Últimos 5 jogos do Atlético Madrid
- ✅ Newcastle 0x2 Atlético Madrid
- ❌ FC Porto 1x0 Atlético Madrid
- ✅ Atlético Madrid 1x0 Botafogo
- ✅ Seattle 1x3 Atlético Madrid
- ❌ PSG 4x0 Atlético Madrid
Onde Assistir ao Vivo
A partida entre Espanyol e Atlético de Madrid, válida pela 1ª rodada da La Liga 2025/2026, terá transmissão ao vivo pela ESPN (TV fechada) e pelo Disney+ (streaming). O duelo acontece no RCDE Stadium a partir das 18:30 (horário de Brasília).
- ⚽️ Jogo: Espanyol x Atlético Madrid
- 📺 Transmissão: ESPN e Disney+
- 📅 Data: 17/08/2025
- ⏰ Horário: 18:30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: ERCDE Stadium
Espanyol x Atletico Madrid: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Espanyol x Atletico Madrid: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Espanyol x Atletico Madrid: Confrontos Diretos
Perguntas Frequentes sobre o Jogo
Onde assistir a Espanyol x Atlético Madrid?
Você pode assistir ao jogo pela ESPN ou Disney+.
Que dia é o jogo?
O jogo acontece neste domingo, 17 de agosto.
Quem tem mais chance de vencer?
As odds apontam um claro favoritismo para o Atlético de Madrid.
Com base na nossa análise, acreditamos que o Atlético de Madrid tem todas as condições para estrear com vitória na La Liga. O time deve se impor fora de casa e sair com os três pontos.
Lembre-se sempre de apostar com consciência e seguir os bons hábitos do Jogo Responsável.
