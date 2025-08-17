Assine UOL
Espanyol
  • E
  • E
  • E
  • E
  • E
La Liga - Spain
Atletico Madrid
  • V
  • D
  • V
  • V
  • D
Odds atualizadas a 17.08.2025 às 13:30

Espanyol x Atlético Madrid Palpite; Onde Assistir e Escalações; La Liga (17/08)

Publicado
17.08.2025
Atualizado em
17.08.2025
Tempo de leitura
4 min

O RCDE Stadium será o palco de um dos confrontos mais aguardados da primeira rodada da La Liga 2025/2026. O Espanyol recebe o poderoso Atlético de Madrid neste domingo (17/08), às 18:30 (horário de Brasília), com transmissão pela ESPN e Disney+.


O Atlético, que encerrou a temporada passada na terceira posição, chega para a estreia como grande favorito, mas enfrenta um adversário que historicamente complica a sua vida nos confrontos diretos.


Neste artigo você também vai ver quais as prováveis escalações e onde assistir ao jogo. Se você gosta de acompanhar dicas de apostas, veja nossos melhores palpites.


Palpites para o Espanyol x Atlético Madrid


A nossa análise aprofundada aponta um favoritismo claro para o Atlético de Madrid. O time tem um elenco superior e uma forma recente sólida, o que deve ser suficiente para garantir uma vitória convincente na estreia.



  • Resultado Final: Atlético Madrid - odd de 1.57

  • Primeiro Gol: Atlético Madrid - odd de 1.46

  • Handicap Asiático: Atlético Madrid (-1.00) - odd de 1.98


O Atlético de Madrid abre o placar em 43% de seus jogos, o que faz do palpite de Primeiro Gol: Atlético Madrid uma aposta sólida e com odd acima de 1.40. Já o Handicap Asiático (-1.00), que paga quase o dobro do valor, reflete a dominância que o time costuma ter.


Análise de Espanyol x Atlético Madrid


O Atlético de Madrid encerrou a temporada da La Liga 2024/2025 na 3ª colocação, com 76 pontos, garantindo sua vaga na Champions League. Já o Espanyol terminou a competição em 14º lugar, com 42 pontos.


Momento do Atlético Madrid


O Atlético de Madrid chega para a estreia em ótima fase, com quatro vitórias em seus últimos cinco jogos, incluindo a conquista do Mundial de Clubes. O ataque está afiado, com média de 1.8 gols por partida, e a defesa se mostra bastante sólida. A equipe não perde há cinco jogos.


Momento do Espanyol


O Espanyol encerrou a temporada com um desempenho irregular e se salvou do rebaixamento na reta final. O time não perde há três jogos, com uma vitória e dois empates, e tem dificuldades para marcar gols, com média de apenas um gol por partida em seus últimos dez duelos.


O que esperar da Partida


Com o Atlético de Madrid em grande fase, a equipe deve dominar as ações ofensivas do jogo e buscar a vitória desde o primeiro minuto. O Espanyol, por sua vez, deve adotar uma postura mais defensiva para tentar segurar o adversário, mas pode ter dificuldades em resistir à pressão.


Histórico Recente e Estatísticas


O histórico recente do confronto é bastante equilibrado, com dois empates e duas vitórias do Atlético de Madrid nos últimos quatro jogos.


Últimos 5 jogos do Espanyol



  • 🟡 Newcastle 2x2 Espanyol

  • ✅ Wolfsburg 0x1 Espanyol

  • ✅ Espanyol 2x0 Las Palmas

  • ❌ Osasuna 2x0 Espanyol

  • ❌ Espanyol 0x2 Barcelona


Últimos 5 jogos do Atlético Madrid



  • ✅ Newcastle 0x2 Atlético Madrid

  • ❌ FC Porto 1x0 Atlético Madrid

  • ✅ Atlético Madrid 1x0 Botafogo

  • ✅ Seattle 1x3 Atlético Madrid

  • ❌ PSG 4x0 Atlético Madrid


Onde Assistir ao Vivo


A partida entre Espanyol e Atlético de Madrid, válida pela 1ª rodada da La Liga 2025/2026, terá transmissão ao vivo pela ESPN (TV fechada) e pelo Disney+ (streaming). O duelo acontece no RCDE Stadium a partir das 18:30 (horário de Brasília).



  • ⚽️ Jogo: Espanyol x Atlético Madrid

  • 📺 Transmissão: ESPN e Disney+

  • 📅 Data: 17/08/2025

  • Horário: 18:30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: ERCDE Stadium


 

Espanyol x Atletico Madrid: Palpite do Dia

Atletico Madrid Vence
Superbet logo
1.63
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Espanyol x Atletico Madrid: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Espanyol x Atletico Madrid: Confrontos Diretos

0 Vitórias
4 Empates
1 Vitórias
2024 La Liga
Espanyol
1 - 1
Atletico Madrid
2024 La Liga
Atletico Madrid
0 - 0
Espanyol
2022 La Liga
Espanyol
3 - 3
Atletico Madrid
2022 La Liga
Atletico Madrid
1 - 1
Espanyol
2021 La Liga
Atletico Madrid
2 - 1
Espanyol

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Espanyol
Empate
Atletico Madrid

Perguntas Frequentes sobre o Jogo


Onde assistir a Espanyol x Atlético Madrid?


Você pode assistir ao jogo pela ESPN ou Disney+.


Que dia é o jogo?


O jogo acontece neste domingo, 17 de agosto.


Quem tem mais chance de vencer?


As odds apontam um claro favoritismo para o Atlético de Madrid.


Com base na nossa análise, acreditamos que o Atlético de Madrid tem todas as condições para estrear com vitória na La Liga. O time deve se impor fora de casa e sair com os três pontos.


Lembre-se sempre de apostar com consciência e seguir os bons hábitos do Jogo Responsável.

UOL - Admin

Palpites