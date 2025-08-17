Espanyol x Atlético Madrid Palpite; Onde Assistir e Escalações; La Liga (17/08)

O RCDE Stadium será o palco de um dos confrontos mais aguardados da primeira rodada da La Liga 2025/2026. O Espanyol recebe o poderoso Atlético de Madrid neste domingo (17/08), às 18:30 (horário de Brasília), com transmissão pela ESPN e Disney+.

O Atlético, que encerrou a temporada passada na terceira posição, chega para a estreia como grande favorito, mas enfrenta um adversário que historicamente complica a sua vida nos confrontos diretos.

Neste artigo você também vai ver quais as prováveis escalações e onde assistir ao jogo. Se você gosta de acompanhar dicas de apostas, veja nossos melhores palpites.

Palpites para o Espanyol x Atlético Madrid

A nossa análise aprofundada aponta um favoritismo claro para o Atlético de Madrid. O time tem um elenco superior e uma forma recente sólida, o que deve ser suficiente para garantir uma vitória convincente na estreia.



Resultado Final: Atlético Madrid - odd de 1.57

- odd de 1.57

Primeiro Gol: Atlético Madrid - odd de 1.46

- odd de 1.46

Handicap Asiático: Atlético Madrid (-1.00) - odd de 1.98



O Atlético de Madrid abre o placar em 43% de seus jogos, o que faz do palpite de Primeiro Gol: Atlético Madrid uma aposta sólida e com odd acima de 1.40. Já o Handicap Asiático (-1.00), que paga quase o dobro do valor, reflete a dominância que o time costuma ter.

Análise de Espanyol x Atlético Madrid

O Atlético de Madrid encerrou a temporada da La Liga 2024/2025 na 3ª colocação, com 76 pontos, garantindo sua vaga na Champions League. Já o Espanyol terminou a competição em 14º lugar, com 42 pontos.

Momento do Atlético Madrid

O Atlético de Madrid chega para a estreia em ótima fase, com quatro vitórias em seus últimos cinco jogos, incluindo a conquista do Mundial de Clubes. O ataque está afiado, com média de 1.8 gols por partida, e a defesa se mostra bastante sólida. A equipe não perde há cinco jogos.

Momento do Espanyol

O Espanyol encerrou a temporada com um desempenho irregular e se salvou do rebaixamento na reta final. O time não perde há três jogos, com uma vitória e dois empates, e tem dificuldades para marcar gols, com média de apenas um gol por partida em seus últimos dez duelos.

O que esperar da Partida

Com o Atlético de Madrid em grande fase, a equipe deve dominar as ações ofensivas do jogo e buscar a vitória desde o primeiro minuto. O Espanyol, por sua vez, deve adotar uma postura mais defensiva para tentar segurar o adversário, mas pode ter dificuldades em resistir à pressão.

Histórico Recente e Estatísticas

O histórico recente do confronto é bastante equilibrado, com dois empates e duas vitórias do Atlético de Madrid nos últimos quatro jogos.

Últimos 5 jogos do Espanyol



🟡 Newcastle 2x2 Espanyol



✅ Wolfsburg 0x1 Espanyol



✅ Espanyol 2x0 Las Palmas



❌ Osasuna 2x0 Espanyol



❌ Espanyol 0x2 Barcelona



Últimos 5 jogos do Atlético Madrid



✅ Newcastle 0x2 Atlético Madrid



❌ FC Porto 1x0 Atlético Madrid



✅ Atlético Madrid 1x0 Botafogo



✅ Seattle 1x3 Atlético Madrid



❌ PSG 4x0 Atlético Madrid



Onde Assistir ao Vivo

A partida entre Espanyol e Atlético de Madrid, válida pela 1ª rodada da La Liga 2025/2026, terá transmissão ao vivo pela ESPN (TV fechada) e pelo Disney+ (streaming). O duelo acontece no RCDE Stadium a partir das 18:30 (horário de Brasília).