Espanha x Suíça: Palpite, Onde Assistir, Escalações Eurocopa Feminina 2025

Espanha x Suíça é um dos confrontos das quartas de final da Eurocopa Feminina 2025, nesta sexta-feira, 18 de julho, às 16h (de Brasília), no Stade de Suisse, em Berna. Até o momento, temos confirmação de transmissão pela CazéTV.

A Espanha chega embalada após três vitórias na fase de grupos, com 14 gols marcados e apenas três sofridos. Do outro lado, a Suíça se classificou com dificuldade, somando apenas quatro pontos no Grupo A. É um duelo de cenários distintos.

Confira nosso palpite de hoje para Espanha x Suíça, veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações das equipes.

Espanha x Suíça Palpite - 3 Opções Para Você Apostar ⚽



Palpite 1 - Total de Gols +2.5 - odd pagando 1.60 na bet365

Palpite 2 - Espanha vence no 1º tempo - odd pagando 1.85 na Superbet

Palpite 3 - Ambas marcam: Não - odd pagando 1.72 na Novibet



Para as apostas em Espanha x Suíça, indicamos esses três palpites com base no momento das seleções e nas estatísticas da Eurocopa feminina. A seguir, vamos detalhar o porquê dessas escolhas, considerando a performance recente de cada equipe.

⚽ Total de Gols +2.5 - odd pagando 1.60

A Espanha marcou 14 gols em três jogos da fase de grupos (média de 4,6 por jogo), incluindo vitórias por 5x0 e 6x2 sobre a Bélgica. Seu ataque é o melhor da competição até aqui.

A Suíça, apesar da campanha instável, marcou em 2 dos 3 jogos que disputou na fase de grupos. Contra uma defesa que também sofre, a tendência é de mais um jogo com muitos gols.

⚽ Espanha vence no 1º tempo - odd pagando 1.85

Nos três jogos da primeira fase, a Espanha já vencia no intervalo em dois deles. Contra seleções tecnicamente inferiores, como a Suíça, costuma impor ritmo desde os minutos iniciais.

A Suíça começou perdendo no 1º tempo nas partidas contra a Noruega e Finlândia. A diferença de intensidade deve ser sentida logo nos primeiros 45 minutos.

⚽ Ambas marcam: Não - odd pagando 1.72

A defesa espanhola sofreu apenas três gols em três partidas, com atuações muito seguras diante de ataques mais qualificados que o da Suíça. Além disso, a Espanha venceu seus últimos três jogos por 5x0, 6x2 e 1x3.

Com média de apenas 1,3 gol por jogo na competição, a Suíça deve ter dificuldade de furar o bloqueio espanhol. Por isso, o mercado de ambas equipes marcam não se mostra promissor.

Espanha x Suíça Onde Assistir Ao vivo 📺

Até o momento, não há transmissão confirmada no Brasil para Espanha x Suíça. A partida está marcada para sexta-feira (18/07), às 16h, no Stade de Suisse, em Berna.

Tudo o que você precisa saber de Espanha x Suíça:



⚽️ Confronto: Espanha x Suíça - Eurocopa Feminina 2025

🗓️ Data: 18/07/2025

⏰ Horário: 16h (horário de Brasília)

🏟️ Local: Stade de Suisse, Berna

📺 Onde vai passar Espanha x Suíça: CazéTV (Youtube)



Espanha x Suíça: Escalações

Provável escalação da Espanha: Cata Coll; Batlle; Paredes; Olga Carmona; Teresa Abelleira, Bonmatí, Aitana Bonmatí; Mariona; Jenni Hermoso e Alba Redondo.

Provável escalação da Suíça: Thalmann; Maritz; Aigbogun; Bühler e Riesen; Reuteler, Crnogorčević, Mauron e Sow; Terchoun e Piubel

Essa é apenas uma previsão. As escalações podem ser alteradas até momentos antes da partida.

Espanha x Suíça: Últimos jogos



23/10/2011 - Espanha 3x2 Suíça (Qual. Euro Feminina)



16/06/2012 – Suíça 4 x 3 Espanha (EuroCopa Feminina)



23/10/2011 – Espanha 3 x 2 Suíça (EuroCopa Feminina)



Espanha x Suíça: quem ganha? - Melhores odds

A Espanha tem 62,5% de chance de vencer, com base na odd @1.60 da bet365. Isso porque a seleção espanhola tem um dos elencos mais fortes da Europa e chega embalada pelas goleadas recentes.



Espanha vence - Odd de @1.60 na bet365



Empate - Odd de @3.80 na bet365



Suíça vence - Odd de @5.80 na bet365



Aproveite o confronto e entenda melhor o que são odds para saber como aproveitá-las melhor nas apostas esportivas.