Espanha x Japão Feminino: Palpites e Onde Assistir - Amistoso (27/06)

Espanha x Japão: confira os palpites para o jogo que ocorre na sexta-feira, 27 de junho, às 16h (horário de Brasília), pelo amistoso internacional feminino.

Nos próximos parágrafos, você confere os melhores palpites para apostar, onde assistir ao jogo ao vivo e as escalações oficiais.

Espanha x Japão Palpites – Amistoso Feminino



Palpite 1 – Ambas Equipas Marcam: Sim

A Espanha possui um dos ataques mais eficientes do futebol feminino mundial, com média superior a 2 gols por partida. As espanholas são conhecidas pelo futebol ofensivo e de muita criação.

O Japão também demonstra grande poder ofensivo, especialmente após conquistar a She Believes Cup de 2025. As japonesas venceram até mesmo os Estados Unidos, comprovando a qualidade do setor ofensivo.

Palpite 2 – Total de Escanteios: Mais de 8.5

Espanha e Japão praticam um futebol de posse de bola e muita pressão no campo adversário. Ambas as seleções costumam criar jogadas pelas laterais, gerando muitos escanteios durante as partidas.

As estatísticas mostram que jogos envolvendo essas duas potências do futebol feminino tendem a ter alta média de cobranças de escanteio. A tendência é de um jogo movimentado e ofensivo.

Palpite 3 – Resultado no Intervalo: Empate

Em confrontos entre seleções de nível técnico similar, é comum que o primeiro tempo termine sem vencedor. Ambas as equipes costumam estudar o adversário antes de se expor mais taticamente.

Por se tratar de um amistoso preparatório, os técnicos podem optar por um início mais cauteloso. O equilíbrio técnico entre Espanha e Japão favorece um primeiro tempo equilibrado.

Espanha x Japão – Onde Assistir

Este jogo poderá ser transmitido em casas de apostas como a Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming. A partida está marcada para o dia 28 de junho de 2025, às 18:00, horário de Brasília.