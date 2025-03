Espanha x Holanda: onde assistir, escalações e dicas de aposta (Liga das Nações 2025)

Serviço:

⚽ Jogo: Espanha x Holanda ao vivo

📅 Data: 23/03/2025

🕡 Horário: 16:45h (Brasília)

🏟️ Estádio: Estádio de Mestalla (Valência, Espanha)

📺 Onde assistir: SporTV 2 (canal fechado)

Desempenho recente e Estatísticas de Espanha

A Espanha vive a sua melhor fase desde que conquistou a Copa do Mundo em 2010 com uma geração mágica comandada por Iniesta e Xavi. Com o empate conquistado no último minuto contra a Holanda no jogo de ida, a seleção espanhola confirmou a marca de um ano sem derrotas. O último revés foi para a Colômbia por 2 a 1, em amistoso no dia 22/03/2024.

Desde então, a equipe comandada pelo técnico Luis De La Fuente conquistou a Eurocopa de forma invicta e continua desta maneira na Liga das Nações, se classificando na primeira colocação com sobras no grupo 4.

Últimos 5 jogos da Espanha: