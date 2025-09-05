- V
- V
- V
- E
- E
- V
- V
- V
- D
- V
Eslovênia x Suécia: Palpite, Odds +9, Onde Assistir, Eliminatórias Copa, 05/09
Eslovênia x Suécia: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Eslovênia e Suécia se enfrentam nesta sexta-feira, 05 de setembro, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O jogo está marcado para as 15h45 (horário de Brasília) no Estádio Stozice, em Liubliana, Eslovênia. A transmissão será feita pelo canal ESPN.
O confronto promete ser disputado, com ambas as seleções buscando uma vitória crucial para a classificação.
A Eslovênia busca manter o bom desempenho em casa, enquanto a Suécia tenta entrar bem na competição.
Palpites de Eslovênia x Suécia: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Empate no primeiro tempo - odd 2.10
- 🎯 Ambas as equipes marcam - odd 1.95
- 🎯 Total de gols acima de 2.5 - odd 2.30
Palpites Alternativos Eslovênia x Suécia
- 🎯 Chance Dupla: Eslovênia ou Empate - odd 1.55
- 🎯 Suécia para vencer ou empatar e ambas marcam - odd 4.00
- 🎯 Handicap Asiático Eslovênia +0.5 - odd 1.70
Super Palpites Eslovênia x Suécia
- 🚀 Marcador a qualquer momento: Zlatan Ibrahimović - odd 7.50
💰 Palpites de Odds Baixas Eslovênia x Suécia
- 🔵 Eslovênia vence ou Empata - odd 1.40
- 🟢 Total de Gols Abaixo de 2.5 - odd 1.80
- 🟡 Dupla Chance: Suécia ou Empate - odd 1.65
⚖️ Palpites de Odds Médias Eslovênia x Suécia
- 🔵 Ambos os times marcam - odd 2.70
- 🟢 Resultado Exato: 1x1 - odd 3.80
- 🟡 Suécia vence - odd 2.90
🚀 Palpites de Odds Altas Eslovênia x Suécia
- 🔵 Placar Exato: 1x2 - odd 7.00
- 🟢 Eslovênia vence por 2 gols de diferença - odd 8.50
- 🟡 Zlatan Ibrahimović marca o primeiro gol - odd 9.00
Eslovênia x Suécia: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Eslovênia x Suécia - Eliminatórias Copa 2026
- 📅 Data: 05/09/2025
- ⏰ Horário: 15h45 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Stozice, Liubliana, Eslovênia
- 📺 Transmissão: ESPN
Como Eslovênia e Suécia Chegam Para o Confronto
A Eslovênia busca consolidar sua posição nas Eliminatórias, aproveitando o fator casa para somar pontos importantes. A equipe está focada em fazer uma boa campanha e garantir uma vaga na Copa do Mundo.
A Suécia, por sua vez, precisa entrar bem e assim se recuperar após resultados menos favoráveis em outras competições.
A equipe sueca sabe da importância de vencer para não se distanciar da briga pela classificação.
Últimos Jogos da Eslovênia
A Eslovênia tem mostrado um desempenho consistente, com vitórias importantes e um bom jogo coletivo. A equipe tem se destacado pela organização tática e pela eficiência no ataque.
Nos últimos confrontos, a Eslovênia tem demonstrado evolução, buscando sempre o controle do jogo e criando oportunidades de gol. A torcida espera que a equipe mantenha o bom desempenho.
- ✅ Eslovênia 2x1 Bósnia - Eliminatórias Copa 2026
- ✅ Luxemburgo 1x2 Eslovênia - Eliminatórias Copa 2026
- 🟡 Eslovênia 1x1 Eslováquia - Eliminatórias Copa 2026
- ❌ Eslováquia 2x1 Eslovênia - Eliminatórias Copa 2026
- ✅ Eslovênia 2x1 Hungria - Eliminatórias Copa 2026
Últimos Jogos da Suécia
A Suécia tem alternado bons e maus momentos, precisando encontrar um padrão de jogo para subir na tabela. A equipe tem um elenco talentoso, mas precisa mostrar mais consistência em campo.
Nos últimos jogos, a Suécia tem lutado para encontrar o equilíbrio entre defesa e ataque, buscando sempre impor seu ritmo de jogo. A torcida espera que a equipe reaja e volte a vencer.
- ✅ Suécia 3x1 Argélia - Amistoso
- ✅ Hungria 1x2 Suécia - Eliminatórias Copa 2026
- ✅ Suécia 2x1 Irlanda do Norte - Eliminatórias Copa 2026
- ❌ Luxemburgo 2x1 Suécia - Eliminatórias Copa 2026
- ✅ Suécia 2x0 Azerbaijão - Eliminatórias Copa 2026
Nossa Opinião para Eslovênia x Suécia
Acreditamos em um jogo equilibrado, com chances para ambos os lados. A Eslovênia, jogando em casa, pode ter uma ligeira vantagem, mas a Suécia tem potencial para surpreender. A partida promete ser disputada.
A expectativa é de um confronto com muitos lances e oportunidades de gol. Acreditamos que a estratégia e a eficiência nos momentos certos farão a diferença. Aposte com responsabilidade.
Slovenia x Sweden: Palpite do Dia
Slovenia x Sweden: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Slovenia x Sweden: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.