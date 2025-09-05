Eslovênia x Suécia: Palpite, Odds +9, Onde Assistir, Eliminatórias Copa, 05/09

Eslovênia x Suécia: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Eslovênia e Suécia se enfrentam nesta sexta-feira, 05 de setembro, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O jogo está marcado para as 15h45 (horário de Brasília) no Estádio Stozice, em Liubliana, Eslovênia. A transmissão será feita pelo canal ESPN.

O confronto promete ser disputado, com ambas as seleções buscando uma vitória crucial para a classificação.

A Eslovênia busca manter o bom desempenho em casa, enquanto a Suécia tenta entrar bem na competição.

Palpites de Eslovênia x Suécia: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Empate no primeiro tempo - odd 2.10

🎯 Ambas as equipes marcam - odd 1.95

🎯 Total de gols acima de 2.5 - odd 2.30



Palpites Alternativos Eslovênia x Suécia



🎯 Chance Dupla: Eslovênia ou Empate - odd 1.55

🎯 Suécia para vencer ou empatar e ambas marcam - odd 4.00

🎯 Handicap Asiático Eslovênia +0.5 - odd 1.70



Super Palpites Eslovênia x Suécia



🚀 Marcador a qualquer momento: Zlatan Ibrahimović - odd 7.50



💰 Palpites de Odds Baixas Eslovênia x Suécia



🔵 Eslovênia vence ou Empata - odd 1.40

🟢 Total de Gols Abaixo de 2.5 - odd 1.80

🟡 Dupla Chance: Suécia ou Empate - odd 1.65



⚖️ Palpites de Odds Médias Eslovênia x Suécia



🔵 Ambos os times marcam - odd 2.70

🟢 Resultado Exato: 1x1 - odd 3.80

🟡 Suécia vence - odd 2.90



🚀 Palpites de Odds Altas Eslovênia x Suécia



🔵 Placar Exato: 1x2 - odd 7.00

🟢 Eslovênia vence por 2 gols de diferença - odd 8.50

🟡 Zlatan Ibrahimović marca o primeiro gol - odd 9.00



Eslovênia x Suécia: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Eslovênia x Suécia - Eliminatórias Copa 2026

📅 Data: 05/09/2025

⏰ Horário: 15h45 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Stozice, Liubliana, Eslovênia

📺 Transmissão: ESPN



Como Eslovênia e Suécia Chegam Para o Confronto

A Eslovênia busca consolidar sua posição nas Eliminatórias, aproveitando o fator casa para somar pontos importantes. A equipe está focada em fazer uma boa campanha e garantir uma vaga na Copa do Mundo.

A Suécia, por sua vez, precisa entrar bem e assim se recuperar após resultados menos favoráveis em outras competições.

A equipe sueca sabe da importância de vencer para não se distanciar da briga pela classificação.

Últimos Jogos da Eslovênia

A Eslovênia tem mostrado um desempenho consistente, com vitórias importantes e um bom jogo coletivo. A equipe tem se destacado pela organização tática e pela eficiência no ataque.

Nos últimos confrontos, a Eslovênia tem demonstrado evolução, buscando sempre o controle do jogo e criando oportunidades de gol. A torcida espera que a equipe mantenha o bom desempenho.



✅ Eslovênia 2x1 Bósnia - Eliminatórias Copa 2026



✅ Luxemburgo 1x2 Eslovênia - Eliminatórias Copa 2026



🟡 Eslovênia 1x1 Eslováquia - Eliminatórias Copa 2026



❌ Eslováquia 2x1 Eslovênia - Eliminatórias Copa 2026



✅ Eslovênia 2x1 Hungria - Eliminatórias Copa 2026



Últimos Jogos da Suécia

A Suécia tem alternado bons e maus momentos, precisando encontrar um padrão de jogo para subir na tabela. A equipe tem um elenco talentoso, mas precisa mostrar mais consistência em campo.

Nos últimos jogos, a Suécia tem lutado para encontrar o equilíbrio entre defesa e ataque, buscando sempre impor seu ritmo de jogo. A torcida espera que a equipe reaja e volte a vencer.



✅ Suécia 3x1 Argélia - Amistoso



✅ Hungria 1x2 Suécia - Eliminatórias Copa 2026



✅ Suécia 2x1 Irlanda do Norte - Eliminatórias Copa 2026



❌ Luxemburgo 2x1 Suécia - Eliminatórias Copa 2026



✅ Suécia 2x0 Azerbaijão - Eliminatórias Copa 2026



Nossa Opinião para Eslovênia x Suécia

Acreditamos em um jogo equilibrado, com chances para ambos os lados. A Eslovênia, jogando em casa, pode ter uma ligeira vantagem, mas a Suécia tem potencial para surpreender. A partida promete ser disputada.

A expectativa é de um confronto com muitos lances e oportunidades de gol. Acreditamos que a estratégia e a eficiência nos momentos certos farão a diferença. Aposte com responsabilidade.