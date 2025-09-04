Eslováquia x Alemanha: Palpite com Super Odds, Eliminatórias da Copa (04/09)

Eslováquia e Alemanha se enfrentam nesta quinta-feira, 04 de setembro de 2025, às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Tehelné Pole, em confronto de estreia pelo Grupo A das Eliminatórias para a Copa do Mundo. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV, ESPN e Disney+.

Este é o primeiro jogo de ambas as seleções na fase de grupos, o que significa que as duas equipes entram em campo zeradas na pontuação e buscam começar a campanha com o pé direito.

O favoritismo recai sobre a Alemanha, mas a Eslováquia, jogando em casa, pode surpreender e criar um cenário ideal para apostas em mercados alternativos com odds elevadas.