Eslováquia x Alemanha: Palpite com Super Odds, Eliminatórias da Copa (04/09)

Alex Alves
Atualizada em

Eslováquia e Alemanha se enfrentam nesta quinta-feira, 04 de setembro de 2025, às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Tehelné Pole, em confronto de estreia pelo Grupo A das Eliminatórias para a Copa do Mundo. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV, ESPN e Disney+.

Este é o primeiro jogo de ambas as seleções na fase de grupos, o que significa que as duas equipes entram em campo zeradas na pontuação e buscam começar a campanha com o pé direito.

O favoritismo recai sobre a Alemanha, mas a Eslováquia, jogando em casa, pode surpreender e criar um cenário ideal para apostas em mercados alternativos com odds elevadas.

Eslováquia x Alemanha: Palpites com Super Odds

A seguir, veja algumas das melhores apostas com cotações altas da F12.Bet, com base no potencial das equipes para este início de eliminatórias:

Resultado Exato: 1-2 para a Alemanha - Odd de 7.40

A Alemanha é favorita, mas por ser um jogo de estreia e fora de casa, pode sofrer um gol. Uma vitória alemã com ambos os times marcando é um cenário bastante plausível.

Niclas Füllkrug para marcar o primeiro gol - Odd de 6.20

Sendo um dos principais atacantes da Alemanha, Füllkrug é uma aposta forte para abrir o placar, aproveitando a força ofensiva da equipe desde o início.

Empate / Sim (para Ambos Marcam) - Odd de 5.80

Para quem acredita que a Eslováquia pode segurar o poderoso ataque alemão e ainda balançar as redes, o empate com gols oferece um retorno excelente.

Resultado Exato: 1-0 para a Eslováquia - Odd de 16.00

Uma aposta bastante ousada, ideal para quem confia no fator casa e em uma defesa sólida da Eslováquia para segurar a pressão e marcar em uma oportunidade de contra-ataque.

David Hancko para marcar a qualquer momento - Odd de 11.00

O zagueiro eslovaco, conhecido por suas subidas ao ataque e bom jogo aéreo em bolas paradas, é uma opção interessante e de alto valor para marcar um gol durante a partida.

Dica de Palpite Principal com Super Odd para Eslováquia x Alemanha

Palpite: Resultado Exato 1-2 para a Alemanha - Odd de 7.40

Motivo: A Alemanha possui um elenco superior e deve controlar a maior parte do jogo. No entanto, a Eslováquia, jogando com o apoio de sua torcida, tem capacidade para marcar um gol.

O placar de 2 a 1 para os visitantes reflete o favoritismo alemão, mas também considera a possibilidade de um jogo mais disputado do que as odds principais sugerem.

Jogo Responsável

Apostar em Super Odds é sempre empolgante, mas envolve riscos elevados. Use essas sugestões como parte de uma estratégia inteligente e moderada, sem fugir dos princípios do jogo com responsabilidade.

Para mais informações, consulte as diretrizes do Jogo Responsável.