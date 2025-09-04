Eslováquia x Alemanha: Quem vai ganhar? Eliminatórias Copa do Mundo (04/09)

Para responder, deixamos de lado o achismo e mergulhamos nos dados, analisando os momentos recentes, os pontos fortes de cada equipe e o que os números indicam para a estreia de ambos no torneio.

Siga a leitura e descubra qual a chance da Alemanha vencer a Eslováquia e o que a seleção da casa pode fazer para tentar um resultado histórico.

Eslováquia x Alemanha: quem ganha?

A Alemanha é a grande favorita para vencer a partida, com as estatísticas e o histórico pesando a seu favor. A Eslováquia corre por fora, mas o fator casa pode ser um diferencial para tentar equilibrar o confronto.

Confira as probabilidades para o resultado da partida desta quinta-feira!