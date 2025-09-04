Assine UOL
Últimas Notícias de Apostas no Brasil

Eslováquia x Alemanha: Quem vai ganhar? Eliminatórias Copa do Mundo (04/09)

Alex Alves
Atualizada em

Eslováquia x Alemanha: quem ganha hoje? Se você vai acompanhar o confronto que abre a jornada de eslovacos e alemães nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, seja como torcedor ou apostador, provavelmente está se perguntando qual dos dois times tem mais chances de vencer.

Com o início de um novo ciclo, as equipes entram em campo buscando seus primeiros pontos no Grupo A. A Eslováquia, jogando em casa, tentará surpreender uma das seleções mais tradicionais do planeta, enquanto a Alemanha busca impor seu favoritismo desde o primeiro minuto. Mas afinal: quem leva a melhor?

Para responder, deixamos de lado o achismo e mergulhamos nos dados, analisando os momentos recentes, os pontos fortes de cada equipe e o que os números indicam para a estreia de ambos no torneio.

Siga a leitura e descubra qual a chance da Alemanha vencer a Eslováquia e o que a seleção da casa pode fazer para tentar um resultado histórico.

Eslováquia x Alemanha: quem ganha?

A Alemanha é a grande favorita para vencer a partida, com as estatísticas e o histórico pesando a seu favor. A Eslováquia corre por fora, mas o fator casa pode ser um diferencial para tentar equilibrar o confronto.

Confira as probabilidades para o resultado da partida desta quinta-feira!

  • Probabilidade da Eslováquia ganhar hoje: 15,62%
  • Probabilidade da Alemanha ganhar hoje: 69,44%
  • Chances do empate: 22,73%

As chances de vitória da Eslováquia e da Alemanha são calculadas com base nas cotações de apostas oferecidas pelas principais plataformas do mercado. Através da média das odds, é possível extrair a probabilidade de cada resultado acontecer.

Acha que a Alemanha vai ganhar? Toque no botão e faça sua aposta! 👇

Quais as chances da Eslováquia ganhar da Alemanha?

As chances da Eslováquia ganhar da Alemanha são de 15,62%. Apesar de ser um percentual baixo, a seleção eslovaca aposta no apoio de sua torcida no Estádio Tehelné Pole para surpreender. O time vem de uma campanha de altos e baixos, mostrando certa irregularidade nos últimos 10 jogos, com 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas.

A força da equipe reside em seu sistema defensivo, liderado pelo experiente zagueiro Milan Škriniar, e na capacidade de organização do meio-campo com Stanislav Lobotka. No ataque, a esperança de gols cai sobre os ombros de Róbert Boženík, que tentará furar uma das defesas mais fortes do futebol mundial.

No entanto, o retrospecto recente mostra dificuldades contra seleções mais qualificadas, como nas derrotas para Grécia (4-1) e Suécia (2-1). Para sonhar com uma vitória, a Eslováquia precisará de uma atuação defensiva impecável e máxima eficiência nos contra-ataques.

  • Dica de Aposta: Róbert Boženík para marcar a qualquer momento - Odd de 4.60
Quais as chances da Alemanha ganhar da Eslováquia?

Com uma probabilidade de vitória de 69,44%, a Alemanha chega como franca favorita. A equipe alemã, embora tenha tido alguns tropeços recentes contra gigantes como França e Portugal, possui um elenco recheado de estrelas e um poder ofensivo inegável. Nos últimos 10 jogos, foram 5 vitórias, com goleadas expressivas sobre Bósnia (7-0) e Hungria (5-0).

O caminho para a vitória alemã passa pela genialidade de seu meio-campo, comandado por Kimmich e pela juventude talentosa de Florian Wirtz. Essa combinação de experiência e criatividade é a principal arma da equipe para controlar a posse de bola e criar oportunidades de gol. No ataque, Woltemade é a esperança para converter o volume de jogo em bolas na rede.

A Alemanha costuma se impor desde o início, e a expectativa é que controle as ações da partida, buscando furar a defesa eslovaca com trocas de passes rápidas e infiltrações. A qualidade técnica superior de seus atletas é o fator que desequilibra o confronto.

  • Dica de Aposta: Florian Wirtz para marcar a qualquer momento - Odd de 2.36
Se a Alemanha ganhar hoje, o que acontece?

Em um cenário onde a grande probabilidade se confirme e a Alemanha vença, a equipe inicia sua campanha nas Eliminatórias da Copa do Mundo com três pontos importantes, largando na frente na disputa pela vaga no Grupo A.

Para a Eslováquia, uma derrota em casa pode significar a necessidade de buscar pontos preciosos nos jogos seguintes fora de seus domínios.

Onde assistir Eslováquia x Alemanha ao vivo?

O jogo entre Eslováquia e Alemanha será transmitido pelo SporTV, ESPN e Disney+. A partida acontece nesta quinta-feira (04/09), às 15h45, horário de Brasília.

Eslováquia x Alemanha: Escalações prováveis

As escalações oficiais para Eslováquia x Alemanha serão anunciadas aproximadamente 1 hora antes do início do jogo. As projeções são:

⚽ Escalação provável da Eslováquia: Martin Dúbravka; Peter Pekarík, Denis Vavro, Milan Škriniar, Dávid Hancko; Stanislav Lobotka, Juraj Kucka, Ondrej Duda; Ivan Schranz, Róbert Boženík, Lukáš Haraslín.

⚽ Escalação provável da Alemanha: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Antonio Rüdiger, Jonathan Tah, Maximilian Mittelstädt; Robert Andrich, Goretzka; Gross, Stiller, Florian Wirtz; e Woltemade.

Jogo Responsável

Apostar em odds altas é sempre empolgante, mas envolve riscos elevados. Use essas sugestões como parte de uma estratégia inteligente e moderada, sem fugir dos princípios do jogo com responsabilidade.

Para mais informações, consulte as diretrizes do Jogo Responsável.