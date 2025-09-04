Assine UOL
Últimas Notícias de Apostas no Brasil

Eslováquia x Alemanha: Palpite de Placar Exato, Eliminatórias Copa do Mundo (04/09)

Alex Alves
Atualizada em

A partida entre Eslováquia e Alemanha, marcada para quinta-feira, 04 de setembro de 2025, às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Tehelné Pole, dá o pontapé inicial para as duas seleções no Grupo A das Mundial de Clubes FIFA 2025. A transmissão fica por conta do SporTV, ESPN e Disney+.

Este é o primeiro jogo de ambos os times na competição, o que significa que o confronto é crucial para começar a campanha com o pé direito. Sem histórico de confrontos diretos nos últimos três anos, a análise se baseia no momento de cada equipe, tornando o mercado de placar exato uma oportunidade interessante para quem busca odds de alto valor.

F12
Odds altas
Apostar agora
Análise
Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 319, de 17 de fevereiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Eslováquia x Alemanha: Placar Exato com melhor odd

Palpite inteligente: Eslováquia 1x2 Alemanha - Odd 7.40

Este cenário se mostra um dos mais prováveis, considerando a força ofensiva da Alemanha contra uma seleção eslovaca que joga em casa. A odd de 7.40 oferece um retorno excelente para um resultado bastante realista.

A expectativa é que a Alemanha tome a iniciativa, mas a Eslováquia, apoiada por sua torcida, consiga marcar ao menos um gol, resultando em um jogo disputado.

Bet365
Grande variedade de mercados
Apostar agora
Análise
Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 250, de 7 de fevereiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Por que o 2x1 para a Alemanha é o palpite de placar exato mais promissor?

  • Superioridade técnica da Alemanha: A seleção alemã possui um histórico recente de muitos gols, incluindo goleadas de 7x0 sobre a Bósnia e 5x0 sobre a Hungria, demonstrando seu imenso poder de fogo.
  • Defesa alemã tem sofrido gols: Apesar do ataque poderoso, a Alemanha não manteve a defesa intacta em seus últimos cinco jogos, sofrendo gols para equipes como França, Portugal e Itália. Isso abre uma janela para a Eslováquia balançar as redes.
  • Odd de grande valor para o risco: A odd de 7.40 representa uma combinação ideal entre um resultado plausível e um lucro potencial significativo, sendo uma aposta de valor para uma partida de estreia nas Eliminatórias.
Esportes da Sorte
Amplo mercado de apostas esportivas
Apostar agora
Análise
Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 136, de 22 de janeiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Outras opções de placar com odds relevantes

  • 0x2 para a Alemanha - Odd de 6.20: Ideal para quem aposta em um domínio completo da Alemanha, sem sofrer gols.
  • 1x1 - Odd de 7.60: Uma boa opção para quem acredita que o fator casa ajudará a Eslováquia a segurar um empate valioso na estreia.
  • 0x3 para a Alemanha - Odd de 8.80: Para um cenário mais ousado, onde o poder ofensivo alemão se impõe com autoridade desde o início.
Superbet
Transmissão de Jogos
Apostar agora
Análise
Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 2.090, de 30 de dezembro 2024 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Jogo Responsável

O mercado de placar exato oferece retornos elevados, mas também envolve um risco maior. Por isso, é recomendado para apostas de baixo valor e feitas com gestão de banca.

Nunca aposte mais do que pode perder. Para mais informações, consulte as diretrizes do Jogo Responsável.