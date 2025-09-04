Eslováquia x Alemanha: Palpite de Placar Exato, Eliminatórias Copa do Mundo (04/09)

A partida entre Eslováquia e Alemanha, marcada para quinta-feira, 04 de setembro de 2025, às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Tehelné Pole, dá o pontapé inicial para as duas seleções no Grupo A das Mundial de Clubes FIFA 2025. A transmissão fica por conta do SporTV, ESPN e Disney+.

Este é o primeiro jogo de ambos os times na competição, o que significa que o confronto é crucial para começar a campanha com o pé direito. Sem histórico de confrontos diretos nos últimos três anos, a análise se baseia no momento de cada equipe, tornando o mercado de placar exato uma oportunidade interessante para quem busca odds de alto valor.