Santos: Escalação, horário e onde assistir ao jogo contra o Flamengo

✅ Fortaleza 2x3 Santos

❌ Santos 0x1 Botafogo

✅ Vitória 0x1 Santos

🟡 CRB 0x0 Santos

CRB 0x0 Santos ❌ Corinthians 1x0 Santos

Próximos jogos do Santos

A sequência de próximos jogos do Santos será decisiva para o futuro do time no campeonato. Veja os próximos compromissos do Peixe após o duelo contra o Flamengo:

19/07 – Mirassol x Santos (Brasileirão 2025)

23/07 – Santos x Internacional (Brasileirão 2025)

26/07 – Sport Recife x Santos (Brasileirão 2025)

04/08 – Santos x Juventude (Brasileirão 2025)

09/08 – Cruzeiro x Santos (Brasileirão 2025)

