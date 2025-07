Palmeiras: Escalação, horário e onde assistir ao jogo contra o Mirassol

Amplo mercado de apostas esportivas Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 136, de 22 de janeiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Momento do Palmeiras no Brasileirão

O Palmeiras vai para o duelo de hoje contra o Mirassol na 5ª posição do Campeonato Brasileiro 2025 com 22 pontos (e dois jogos a menos). O Verdão tem 11 jogos disputados e está cinco pontos atrás do líder Flamengo (27 pontos).

O time de Abel Ferreira volta a campo após sua participação no Mundial de Clubes 2025. A equipe chegou até as quartas de final, quando foi eliminada pelo Chelsea por 2 a 1. Nos últimos 10 jogos em todas as competições, o Palmeiras tem sete vitórias, dois empates e uma derrota.

