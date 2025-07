Mirassol: Escalação, horário e onde assistir ao jogo contra o Palmeiras (16/07)

Momento do Mirassol no Brasileirão

O Mirassol vai para o duelo de hoje contra o Palmeiras na 10ª posição do Campeonato Brasileiro 2025 com 17 pontos. A equipe do interior paulista tem 11 jogos disputados, mesma quantidade que o adversário de hoje e, portanto, com dois jogos a menos.

O Leão do Interior chega para a partida após uma sequência de quatro jogos sem perder no Brasileirão. Nesse período, foram três vitórias e um empate, incluindo resultados positivos contra Corinthians (2x1) e São Paulo (2x0). A última vitória foi sobre o Sport por 1x0, com gol de Reinaldo.

Onde assistir Mirassol x Palmeiras

A partida entre Palmeiras e Mirassol terá transmissão exclusiva pelo Premiere, no pay-per-view. Esta será a estreia dos times em confronto direto no Brasileirão, já que historicamente se enfrentaram apenas no Campeonato Paulista. No retrospecto geral, são 15 jogos entre as equipes.