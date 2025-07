Flamengo: Escalação, horário e onde assistir ao jogo contra o Santos

Amplo mercado de apostas esportivas Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 136, de 22 de janeiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Momento do Flamengo no Brasileirão

O Flamengo vai para o duelo de hoje contra o Santos como líder isolado do Campeonato Brasileiro 2025, com 27 pontos em 12 jogos e aproveitamento de 75%. Na última partida, venceu o São Paulo por 2x0 no Maracanã, ampliando a vantagem na ponta e registrando renda recorde de R$ 4,6 milhões.

Mesmo com o bom momento, o clube vive uma crise interna envolvendo o atacante Pedro. O técnico Filipe Luís criticou duramente o desempenho do centroavante nos treinos, o que gerou um impasse entre atleta e comissão técnica. Resta ver como a situação vai se desenrolar em campo nesta quarta-feira.

