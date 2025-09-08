Assine UOL
Equatorial Guinea
World Cup - Qualification Africa - World Wide
Tunisia
Palpite Guiné Equatorial x Tunísia, Odds 5+ 15+, Onde Assistir, Copa do Mundo 08/09

Publicado
08.09.2025
Atualizado em
08.09.2025
Tempo de leitura
5 min

Buscando palpite para Guiné Equatorial x Tunísia? Então, você chegou ao lugar certo! O confronto desta segunda-feira (08), às 10h00 (horário de Brasília), promete muita emoção.


A partida é válida pela fase de qualificação da Copa do Mundo. De um lado, a Guiné Equatorial busca a vitória para subir na tabela. Do outro, a Tunísia quer manter o bom desempenho na competição.


Nesta análise completa, vamos apresentar os melhores palpites para Guiné Equatorial x Tunísia, com odds atualizadas, estatísticas detalhadas, prováveis escalações e histórico entre os times. Acompanhe!


Palpites de Guiné Equatorial x Tunísia



  • 🎯 Tunísia para vencer - Odd 1.80

  • 🎯 Total de gols: menos de 2.5 - Odd 1.60

  • 🎯 Ambos não marcam - Odd 1.75


Com essas dicas, suas chances de fazer uma aposta certeira aumentam. Mas lembre-se, o futebol é imprevisível. Use essas informações como um guia e aposte com responsabilidade.


Palpites Alternativos Guiné Equatorial x Tunísia


Se você busca outras opções de aposta, separamos mais algumas dicas para você analisar. São mercados diferentes, com odds variadas, para você escolher o que mais te agrada:



  • Handicap - Tunisia -1 - Odd 2.80

  • Tunísia marca primeiro gol - Odd 1.60

  • Resultado correto 0x1 - Odd 5.50


Explore essas opções e encontre a aposta perfeita para você. Lembre-se de analisar as odds e o seu perfil de apostador antes de decidir.


Super Palpites Guiné Equatorial x Tunísia


Para quem gosta de ousar e buscar grandes emoções, separamos os super palpites. São apostas com odds mais altas, que podem render um bom dinheiro. Mas, atenção: o risco é maior!



  • 🔥 Guiné Equatorial vence - Odd 4.50

  • 🔥 Empate no primeiro tempo - Odd 2.00

  • 🔥 Resultado correto 1x2 - Odd 15.00


Se você é daqueles que não têm medo de arriscar, essa é a sua chance. Mas aposte com consciência e não coloque em risco o seu dinheiro.


💰 Palpites de Odds Baixas Guiné Equatorial x Tunísia


Se você é um apostador mais conservador, as odds baixas são ideais para você. São apostas com maior probabilidade de acerto e menor risco.



  • 🟢 Tunísia vence ou empata - Odd 1.25

  • 🟢 Total de gols: menos de 3.5 - Odd 1.30

  • 🟢 Dupla chance: Equatorial Guiné/Empate - Odd 1.80


Com as odds baixas, você pode construir uma aposta mais segura e aumentar suas chances de lucro.


⚖️ Palpites de Odds Médias Guiné Equatorial x Tunísia


As odds médias oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno. São apostas que podem render um bom lucro, sem arriscar tanto o seu dinheiro.



  • 🟡 Ambos marcam: não - Odd 1.75

  • 🟡 Total de escanteios: menos de 9.5 - Odd 1.85

  • 🟡 Tunísia marca mais de 1.5 gols - Odd 2.20


Com as odds médias, você tem a chance de lucrar e ainda se divertir com o jogo.


🚀 Palpites de Odds Altas Guiné Equatorial x Tunísia


Para os apostadores mais audaciosos, as odds altas são a melhor opção. Com elas, você pode multiplicar o seu dinheiro, mas o risco é maior.



  • 🔴 Resultado correto 0x2 - Odd 8.00

  • 🔴 Guiné Equatorial vence por 1 gol - Odd 5.00

  • 🔴 Jogador a marcar a qualquer momento: (nome do jogador) - Odd 4.00


Se você gosta de adrenalina e não tem medo de arriscar, as odds altas são perfeitas para você.


Guiné Equatorial x Tunísia: Onde Assistir e Ficha do Jogo


Saiba onde assistir ao jogo e confira os detalhes da partida.


📋 Informações Completas da Partida


O jogo entre Guiné Equatorial x Tunísia será realizado no dia 08 de setembro, segunda-feira, às 10h00 (horário de Brasília). A partida é válida pela fase de qualificação da Copa do Mundo.


Onde assistir: FIFA+ 


Como Guiné Equatorial e Tunísia Chegam Para o Confronto


Guiné Equatorial e Tunísia se encontram em um momento decisivo da competição. Cada equipe busca mostrar sua força e conquistar uma vitória importante.


Últimos Jogos do Guiné Equatorial


A Guiné Equatorial busca se consolidar na competição, mostrando sua força em campo. A equipe tem se dedicado a aprimorar seu desempenho e alcançar resultados positivos.


Últimos Jogos do Tunísia


Tunísia chega com tudo para a disputa, buscando manter sua consistência e provar seu valor. A equipe tem se mostrado forte e determinada, buscando sempre a vitória.


Nossa Opinião para Guiné Equatorial x Tunísia


Com base na análise das equipes e nas estatísticas, acreditamos que a Tunísia é favorita para vencer a partida. A equipe tem um histórico melhor e vem mostrando um bom desempenho nas últimas partidas.


No entanto, o futebol é imprevisível e a Guiné pode surpreender. Por isso, fique de olho no jogo e faça suas apostas com responsabilidade.


📊 Importante: As odds mencionadas estão sujeitas a alterações. Sempre verifique as cotações atualizadas no site da casa de apostas antes de confirmar sua aposta. 


 

Equatorial Guinea x Tunisia: Palpite do Dia

Equatorial Guinea x Tunisia: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Equatorial Guinea x Tunisia: Confrontos Diretos

2 Vitórias
0 Empates
3 Vitórias
2023 World Cup - Qualification Africa
Tunisia
1 - 0
Equatorial Guinea
2023 Africa Cup of Nations - Qualification
Equatorial Guinea
1 - 0
Tunisia
2023 Africa Cup of Nations - Qualification
Tunisia
4 - 0
Equatorial Guinea
2022 World Cup - Qualification Africa
Equatorial Guinea
1 - 0
Tunisia
2022 World Cup - Qualification Africa
Tunisia
3 - 0
Equatorial Guinea

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Equatorial Guinea
Empate
Tunisia

Jogo Responsável


Apostar deve ser encarado como uma forma de diversão e entretenimento. É fundamental lembrar que apostas envolvem riscos e nunca devem comprometer o dinheiro destinado a contas pessoais ou familiares. Priorize a responsabilidade e o controle, apostando apenas o que você pode perder. Acesse Jogo Responsável para mais informações.


🔞 As apostas esportivas são destinadas apenas para maiores de 18 anos. 

