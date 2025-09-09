- E
- E
- E
- E
- V
- V
- E
- V
- V
- V
Equador x Argentina, Palpite, Odds e Onde Assistir Eliminatórias da Copa (09/09)
Confira os melhores palpites para Equador x Argentina, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.
Equador e Argentina se enfrentam pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira, dia 09 de setembro, às 20h (horário de Brasília), no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo. Equador x Argentina terá transmissão do Sportv2 (tv por assinatura), Globoplay (streaming) e pela Novibet.
Palpites de Equador x Argentina: Nossas 3 Melhores Dicas
Com base nas estatísticas das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, analisamos o desempenho das equipes para trazer as melhores dicas de apostas. A Argentina entra como favorita, com um ataque forte e uma defesa sólida, o que a torna a aposta mais segura. O Equador, por sua vez, deve adotar uma postura defensiva para tentar conter o ataque argentino. Selecionamos três palpites principais que podem se concretizar neste confronto.
- ⚽ Resultado Final - Empate - Odd de 2.77 na Superbet
- ⚽ Total de Gols - Mais de 1.5 - Odd de 1.55 na Stake
- ⚽ Ambas equipes marcam - Sim - Odd de 2.09 na Novibet
Como Equador e Argentina Chegam Para o Confronto
O Equador chega para esta partida com uma defesa muito sólida, com uma média de 0.3 gols sofridos. Ofensivamente, o time registra uma média de 0.8 gols marcados e 3.9 chutes no gol, o que indica dificuldades na criação e na finalização. A média de 4.0 escanteios sugere um volume ofensivo moderado. Jogando em casa, o Equador buscará a vitória para somar pontos importantes na tabela.
A Argentina, por sua vez, tem um ataque impressionante, com uma média de 1.8 gols marcados e 4.8 chutes no gol. A defesa, por sua vez, é sólida, com uma média de 0.5 gols sofridos. A equipe registrou uma média de 4.1 escanteios, o que reforça a capacidade ofensiva do time. A Argentina buscará um bom resultado fora de casa para se manter na liderança do grupo.
Palpites Alternativos Equador x Argentina
- ⚽ Dupla Chance: Argentina ou Empate - Odd de 1.30 na Novibet
- ⚽ 1º Tempo - Total de Gols - Mais de 0.5 - Odd de 1.64 na Superbet
- ⚽ Gol em ambos os tempos - Sim - Odd de 2.15 na Stake
Palpites de Odds Altas Equador x Argentina
- ⚽ Placar Exato: 1x1 - Odd de 5.30 na Stake
- ⚽ Intervalo/Final - Argentina/Empate - Odd de 13.00 na Novibet
- ⚽ Marcar o 1º Gol - Lautaro Martinez - Odd de 7.00 na Superbet
Informações do Jogo: Equador x Argentina: Onde Assistir e Ficha do Jogo
Informações Completas da Partida
- Confronto: Equador x Argentina - Eliminatórias da Copa do Mundo 2026
- Data: 09/09/2025
- Horário: 15h45 (horário de Brasília)
- Local: Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, Guayaquil (Equador)
- Transmissão: Sportv2, Globoplay e Novibet
Como assistir Equador x Argentina
Caso você não possua assinatura dos canais, É possível assistir Equador x Argentina ao vivo e de graça na Novibet. Para isso, basta fazer login na sua conta.
Caso você ainda não tenha um cadastro, basta concluir e verificar a sua conta para assistir jogo ao vivo.
Ecuador x Argentina: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Ecuador x Argentina: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Ecuador x Argentina: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Pratique o Jogo Responsável
O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:
- Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo
- Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações
- Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema
- Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo
Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.
Jogos do Dia
- E
- E
- E
- E
- V
- V
- E
- V
- V
- V
- V
- V
- D
- V
- D
- V
- D
- V
- D
- D
France Vence
- V
- V
- V
- V
- V
- D
- D
- D
- D
- D
Norway Vence
- V
- D
- V
- E
- V
- V
- D
- V
- V
- V
- E
- D
- E
- D
- D
- D
- D
- D
- D
- D
Malta Vence
- D
- D
- D
- E
- D
- V
- V
- D
- E
- D