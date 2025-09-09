Assine UOL
Ecuador
  • E
  • E
  • E
  • E
  • V
World Cup - Qualification South America - World Wide
Estadio Monumental Banco Pichincha
Argentina
  • V
  • E
  • V
  • V
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3
x
3.25
2
2.3
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3.24
x
2.74
2
2.74
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3.25
x
2.65
2
2.7
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3.15
x
2.6
2
2.65
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3.15
x
2.67
2
2.77
Apostar agora
Odds atualizadas a 09.09.2025 às 17:31

Equador x Argentina, Palpite, Odds e Onde Assistir Eliminatórias da Copa (09/09)

Publicado
09.09.2025
Atualizado em
09.09.2025
Tempo de leitura
9 min

Confira os melhores palpites para Equador x Argentina, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.


Equador e Argentina se enfrentam pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira, dia 09 de setembro, às 20h (horário de Brasília), no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo. Equador x Argentina terá transmissão do Sportv2 (tv por assinatura), Globoplay (streaming) e pela Novibet. 


Palpites de Equador x Argentina: Nossas 3 Melhores Dicas


Com base nas estatísticas das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, analisamos o desempenho das equipes para trazer as melhores dicas de apostas. A Argentina entra como favorita, com um ataque forte e uma defesa sólida, o que a torna a aposta mais segura. O Equador, por sua vez, deve adotar uma postura defensiva para tentar conter o ataque argentino. Selecionamos três palpites principais que podem se concretizar neste confronto.



  • ⚽ Resultado Final - Empate - Odd de 2.77 na Superbet

  • ⚽ Total de Gols - Mais de 1.5 - Odd de 1.55 na Stake

  • ⚽ Ambas equipes marcam - Sim - Odd de 2.09 na Novibet


Como Equador e Argentina Chegam Para o Confronto


O Equador chega para esta partida com uma defesa muito sólida, com uma média de 0.3 gols sofridos. Ofensivamente, o time registra uma média de 0.8 gols marcados e 3.9 chutes no gol, o que indica dificuldades na criação e na finalização. A média de 4.0 escanteios sugere um volume ofensivo moderado. Jogando em casa, o Equador buscará a vitória para somar pontos importantes na tabela.


A Argentina, por sua vez, tem um ataque impressionante, com uma média de 1.8 gols marcados e 4.8 chutes no gol. A defesa, por sua vez, é sólida, com uma média de 0.5 gols sofridos. A equipe registrou uma média de 4.1 escanteios, o que reforça a capacidade ofensiva do time. A Argentina buscará um bom resultado fora de casa para se manter na liderança do grupo.


Palpites Alternativos Equador x Argentina



  • ⚽ Dupla Chance: Argentina ou Empate - Odd de 1.30 na Novibet

  • ⚽ 1º Tempo - Total de Gols - Mais de 0.5 - Odd de 1.64 na Superbet

  • ⚽ Gol em ambos os tempos - Sim - Odd de 2.15 na Stake


Palpites de Odds Altas Equador x Argentina



  • ⚽ Placar Exato: 1x1 - Odd de 5.30 na Stake

  • ⚽ Intervalo/Final - Argentina/Empate - Odd de 13.00 na Novibet

  • ⚽ Marcar o 1º Gol - Lautaro Martinez - Odd de 7.00 na Superbet


Informações do Jogo: Equador x Argentina: Onde Assistir e Ficha do Jogo


Informações Completas da Partida



  • Confronto: Equador x Argentina - Eliminatórias da Copa do Mundo 2026

  • Data: 09/09/2025

  • Horário: 15h45 (horário de Brasília)

  • Local: Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, Guayaquil (Equador)

  • Transmissão: Sportv2, Globoplay e Novibet


Como assistir Equador x Argentina


Caso você não possua assinatura dos canais, É possível assistir Equador x Argentina ao vivo e de graça na Novibet. Para isso, basta fazer login na sua conta. 


Caso você ainda não tenha um cadastro, basta concluir e verificar a sua conta para assistir jogo ao vivo.

Ver mais Ver menos

Ecuador x Argentina: Palpite do Dia

Empate
Superbet logo
2.67
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Malta - San Marino
1
1.23
Cyprus - Romania
2
1.78
Benin - Lesotho
1
1.51
Múltipla
3.31
x
Aposta
20
=
Ganhos
66.12
Apostar agora

Ecuador x Argentina: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Ecuador x Argentina: Confrontos Diretos

0 Vitórias
2 Empates
3 Vitórias
2024 Copa America
Argentina
1 - 1
Ecuador
2024 Friendlies
Argentina
1 - 0
Ecuador
2026 World Cup - Qualification South America
Argentina
1 - 0
Ecuador
2022 World Cup - Qualification South America
Ecuador
1 - 1
Argentina
2021 Copa America
Argentina
3 - 0
Ecuador

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Ecuador
Empate
Argentina

Pratique o Jogo Responsável


O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:



  • Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo

  • Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações

  • Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema

  • Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo


Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Ecuador
  • E
  • E
  • E
  • E
  • V
-
Argentina
  • V
  • E
  • V
  • V
  • V

Empate

Apostar agora
por: Superbet BR
France
  • V
  • V
  • D
  • V
  • D
-
Iceland
  • V
  • D
  • V
  • D
  • D

France Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Norway
  • V
  • V
  • V
  • V
  • V
-
Moldova
  • D
  • D
  • D
  • D
  • D

Norway Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Wales
  • V
  • D
  • V
  • E
  • V
-
Canada
  • V
  • D
  • V
  • V
  • V

Empate

Apostar agora
por: Superbet BR
Malta
  • E
  • D
  • E
  • D
  • D
-
San Marino
  • D
  • D
  • D
  • D
  • D

Malta Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Chile
  • D
  • D
  • D
  • E
  • D
-
Uruguay
  • V
  • V
  • D
  • E
  • D

Empate

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte