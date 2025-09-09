Equador x Argentina, Palpite, Odds e Onde Assistir Eliminatórias da Copa (09/09)

Confira os melhores palpites para Equador x Argentina, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

Equador e Argentina se enfrentam pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira, dia 09 de setembro, às 20h (horário de Brasília), no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo. Equador x Argentina terá transmissão do Sportv2 (tv por assinatura), Globoplay (streaming) e pela Novibet.

Palpites de Equador x Argentina: Nossas 3 Melhores Dicas

Com base nas estatísticas das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, analisamos o desempenho das equipes para trazer as melhores dicas de apostas. A Argentina entra como favorita, com um ataque forte e uma defesa sólida, o que a torna a aposta mais segura. O Equador, por sua vez, deve adotar uma postura defensiva para tentar conter o ataque argentino. Selecionamos três palpites principais que podem se concretizar neste confronto.



⚽ Resultado Final - Empate - Odd de 2.77 na Superbet



⚽ Total de Gols - Mais de 1.5 - Odd de 1.55 na Stake



⚽ Ambas equipes marcam - Sim - Odd de 2.09 na Novibet



Como Equador e Argentina Chegam Para o Confronto

O Equador chega para esta partida com uma defesa muito sólida, com uma média de 0.3 gols sofridos. Ofensivamente, o time registra uma média de 0.8 gols marcados e 3.9 chutes no gol, o que indica dificuldades na criação e na finalização. A média de 4.0 escanteios sugere um volume ofensivo moderado. Jogando em casa, o Equador buscará a vitória para somar pontos importantes na tabela.

A Argentina, por sua vez, tem um ataque impressionante, com uma média de 1.8 gols marcados e 4.8 chutes no gol. A defesa, por sua vez, é sólida, com uma média de 0.5 gols sofridos. A equipe registrou uma média de 4.1 escanteios, o que reforça a capacidade ofensiva do time. A Argentina buscará um bom resultado fora de casa para se manter na liderança do grupo.

Palpites Alternativos Equador x Argentina



⚽ Dupla Chance: Argentina ou Empate - Odd de 1.30 na Novibet



⚽ 1º Tempo - Total de Gols - Mais de 0.5 - Odd de 1.64 na Superbet



⚽ Gol em ambos os tempos - Sim - Odd de 2.15 na Stake



Palpites de Odds Altas Equador x Argentina



⚽ Placar Exato: 1x1 - Odd de 5.30 na Stake



⚽ Intervalo/Final - Argentina/Empate - Odd de 13.00 na Novibet



⚽ Marcar o 1º Gol - Lautaro Martinez - Odd de 7.00 na Superbet



Informações do Jogo: Equador x Argentina: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Informações Completas da Partida



Confronto: Equador x Argentina - Eliminatórias da Copa do Mundo 2026

Data: 09/09/2025

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, Guayaquil (Equador)

Transmissão: Sportv2, Globoplay e Novibet



Como assistir Equador x Argentina

Caso você não possua assinatura dos canais, É possível assistir Equador x Argentina ao vivo e de graça na Novibet. Para isso, basta fazer login na sua conta.

Caso você ainda não tenha um cadastro, basta concluir e verificar a sua conta para assistir jogo ao vivo.