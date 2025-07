Equador x Argentina: Palpite, Onde Assistir - Copa América Feminina (24/07)

O duelo entre Equador e Argentina acontece nesta quinta-feira, 24/07, em partida válida pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa América Feminina. A bola rola às 21:00 no Estadio Banco Guayaquil, Equador e você pode conferir a seguir todas as odds e dicas desse jogo de hoje, que não terá transmissão no Brasil.

Equador vai a campo buscando confirmar a classificação para as semifinais, ocupando a terceira posição do Grupo A com quatro pontos. Já a Argentina que já está classificada na liderança com nove pontos e pode poupar atletas para o mata-mata.

Confira nosso palpite de Equador x Argentina, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje na Copa América Feminina.

Equador x Argentina Palpite - 3 Opções Para Você Apostar



Palpite 1 - Ambas marcam: Sim - odd pagando 1.80 na Bet365

Palpite 2 - Equador +1 Handicap - odd pagando 1.70 na Superbet

Palpite 3 - Mais de 1.5 gols no 1º tempo - odd pagando 2.10 na Novibet



Para as apostas em Equador x Argentina nós sugerimos esses três palpites de hoje baseados no que analisamos das estatísticas das equipes na Copa América Feminina 2025. Como você verá a seguir, os dois times estão em momentos distintos na competição.

O Equador tem média de 1.67 gols marcados por partida na Copa América e balançou as redes em todos os três jogos até aqui. A seleção equatoriana mostrou capacidade ofensiva ao marcar contra rivais de diferentes níveis.

A Argentina possui ataque prolífico com 1.33 gols por jogo, mas também sofreu gols em duas das três partidas disputadas. Considerando que ambas as seleções precisam do resultado positivo, esperamos um jogo com gols dos dois lados.

Equador +1 Handicap - odd pagando 1.70

A Argentina já está classificada para as semifinais e pode poupar atletas titulares para o mata-mata. O Equador joga em casa e precisa do resultado para garantir sua vaga na próxima fase da competição.

O handicap de +1 gol para o Equador oferece margem de segurança, pois cobre empate ou derrota por apenas um gol de diferença. Considerando o fator casa e a motivação equatoriana, esta aposta tem bom valor.

Mais de 1.5 gols no 1º tempo - odd pagando 2.10

As duas seleções demonstram início ofensivo consistente em seus jogos na Copa América. O Equador marcou em todos os primeiros tempos, enquanto a Argentina tem média superior a um gol por partida nos 45 minutos iniciais.

O confronto promete ritmo alto desde o apito inicial, com o Equador pressionando em casa e a Argentina buscando manter o protagonismo. Esta aposta oferece retorno interessante para um cenário bem provável.

Equador x Argentina - Onde Assistir Ao vivo

Infelizmente, a partida entre Equador x Argentina não terá transmissão para o Brasil. O jogo está marcado para às 21:00, desta quinta-feira, no Estadio Banco Guayaquil.

Tudo o que você precisa saber de Equador x Argentina:



⚽️ Confronto: Equador x Argentina - Copa América Feminina

? Data: 24/07/25

⏰ Horário: 21:00 (horário de Brasília)

?️ Local: Estadio Banco Guayaquil, Equador

? Onde vai passar Equador x Argentina: Sem transmissão



Equador x Argentina: quem ganha? - Melhores odds

A Argentina tem 55% de probabilidade de vencer o jogo desta quinta-feira, 24/07. Isso porque a seleção argentina tem qualidade técnica superior e campanha perfeita até aqui na Copa América Feminina.



Equador ganha - Odd de @2.80 na Esportes da Sorte

Empate - Odd de @3.20 na F12Bet

Argentina ganha - Odd de @1.82 na RealsBet



As melhores odds mostram ligeiro favoritismo argentino, mas o equilíbrio das cotações indica que o fator casa pode equilibrar o confronto entre as seleções.

Aposte sempre de forma responsável e lembre-se da importância do Jogo Responsável em todas as suas decisões.