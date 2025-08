Empoli x Sassuolo: Palpite, Onde Assistir, Histórico, Estatísticas - Amistoso - 05/08

Empoli x Sassuolo: Confira palpites para o jogo amistoso de hoje.

Empoli e Sassuolo disputarão um amistoso de pré-temporada nesta terça-feira, 5 de agosto, às 13h30 (horário de Brasília).

A partida acontecerá no Estádio Carlo Castellani, em Empoli. O duelo é interessante por colocar frente a frente duas equipes que trocaram de divisão no campeonato Italiano.

Veja palpites para o Empoli x Sassuolo e confira outros palpites para jogos de hoje.

Empoli x Sassuolo: Palpite - Amistoso



⚽ Ambas as equipes marcam: Sim



🎯 Resultado Final: Empoli 1-2 Sassuolo



🔀 Dupla Chance: X2



Cenários dos Clubes

O Empoli enfrenta o desafio de se reerguer após ser rebaixado para a Série B na última temporada.

A equipe terminou a campanha em 18º lugar, com seis vitórias, 13 empates e 19 derrotas, e agora busca um rápido retorno à elite do futebol italiano.

A pré-temporada tem sido de altos e baixos para o time, com uma goleada de 7 a 0 sobre o Mobilieri Ponsacco, mas também derrotas para Entella e Pisa. A janela de transferências está agitada, com a contratação do atacante Shpendi como principal destaque.

Já o Sassuolo comemora o retorno à Série A e tem como objetivo se consolidar na primeira divisão.

O clube teve uma campanha sólida na Série B 2024/25, terminando em primeiro lugar com 25 vitórias, sete empates e seis derrotas.

A pré-temporada do Sassuolo é mais animadora, com vitórias expressivas de 5 a 0 sobre o Real Vicenza e 3 a 0 sobre o Trento. A equipe ainda está em processo de formação, mas já garantiu a chegada do zagueiro Muharemović.

Empoli x Sassuolo: Onde Assistir

O jogo Empoli x Sassuolo não tem transmissão no Brasil. Mas pode passar em em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: Empoli x SassuoloA



📅 Data: 5 de agosto de 2025



🕒 Horário: 13h30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Carlo Castellani, em Empoli, Itália



Empoli x Sassuolo: Histórico e Estatísticas

O retrospecto entre as duas equipes aponta um ligeiro favoritismo para o Sassuolo. Em 24 confrontos, o Sassuolo venceu 13 vezes, o Empoli saiu vitorioso em oito, e três partidas terminaram empatadas.

Na última temporada da Série A, cada time venceu um dos dois encontros.

No que diz respeito aos amistosos de pré-temporada, o Empoli venceu apenas um de seus três jogos, sofrendo cinco gols nas duas derrotas.

O Sassuolo, por sua vez, venceu seus dois amistosos e não sofreu nenhum gol, mostrando solidez defensiva.

Empoli x Sassuolo: Escalações Prováveis





Empoli: Fulignati; Goglichidze, Guarino, Curto; Ebuehi, Ignacchiti, Belardinelli, Carboni; Shpendi, Campaniello e Konaté.







Sassuolo: Turati; Missori, Muharemović, Walukiewicz, Doig; Boloca, Lipani, Koné; Volpato, Berardi e Pinamonti.





Prognóstico do Amistoso

Considerando a má fase do Empoli, que vem de duas derrotas e com problemas defensivos, e a boa performance do Sassuolo, que se mostra organizado e com um ataque eficiente na pré-temporada, a aposta em uma vitória do Sassuolo parece ser a mais indicada.