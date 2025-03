Empoli x Bologna Palpite - Onde Assistir e Escalações - Copa da Itália - 01/04

O Empoli, por outro lado, venceu apenas uma vez nos últimos 10 jogos em casa. Apesar do apoio da torcida, enfrenta dificuldades ofensivas e está desfalcado. O Bologna perdeu apenas 1 das últimas 10 fora. Assim, a vitória dos visitantes se mostra um palpite de ótimo valor.

Palpite 2 - Menos de 2.5 Gols

Jogos eliminatórios, especialmente na ida, costumam ser mais travados — e o histórico dos times reforça isso. O Empoli teve menos de 2.5 gols em 15 dos últimos 23 jogos como mandante. O Bologna, mesmo com ataque eficiente, costuma dosar o ritmo fora de casa.

Com ambas as equipes focadas em não correr riscos e a tendência defensiva do Empoli nos duelos em casa, esse mercado é ideal para quem busca palpites de hoje com segurança.