United Arab Emirates
Friendlies - World Wide
Syria
Emirados Árabes Unidos x Síria: Palpite e Prognóstico, Amistoso 04/09

04.09.2025
04.09.2025
Emirados Árabes Unidos x Síria: Confira palpite,  análise, odds, histórico e dicas exclusivas para apostar no amistoso de hoje. 


Emirados Árabes Unidos e Síria entram em campo nesta quinta-feira, 4 de setembro de 2025, para um amistoso que promete ser um bom teste para ambas as seleções.


Nesse jogo que serve como preparação, os treinadores poderão ajustar suas táticas e observar novos talentos antes de compromissos mais importantes.


A partida, embora não tenha pontos em disputa, é uma excelente oportunidade para ambas as equipes ganharem ritmo de jogo e testarem a força de seus elencos. E também uma oportunidade para apostadores desafiarem as odds.


Confira nossos palpites para o jogo Emirados Árabes Unidos x Síria de hoje.


Emirados Árabes Unidos x Síria: Palpite em Destaque 




  • Emirados Árabes Unidos (Vitória): Odd entre 1.45 e 1.55




  • Empate: Odd entre 3.80 e 4.20




  • Síria (Vitória): Odd entre 6.50 e 7.50




Análise dos Mercados de Apostas e Odds


As odds refletem a percepção do mercado sobre o resultado mais provável. No confronto entre Emirados Árabes Unidos e Síria, as casas de apostas veem o time da casa como favorito. 


O mercado de "Vitória do Emirados Árabes Unidos" é o mais popular e com as odds mais baixas, refletindo o favoritismo do time. No entanto, o mercado de "Ambas as Equipes Marcam" tem odds atraentes, mostrando que, apesar da solidez defensiva, o EAU pode ser vulnerável.


Emirados Árabes Unidos x Síria: Outros Palpites e Dicas de Apostas


Com base em nossa análise aprofundada, apresentamos os palpites divididos por nível de risco, para que você possa escolher a melhor opção para a sua estratégia.


Palpite de Baixo Risco (Segurança em Primeiro Lugar) 




  • Mercado: Emirados Árabes Unidos vence ou Empate (Dupla Chance)




  • Odds: Aproximadamente 1.15 - 1.20




Justificativa: O Emirados Árabes Unidos, jogando em casa e em excelente fase, é o franco favorito. A dupla chance cobre tanto a vitória quanto o empate, tornando o risco mínimo.


A Síria tem um histórico de poucas vitórias fora de casa contra adversários de ponta, o que reforça esta aposta. 


Palpite de Médio Risco (Equilíbrio entre Risco e Retorno) 




  • Mercado: Total de Gols - Menos de 2.5




  • Odds: Aproximadamente 1.70 - 1.85




Justificativa: O histórico de confrontos diretos mostra jogos de pouca movimentação no placar. Além disso, a Síria tem uma defesa sólida e o Emirados Árabes Unidos, embora tenha um ataque eficiente, não é de golear.


A tendência é de um jogo fechado, com no máximo dois gols. 


Palpite de Alto Risco (Para Apostadores Ousados)




  • Mercado 1X2: Empate




  • Odds: Aproximadamente 3.80 - 4.20




Justificativa: A Síria, apesar de ser o "azarão", é uma equipe de difícil marcação. A equipe já demonstrou em confrontos anteriores a capacidade de segurar o empate contra adversários mais fortes. Com a defesa sólida e a possibilidade de um jogo travado, o empate é um resultado real e com odds muito atraentes.


Emirados Árabes Unidos x Síria: Super Palpite




  • Mercado: Placar Exato - 1x0 para Emirados Árabes Unidos




  • Odds: Aproximadamente 5.00 - 6.00




Justificativa: Baseado na nossa análise do desempenho e histórico, um placar magro e a favor dos Emirados Árabes Unidos é o resultado mais provável.


A defesa síria é forte, e o ataque do EAU, embora eficiente, pode ter dificuldades em furar o bloqueio. Este palpite combina o favoritismo do time da casa com a tendência de jogos com poucos gols.


Retrospecto das Seleções 


Emirados Árabes Unidos


A seleção dos Emirados Árabes Unidos tem demonstrado um desempenho sólido na atual temporada,. O time acumula 9 vitórias, 4 empates e apenas 3 derrotas.


Esse retrospecto resulta em uma média de 1.94 gols marcados por partida e 0.63 gols sofridos, o que indica um ataque eficiente e uma defesa bem organizada. 


Síria


Do outro lado, a Síria apresenta um desempenho um pouco mais modesto nesta temporada.


Em 6 jogos, a equipe registrou 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Embora o número de partidas seja menor, os dados também são relevantes.


A média ofensiva da Síria é de 1.5 gols por jogo, mas a defesa tem sido mais vulnerável, com uma média de 2 gols sofridos por confronto.


Em suas apostas, não esqueça que a partida entre Emirados Árabes Unidos e Síria é um clássico regional, com pontos-chave que podem influenciar o resultado.


Destaques dos Emirados e da Síria


O Emirados Árabes Unidos tem demonstrado uma consistência defensiva notável e um ataque eficiente. A seleção é conhecida por seu estilo de jogo técnico, com boa posse de bola e transições rápidas. Jogando em casa, o fator torcida será um aliado importante.


Por outro lado, a Síria é uma equipe guerreira, com uma defesa sólida e um contra-ataque letal. Eles costumam jogar de forma mais reativa, buscando explorar os espaços deixados pelos adversários. Apesar de ser o "azarão" nas cotações, a Síria já provou ser capaz de surpreender times mais fortes e nunca deve ser subestimada.


Histórico de Confrontos Emirados Árabes Unidos x Síria


O histórico de duelos entre as duas equipes é um fator crucial para entender a dinâmica do jogo. Nos últimos confrontos, o equilíbrio tem sido a tônica.




  • Emirados Árabes Unidos 2 x 0 Síria: Vitória do EAU em casa, com domínio do jogo.




  • Síria 0 x 0 Emirados Árabes Unidos: Empate sem gols, um jogo de muita marcação e poucas chances.




  • Emirados Árabes Unidos 1 x 1 Síria: Empate em casa do EAU, um jogo com as duas equipes se anulando.




O histórico mostra uma leve superioridade do Emirados Árabes Unidos, principalmente quando jogam em casa. Os jogos são tipicamente de poucos gols e muita disputa.








United Arab Emirates x Syria: Palpite do Dia

United Arab Emirates x Syria: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

United Arab Emirates x Syria: Confrontos Diretos

2 Vitórias
2 Empates
0 Vitórias
2022 World Cup - Qualification Asia
United Arab Emirates
2 - 0
Syria
2021 Arab Cup
United Arab Emirates
2 - 1
Syria
2022 World Cup - Qualification Asia
Syria
1 - 1
United Arab Emirates
2019 Friendlies
United Arab Emirates
0 - 0
Syria

Jogo Responsável


Emirados Árabes Unidos x Síria será um jogo de alto nível e com grandes possibilidades de aposta. Nossa análise aponta para uma vitória do Emirados Árabes Unidos, mas com um placar apertado e um jogo de poucos gols.


Mas este é um prognóstico, apenas. Lembre-se sempre de que os palpites podem errar e que as apostas devem ser uma forma de entretenimento. O futebol é imprevisível e os resultados nunca são garantidos.


Aposte com Responsabilidade




  • Defina um orçamento: Nunca aposte mais do que você pode perder.




  • Mantenha o controle: Não persiga perdas e evite decisões impulsivas.




Boas apostas e divirta-se com responsabilidade!








