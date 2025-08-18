Assine UOL
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3.2
x
3.25
2
2.3
Apostar agora
Odds atualizadas a 18.08.2025 às 16:30

Elche x Bétis: Palpite Odds Altas +10, +14, Onde Assistir, Escalações, La Liga, 18/08

Publicado
18.08.2025
Atualizado em
18.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Elche x Real Betis: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo que acontece na segunda-feira, dia 18 de agosto, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Manuel Martínez Valero, em Elche, com transmissão no Disney+.


A partida marca a estreia de ambos os clubes na temporada 2025/2026 da La Liga. O Elche, recém-promovido, busca começar a campanha com o pé direito para se manter na elite do futebol espanhol, enquanto o Real Betis, com elenco experiente, mira uma vaga em competições europeias novamente.


Elche x Real Betis Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Ambos Os Times Marcam - odd 1.80

  • 🎯 Palpite: Total de Gols - Mais de 2.5 - odd 1.99

  • 🎯 Palpite: Real Bétis Vence Sem Sofrer Gols - odd 3.67


Nossas três melhores dicas para o confronto de estreia entre Elche e Real Betis exploram diferentes cenários da partida. A aposta em "Ambos os Times Marcam" é sólida, já que o Elche vem de uma sequência de jogos com alta média de gols marcados e sofridos, e o Real Betis também costuma ter partidas com muitos gols.


A aposta em "Mais de 2.5 Gols" segue a mesma lógica, visto que a média de gols por jogo de ambos os times tem sido alta, indicando um duelo ofensivo. Por fim, a aposta de que o "Real Bétis Vence Sem Sofrer Gols" é uma aposta ousada, mas que reflete a superioridade técnica do time visitante e a possibilidade de o Real Betis conseguir uma vitória segura.


Palpites Alternativos Elche x Real Betis



  • 🎯 Palpite: 1º Gol - Real Bétis - odd 1.86

  • 🎯 Palpite: Escanteio - Handicap Asiático - Real Bétis (-0.5) - odd 1.91

  • 🎯 Palpite: Intervalo/Final do Jogo - Empate / Real Bétis - odd 5.50


Os palpites alternativos consideram mercados que fogem dos mais tradicionais. O primeiro, "1º Gol - Real Bétis", tem uma odd interessante, e a equipe visitante é a mais cotada para abrir o placar, especialmente por conta da sua experiência. A aposta em "Escanteio - Handicap Asiático - Real Bétis (-0.5)" é uma opção para aqueles que acreditam que o Real Betis terá um jogo mais ofensivo, gerando mais escanteios que o Elche. 


💰 Elche x Real Betis: Palpites de Odds Baixas



  • • 🔵 Palpite: Dupla Hipótese - Elche CF ou Empate - odd 1.65

  • • 🟢 Palpite: Total - Menos de 2.5 - odd 1.76

  • • 🟡 Palpite: Ambos os Times Marcam - Sim - odd 1.80


⚖️ Elche x Real Betis: Palpites de Odds Médias



  • • 🔵 Palpite: Resultado Final - Real Bétis - odd 2.30

  • • 🟢 Palpite: Handicap Asiático - Elche CF (0) - odd 2.31

  • • 🟡 Palpite: Real Bétis - Total - Mais de 1.5 - odd 2.24


🚀 Elche x Real Betis: Palpites de Odds Altas



  • • 🔵 Palpite: Placar Exato - 0:2 - odd 9.76

  • • 🟢 Palpite: Placar Exato - 2:1 - odd 10.87

  • • 🟡 Palpite: Intervalo/Final do Jogo - Elche CF / Empate - odd 14.68


Elche x Real Betis: Onde Assistir e Ficha do Jogo


A partida entre Elche e Real Betis é a estreia de ambas as equipes na La Liga 2025/2026. O confronto marca a primeira oportunidade para as equipes mostrarem o que esperam da temporada. O Elche, recém-promovido, busca se manter na elite, e o Real Betis, com o objetivo de ir para as competições europeias, busca mostrar que pode lutar por posições de destaque.


O jogo promete ser um duelo interessante entre um time que busca se firmar na primeira divisão e outro que busca uma posição de destaque.


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Elche x Real Betis - La Liga

  • 📅 Data: 18/08/2025

  • ⏰ Horário: 16h (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Manuel Martínez Valero, em Elche

  • 📺 Transmissão: Disney+


Como Elche e Real Betis Chegam Para o Confronto


O Elche inicia a temporada 2025/2026 com o desafio de se manter na La Liga, após conquistar o acesso da LaLiga Hypermotion. A equipe, comandada pelo técnico Eder Sarabia, aposta na continuidade do trabalho e em reforços para ter uma campanha mais tranquila. O time vem de uma sequência de vitórias recente, com 1 vitória global nos últimos 10 jogos. No entanto, o time não perde há dois jogos fora de casa.


Já o Real Betis, sob o comando de Manuel Pellegrini, tem como objetivo consolidar sua posição na La Liga e buscar uma vaga em competições europeias. A equipe de Sevilha aposta na força do elenco e na experiência dos jogadores. O time vem de uma sequência de 7 jogos sem vencer e de 2 derrotas seguidas. No entanto, o time também mostra um alto desempenho ofensivo, com uma média de 1.8 gols marcados por jogo nos últimos 10 jogos.

Elche x Real Betis: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Bahia - Ceara
1
1.74
Al-Nassr - Al-Ittihad FC
1
1.72
Huracan - Once Caldas
1
1.61
Múltipla
4.82
x
Aposta
20
=
Ganhos
96.37
Elche x Real Betis: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Elche x Real Betis: Confrontos Diretos

1 Vitórias
1 Empates
3 Vitórias
2022 La Liga
Elche
2 - 3
Real Betis
2022 La Liga
Real Betis
3 - 0
Elche
2021 La Liga
Real Betis
0 - 1
Elche
2021 La Liga
Elche
0 - 3
Real Betis
2020 La Liga
Elche
1 - 1
Real Betis

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Elche
Empate
Real Betis

Jogo Responsável


O mundo das apostas esportivas pode ser empolgante, mas é fundamental praticá-lo com responsabilidade. Lembre-se que as apostas não devem ser vistas como uma fonte de renda, mas sim como uma forma de entretenimento, e que os riscos de perdas financeiras são reais. Por isso, gerencie bem sua banca e nunca aposte mais do que pode perder.


Para ter uma experiência mais segura, procure informações e orientações sobre apostas conscientes. Se precisar de ajuda, há plataformas e organizações que podem te orientar a seguir com o Jogo Responsável, que promove práticas seguras e conscientes.

