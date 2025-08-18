Elche x Bétis: Palpite Odds Altas +10, +14, Onde Assistir, Escalações, La Liga, 18/08

Elche x Real Betis: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo que acontece na segunda-feira, dia 18 de agosto, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Manuel Martínez Valero, em Elche, com transmissão no Disney+.

A partida marca a estreia de ambos os clubes na temporada 2025/2026 da La Liga. O Elche, recém-promovido, busca começar a campanha com o pé direito para se manter na elite do futebol espanhol, enquanto o Real Betis, com elenco experiente, mira uma vaga em competições europeias novamente.

Elche x Real Betis Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Ambos Os Times Marcam - odd 1.80



🎯 Palpite: Total de Gols - Mais de 2.5 - odd 1.99



🎯 Palpite: Real Bétis Vence Sem Sofrer Gols - odd 3.67



Nossas três melhores dicas para o confronto de estreia entre Elche e Real Betis exploram diferentes cenários da partida. A aposta em "Ambos os Times Marcam" é sólida, já que o Elche vem de uma sequência de jogos com alta média de gols marcados e sofridos, e o Real Betis também costuma ter partidas com muitos gols.

A aposta em "Mais de 2.5 Gols" segue a mesma lógica, visto que a média de gols por jogo de ambos os times tem sido alta, indicando um duelo ofensivo. Por fim, a aposta de que o "Real Bétis Vence Sem Sofrer Gols" é uma aposta ousada, mas que reflete a superioridade técnica do time visitante e a possibilidade de o Real Betis conseguir uma vitória segura.

Palpites Alternativos Elche x Real Betis



🎯 Palpite: 1º Gol - Real Bétis - odd 1.86



🎯 Palpite: Escanteio - Handicap Asiático - Real Bétis (-0.5) - odd 1.91



🎯 Palpite: Intervalo/Final do Jogo - Empate / Real Bétis - odd 5.50



Os palpites alternativos consideram mercados que fogem dos mais tradicionais. O primeiro, "1º Gol - Real Bétis", tem uma odd interessante, e a equipe visitante é a mais cotada para abrir o placar, especialmente por conta da sua experiência. A aposta em "Escanteio - Handicap Asiático - Real Bétis (-0.5)" é uma opção para aqueles que acreditam que o Real Betis terá um jogo mais ofensivo, gerando mais escanteios que o Elche.

💰 Elche x Real Betis: Palpites de Odds Baixas



• 🔵 Palpite: Dupla Hipótese - Elche CF ou Empate - odd 1.65



• 🟢 Palpite: Total - Menos de 2.5 - odd 1.76



• 🟡 Palpite: Ambos os Times Marcam - Sim - odd 1.80



⚖️ Elche x Real Betis: Palpites de Odds Médias



• 🔵 Palpite: Resultado Final - Real Bétis - odd 2.30



• 🟢 Palpite: Handicap Asiático - Elche CF (0) - odd 2.31



• 🟡 Palpite: Real Bétis - Total - Mais de 1.5 - odd 2.24



🚀 Elche x Real Betis: Palpites de Odds Altas



• 🔵 Palpite: Placar Exato - 0:2 - odd 9.76



• 🟢 Palpite: Placar Exato - 2:1 - odd 10.87



• 🟡 Palpite: Intervalo/Final do Jogo - Elche CF / Empate - odd 14.68



Elche x Real Betis: Onde Assistir e Ficha do Jogo

A partida entre Elche e Real Betis é a estreia de ambas as equipes na La Liga 2025/2026. O confronto marca a primeira oportunidade para as equipes mostrarem o que esperam da temporada. O Elche, recém-promovido, busca se manter na elite, e o Real Betis, com o objetivo de ir para as competições europeias, busca mostrar que pode lutar por posições de destaque.

O jogo promete ser um duelo interessante entre um time que busca se firmar na primeira divisão e outro que busca uma posição de destaque.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Elche x Real Betis - La Liga



📅 Data: 18/08/2025



⏰ Horário: 16h (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Manuel Martínez Valero, em Elche



📺 Transmissão: Disney+



Como Elche e Real Betis Chegam Para o Confronto

O Elche inicia a temporada 2025/2026 com o desafio de se manter na La Liga, após conquistar o acesso da LaLiga Hypermotion. A equipe, comandada pelo técnico Eder Sarabia, aposta na continuidade do trabalho e em reforços para ter uma campanha mais tranquila. O time vem de uma sequência de vitórias recente, com 1 vitória global nos últimos 10 jogos. No entanto, o time não perde há dois jogos fora de casa.

Já o Real Betis, sob o comando de Manuel Pellegrini, tem como objetivo consolidar sua posição na La Liga e buscar uma vaga em competições europeias. A equipe de Sevilha aposta na força do elenco e na experiência dos jogadores. O time vem de uma sequência de 7 jogos sem vencer e de 2 derrotas seguidas. No entanto, o time também mostra um alto desempenho ofensivo, com uma média de 1.8 gols marcados por jogo nos últimos 10 jogos.