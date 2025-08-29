- E
Elche x Levante: Palpite, Odds +8, Onde Assistir, Escalações, La Liga, 29/08
Elche x Levante: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Elche e Levante medem forças na sexta-feira em partida a contar para a rodada 3 do Campeonato Espanhol La Liga. A partida será transmitida ao vivo às 14:30, no canal Disney+ e vai realizar-se no Estádio Manuel Martínez Valero, Elche, Espanha.
O Elche soma 2 pontos e está na décima segunda posição da tabela e chega motivado após o empate no último compromisso diante do Atlético de Madrid.
Já o Levante soma 0 pontos e perdeu contra o Barcelona na última rodada.
Elche x Levante Palpite do Dia
🔥 Resultado exato: 2-1 para Elche
Um cenário plausível de vitória convincente do Elche, aproveitando a vantagem caseira. Odd de 8.38 com bom potencial na Esportes da Sorte.
Elche x Levante: Palpites Alternativos
- ⚡Palpite 1. Vitória Elche, odd 2.20 na Esportes da Sorte
- ⚡Palpite 2. Empate Intervalo, odd: 2.06 na Esportes da Sorte
- ⚡Palpite 3. Mais 2.5 gols, odd: 2.18 na Esportes da Sorte
1. Elche para vencer (Casa)
O Elche joga em casa e é ligeiramente favorito. A odd de 2.20 oferece bom retorno para uma vitória caseira.
2. Empate ao intervalo
Jogo equilibrado, com probabilidade de estar empatado ao intervalo. Odd sólida para este mercado.
3. Mais de 2.5 gols no jogo
Expectativa de um jogo aberto, com ambas as equipas a buscar a vitória. A odd de 2.18 é atrativa para um cenário com vários golos.
Elche x Levante: Onde Assistir
O jogo passa na Disney+ e pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: Elche x Levante pela La Liga
- 📅 Data: 29 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 14:30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Manuel Martínez Valero, Elche, Espanha
- 📺 Onde vai passar: Disney+ e Novibet (streaming)
Elche x Levante: Escalações prováveis
Elche: Matías Dituro; John Chetauya, David Affengruber, Pedro Bigas, Germán Valera; Aleix Febas, Álvaro Núñez, Marc Aguado, Rodrigo Mendoza; Rafa Mir, Álvaro Rodríguez.
Levante: Pablo Campos; Jeremy Toljan, Jorge Cabello, Manu Sánchez, Adrián de la Fuente; Unai Elgezábal, Roger Brugué, Pablo Martínez, Oriol Rey; José Luis Morales, Iván Romero.
Elche x Levante: Como chegam os times
Elche
- ⚽️ 2 Jogos
- ✅ 0 Vitórias (0%)
- 🤝 2 Empates (100%)
- ❌ 0 Derrotas (0%)
- 🥅 2 Gols marcados (1 G/J)
- 🛡️ 2 Gols sofridos (1 G/J)
Levante
- ⚽️ 2 Jogos
- ✅ 0 Vitórias (0%)
- 🤝 0 Empates (0%)
- ❌ 2 Derrotas (100%)
- 🥅 3 Gols marcados (1,5 G/J)
- 🛡️ 5 Gols sofridos (2,5 G/J)
Elche x Levante: Retrospecto dos últimos jogos
As duas equipes já se defrontaram em provas oficiais por 52 vezes, com 12 vitórias do Elche, 19 empates e 21 triunfos do Levante.
- Elche 1-3 Levante Segunda Divisião Espanhola 2024/25
- Levante 1-1 Elche Segunda Divisião Espanhola 2024/25
- Levante 3-2 Elche Campeonato Espanhol 2023/24
- Elche 0-0 Levante Campeonato Espanhol 2023/24
- Levante 3-0 Elche Campeonato Espanhol 2021/22
Elche x Levante: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Elche x Levante: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Antes de apostar, é crucial abordarmos a questão do Jogo Responsável. O objetivo é a diversão e o entretenimento, não uma forma de ganhar dinheiro ou resolver problemas financeiros. Para que o jogo seja uma atividade segura, é fundamental ter autocontrole e seguir algumas diretrizes.
Dicas para um Jogo Responsável
- 1. Defina Limites de Dinheiro e Tempo: Antes de começar a jogar, decida quanto dinheiro está disposto a gastar e por quanto tempo. Nunca aposte mais do que pode perder e respeite esses limites rigorosamente.
- 2. O Jogo é Entretenimento, Não uma Fonte de Renda: Lembre-se de que os jogos de azar são, por natureza, imprevisíveis. Não conte com os ganhos para pagar contas ou para o seu sustento.
- 3. Mantenha a Emoção Sob Controlo: Evite jogar quando estiver com raiva, triste ou stressado. Decisões emocionais tendem a levar a escolhas ruins e a perdas maiores.
- 4. Saiba Quando Parar: Reconheça os sinais de que é hora de fazer uma pausa ou parar completamente. Se sentir que está a perseguir perdas, ou seja, a tentar recuperar o dinheiro que perdeu com mais apostas, é um sinal de alerta.
- 5. Equilibre o Jogo com Outras Atividades: Garanta que o jogo não se torne a sua única forma de lazer. Continue a dedicar tempo aos seus hobbies, amigos e família.
- 6. Não Peça Dinheiro Emprestado para Jogar: Nunca contraia dívidas para poder apostar. Se sentir essa necessidade, procure ajuda.
Lembre-se, pedir ajuda é um sinal de força. Cuidar de si é a aposta mais segura que pode fazer.
