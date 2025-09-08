- V
- D
- D
- E
- E
- E
- E
- E
- D
- E
El Salvador x Suriname: Palpite, Odds +15, Onde Assistir, Eliminatórias Copa, 08/09
El Salvador x Suriname: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
El Salvador x Suriname se joga neste dia 08/09, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Cuscatlán, em San Salvador, promete muita emoção pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.
De um lado, o El Salvador busca a vitória para subir na tabela e se aproximar da classificação. Do outro, Suriname quer surpreender e mostrar sua força na competição.
Palpites de El Salvador x Suriname: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Vitória do El Salvador - odd 1.95
- 🎯 Ambos marcam sim - odd 2.10
- 🎯 Mais de 2.5 gols - odd 2.75
Palpites Alternativos El Salvador x Suriname
- 🎯 Empate no 1º tempo - odd 2.10
- 🎯 El Salvador vence o 1º tempo - odd 2.70
- 🎯 Total de escanteios: mais de 9.5 - odd 2.00
Super Palpites El Salvador x Suriname
- 🎯 El Salvador vence e ambos marcam - odd 4.50
- 🎯 Resultado exato: 2x1 para El Salvador - odd 9.00
- 🎯 Artilheiro do jogo: Brayan Gil - odd 5.50
⚖️ Palpites de Odds Médias El Salvador x Suriname
- 🟡 Ambos marcam - odd 2.10
- 🟡 El Salvador marca o primeiro gol - odd 1.80
- 🟡 Total de cartões: mais de 4.5 - odd 2.50
🚀 Palpites de Odds Altas El Salvador x Suriname
- 🔴 Vitória de Suriname - odd 4.20
- 🔴 Resultado exato: 1x2 para Suriname - odd 15.00
- 🔴 Artilheiro do jogo: Richonell Margaret - odd 7.00
El Salvador x Suriname: Onde Assistir e Ficha do Jogo
Saiba onde assistir El Salvador x Suriname e confira todos os detalhes da partida.
📋 Informações Completas da Partida
- Data: 08 de setembro de 2025.
- Horário: 21h30 (horário de Brasília).
- Local: Estádio Cuscatlán, San Salvador.
- Competição: Eliminatórias da Copa do Mundo CONCACAF.
- Onde assistir: GOAT
El Salvador x Suriname: Escalações prováveis
El Salvador: Mario González; Julio Sibrián, Henry Romero, Jorge Cruz, Diego Flores; Jefferson Valladares, Mauricio Cerritos, Darwin Cerén, Bryan Landaverde; Styven Vásquez, Brayan Gil.
Suriname: Etienne Vaessen; Myenty Abena, Djevencio van der Kust, Shaquille Pinas, Kenneth Paal; Liam van Gelderen, Radinio Balker, Dhoraso Klas, Denzel Jubitana; Gyrano Kerk, Richonell Margaret.
Como El Salvador e Suriname Chegam Para o Confronto
Análise do momento das equipes para este confronto.
O El Salvador busca consolidar sua posição em casa e começar a temporada com vitórias. A equipe quer mostrar sua força desde o início das Eliminatórias.
Já o Suriname, embora visitante, tem como objetivo surpreender e somar pontos importantes. A equipe vem demonstrando consistência e poder de reação.
Últimos Jogos do El Salvador
O El Salvador teve um desempenho recente com resultados mistos, com algumas vitórias, empates e derrotas. A equipe demonstra potencial ofensivo, mas precisa melhorar a consistência defensiva para evitar gols sofridos.
Nos últimos confrontos, a equipe marcou gols com frequência, mas também cedeu espaços na defesa. O técnico busca encontrar o equilíbrio ideal para as Eliminatórias.
- ✅ El Salvador 3x1 Guatemala - Eliminatórias Copa do Mundo
- ❌ El Salvador 0x2 Canadá - Eliminatórias Copa do Mundo
- ❌ Honduras 2x1 El Salvador - Eliminatórias Copa do Mundo
- 🟡 El Salvador 1x1 Curaçao - Eliminatórias Copa do Mundo
- 🟡 El Salvador 1x1 Suriname - Amistoso
Últimos Jogos do Suriname
O Suriname vem de uma sequência de empates em seus últimos jogos, demonstrando uma equipe que busca solidez. O time tem se mostrado eficiente tanto no ataque quanto na defesa.
A consistência apresentada recentemente é um ponto forte para o Suriname. A equipe tem conseguido manter um bom ritmo de jogo e apresentar bom futebol.
- 🟡 Suriname 0x0 Panamá - Eliminatórias Copa do Mundo
- 🟡 Suriname 1x1 República Dominicana - Eliminatórias Copa do Mundo
- 🟡 Suriname 0x0 México - Eliminatórias Copa do Mundo
- ❌ Costa Rica 2x1 Suriname - Eliminatórias Copa do Mundo
- 🟡 El Salvador 1x1 Suriname - Amistoso
Nossa Opinião para El Salvador x Suriname
A partida entre El Salvador e Suriname promete ser equilibrada, com as duas equipes buscando a vitória. O El Salvador tem uma ligeira vantagem por jogar em casa, mas o Suriname pode surpreender.
Acreditamos que o jogo terá gols, com ambas as equipes buscando o ataque. Nossa dica é apostar na vitória do El Salvador, com ambos os times marcando gols.
El Salvador x Suriname: Palpite do Dia
El Salvador x Suriname: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
El Salvador x Suriname: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
⚠️ Jogo Responsável
Apostar exige controle e limites claros:
- 🎯 Aposte apenas valores que não afetem seu orçamento.
- 📉 Não tente recuperar perdas aumentando as apostas.
- ⏱️ Defina tempo e limite de valor para cada sessão de jogo.
- 🧠 Evite apostar em momentos de estresse ou forte emoção.
- 👥 Procure apoio de familiares ou contatos de serviços especializados se sentir necessidade.
- ➡️ Aposte de forma consciente e transforme o jogo em entretenimento, nunca em obrigação.
Jogos do Dia
- E
- D
- E
- D
- D
- D
- D
- D
- D
- D
Malta Vence
- V
- V
- D
- V
- D
- V
- D
- V
- D
- D
France Vence
- D
- E
- V
- D
- D
- D
- D
- E
- D
- V
Zimbabwe Vence