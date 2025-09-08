El Salvador x Suriname: Palpite, Odds +15, Onde Assistir, Eliminatórias Copa, 08/09

El Salvador x Suriname: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

El Salvador x Suriname se joga neste dia 08/09, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Cuscatlán, em San Salvador, promete muita emoção pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

De um lado, o El Salvador busca a vitória para subir na tabela e se aproximar da classificação. Do outro, Suriname quer surpreender e mostrar sua força na competição.

Palpites de El Salvador x Suriname: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Vitória do El Salvador - odd 1.95



🎯 Ambos marcam sim - odd 2.10



🎯 Mais de 2.5 gols - odd 2.75



Palpites Alternativos El Salvador x Suriname



🎯 Empate no 1º tempo - odd 2.10



🎯 El Salvador vence o 1º tempo - odd 2.70



🎯 Total de escanteios: mais de 9.5 - odd 2.00



Super Palpites El Salvador x Suriname



🎯 El Salvador vence e ambos marcam - odd 4.50



🎯 Resultado exato: 2x1 para El Salvador - odd 9.00



🎯 Artilheiro do jogo: Brayan Gil - odd 5.50



⚖️ Palpites de Odds Médias El Salvador x Suriname



🟡 Ambos marcam - odd 2.10



🟡 El Salvador marca o primeiro gol - odd 1.80



🟡 Total de cartões: mais de 4.5 - odd 2.50



🚀 Palpites de Odds Altas El Salvador x Suriname



🔴 Vitória de Suriname - odd 4.20



🔴 Resultado exato: 1x2 para Suriname - odd 15.00



🔴 Artilheiro do jogo: Richonell Margaret - odd 7.00



El Salvador x Suriname: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Saiba onde assistir El Salvador x Suriname e confira todos os detalhes da partida.

📋 Informações Completas da Partida



Data: 08 de setembro de 2025.

Horário: 21h30 (horário de Brasília).

Local: Estádio Cuscatlán, San Salvador.

Competição: Eliminatórias da Copa do Mundo CONCACAF.

Onde assistir: GOAT



El Salvador x Suriname: Escalações prováveis

El Salvador: Mario González; Julio Sibrián, Henry Romero, Jorge Cruz, Diego Flores; Jefferson Valladares, Mauricio Cerritos, Darwin Cerén, Bryan Landaverde; Styven Vásquez, Brayan Gil.

Suriname: Etienne Vaessen; Myenty Abena, Djevencio van der Kust, Shaquille Pinas, Kenneth Paal; Liam van Gelderen, Radinio Balker, Dhoraso Klas, Denzel Jubitana; Gyrano Kerk, Richonell Margaret.

Como El Salvador e Suriname Chegam Para o Confronto

Análise do momento das equipes para este confronto.

O El Salvador busca consolidar sua posição em casa e começar a temporada com vitórias. A equipe quer mostrar sua força desde o início das Eliminatórias.

Já o Suriname, embora visitante, tem como objetivo surpreender e somar pontos importantes. A equipe vem demonstrando consistência e poder de reação.

Últimos Jogos do El Salvador

O El Salvador teve um desempenho recente com resultados mistos, com algumas vitórias, empates e derrotas. A equipe demonstra potencial ofensivo, mas precisa melhorar a consistência defensiva para evitar gols sofridos.

Nos últimos confrontos, a equipe marcou gols com frequência, mas também cedeu espaços na defesa. O técnico busca encontrar o equilíbrio ideal para as Eliminatórias.



✅ El Salvador 3x1 Guatemala - Eliminatórias Copa do Mundo



❌ El Salvador 0x2 Canadá - Eliminatórias Copa do Mundo



❌ Honduras 2x1 El Salvador - Eliminatórias Copa do Mundo



🟡 El Salvador 1x1 Curaçao - Eliminatórias Copa do Mundo



🟡 El Salvador 1x1 Suriname - Amistoso



Últimos Jogos do Suriname

O Suriname vem de uma sequência de empates em seus últimos jogos, demonstrando uma equipe que busca solidez. O time tem se mostrado eficiente tanto no ataque quanto na defesa.

A consistência apresentada recentemente é um ponto forte para o Suriname. A equipe tem conseguido manter um bom ritmo de jogo e apresentar bom futebol.



🟡 Suriname 0x0 Panamá - Eliminatórias Copa do Mundo



🟡 Suriname 1x1 República Dominicana - Eliminatórias Copa do Mundo



🟡 Suriname 0x0 México - Eliminatórias Copa do Mundo



❌ Costa Rica 2x1 Suriname - Eliminatórias Copa do Mundo



🟡 El Salvador 1x1 Suriname - Amistoso



Nossa Opinião para El Salvador x Suriname

A partida entre El Salvador e Suriname promete ser equilibrada, com as duas equipes buscando a vitória. O El Salvador tem uma ligeira vantagem por jogar em casa, mas o Suriname pode surpreender.

Acreditamos que o jogo terá gols, com ambas as equipes buscando o ataque. Nossa dica é apostar na vitória do El Salvador, com ambos os times marcando gols.