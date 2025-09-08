Assine UOL
El Salvador
  • V
  • D
  • D
  • E
  • E
World Cup - Qualification CONCACAF - World Wide
Estadio Cuscatlán
Suriname
  • E
  • E
  • E
  • D
  • E
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.25
x
3.1
2
3.5
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.3
x
2.95
2
3.4
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.27
x
2.9
2
3.4
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.22
x
2.95
2
3.35
Apostar agora
Odds atualizadas a 08.09.2025 às 19:56

El Salvador x Suriname: Palpite, Odds +15, Onde Assistir, Eliminatórias Copa, 08/09

Publicado
08.09.2025
Atualizado em
08.09.2025
Tempo de leitura
4 min

El Salvador x Suriname: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


El Salvador x Suriname se joga neste dia 08/09, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Cuscatlán, em San Salvador, promete muita emoção pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.


De um lado, o El Salvador busca a vitória para subir na tabela e se aproximar da classificação. Do outro, Suriname quer surpreender e mostrar sua força na competição.


Palpites de El Salvador x Suriname: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Vitória do El Salvador - odd 1.95

  • 🎯 Ambos marcam sim - odd 2.10

  • 🎯 Mais de 2.5 gols - odd 2.75


Palpites Alternativos El Salvador x Suriname



  • 🎯 Empate no 1º tempo - odd 2.10

  • 🎯 El Salvador vence o 1º tempo - odd 2.70

  • 🎯 Total de escanteios: mais de 9.5 - odd 2.00


Super Palpites El Salvador x Suriname



  • 🎯 El Salvador vence e ambos marcam - odd 4.50

  • 🎯 Resultado exato: 2x1 para El Salvador - odd 9.00

  • 🎯 Artilheiro do jogo: Brayan Gil - odd 5.50


⚖️ Palpites de Odds Médias El Salvador x Suriname



  • 🟡 Ambos marcam - odd 2.10 

  • 🟡 El Salvador marca o primeiro gol - odd 1.80

  • 🟡 Total de cartões: mais de 4.5 - odd 2.50


🚀 Palpites de Odds Altas El Salvador x Suriname



  • 🔴 Vitória de Suriname - odd 4.20

  • 🔴 Resultado exato: 1x2 para Suriname - odd 15.00

  • 🔴 Artilheiro do jogo: Richonell Margaret - odd 7.00


El Salvador x Suriname: Onde Assistir e Ficha do Jogo


Saiba onde assistir El Salvador x Suriname e confira todos os detalhes da partida.


📋 Informações Completas da Partida



  • Data: 08 de setembro de 2025.

  • Horário: 21h30 (horário de Brasília).

  • Local: Estádio Cuscatlán, San Salvador.

  • Competição: Eliminatórias da Copa do Mundo CONCACAF.

  • Onde assistir: GOAT


El Salvador x Suriname: Escalações prováveis


El Salvador: Mario González; Julio Sibrián, Henry Romero, Jorge Cruz, Diego Flores; Jefferson Valladares, Mauricio Cerritos, Darwin Cerén, Bryan Landaverde; Styven Vásquez, Brayan Gil.


Suriname: Etienne Vaessen; Myenty Abena, Djevencio van der Kust, Shaquille Pinas, Kenneth Paal; Liam van Gelderen, Radinio Balker, Dhoraso Klas, Denzel Jubitana; Gyrano Kerk, Richonell Margaret.


Como El Salvador e Suriname Chegam Para o Confronto


Análise do momento das equipes para este confronto.


O El Salvador busca consolidar sua posição em casa e começar a temporada com vitórias. A equipe quer mostrar sua força desde o início das Eliminatórias.


Já o Suriname, embora visitante, tem como objetivo surpreender e somar pontos importantes. A equipe vem demonstrando consistência e poder de reação.


Últimos Jogos do El Salvador


O El Salvador teve um desempenho recente com resultados mistos, com algumas vitórias, empates e derrotas. A equipe demonstra potencial ofensivo, mas precisa melhorar a consistência defensiva para evitar gols sofridos.


Nos últimos confrontos, a equipe marcou gols com frequência, mas também cedeu espaços na defesa. O técnico busca encontrar o equilíbrio ideal para as Eliminatórias.



  • ✅ El Salvador 3x1 Guatemala - Eliminatórias Copa do Mundo

  • ❌ El Salvador 0x2 Canadá - Eliminatórias Copa do Mundo

  • ❌ Honduras 2x1 El Salvador - Eliminatórias Copa do Mundo

  • 🟡 El Salvador 1x1 Curaçao - Eliminatórias Copa do Mundo

  • 🟡 El Salvador 1x1 Suriname - Amistoso


Últimos Jogos do Suriname


O Suriname vem de uma sequência de empates em seus últimos jogos, demonstrando uma equipe que busca solidez. O time tem se mostrado eficiente tanto no ataque quanto na defesa.


A consistência apresentada recentemente é um ponto forte para o Suriname. A equipe tem conseguido manter um bom ritmo de jogo e apresentar bom futebol.



  • 🟡 Suriname 0x0 Panamá - Eliminatórias Copa do Mundo

  • 🟡 Suriname 1x1 República Dominicana - Eliminatórias Copa do Mundo

  • 🟡 Suriname 0x0 México - Eliminatórias Copa do Mundo

  • ❌ Costa Rica 2x1 Suriname - Eliminatórias Copa do Mundo

  • 🟡 El Salvador 1x1 Suriname - Amistoso


Nossa Opinião para El Salvador x Suriname


A partida entre El Salvador e Suriname promete ser equilibrada, com as duas equipes buscando a vitória. O El Salvador tem uma ligeira vantagem por jogar em casa, mas o Suriname pode surpreender.


Acreditamos que o jogo terá gols, com ambas as equipes buscando o ataque. Nossa dica é apostar na vitória do El Salvador, com ambos os times marcando gols.

Ver mais Ver menos

El Salvador x Suriname: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Cuiaba - CRB
1
1.85
Malta - San Marino
1
1.34
Cyprus - Romania
2
1.6
Múltipla
3.97
x
Aposta
20
=
Ganhos
79.33
Apostar agora

El Salvador x Suriname: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

El Salvador x Suriname: Confrontos Diretos

0 Vitórias
3 Empates
0 Vitórias
2026 World Cup - Qualification CONCACAF
Suriname
0 - 0
El Salvador
2026 World Cup - Qualification CONCACAF
Suriname
0 - 0
El Salvador
2026 World Cup - Qualification CONCACAF
El Salvador
1 - 1
Suriname

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
El Salvador
Empate
Suriname

⚠️ Jogo Responsável


Apostar exige controle e limites claros:



  • 🎯 Aposte apenas valores que não afetem seu orçamento.

  • 📉 Não tente recuperar perdas aumentando as apostas.

  • ⏱️ Defina tempo e limite de valor para cada sessão de jogo.

  • 🧠 Evite apostar em momentos de estresse ou forte emoção.

  • 👥 Procure apoio de familiares ou contatos de serviços especializados se sentir necessidade.

  • ➡️ Aposte de forma consciente e transforme o jogo em entretenimento, nunca em obrigação.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Malta
  • E
  • D
  • E
  • D
  • D
-
San Marino
  • D
  • D
  • D
  • D
  • D

Malta Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
France
  • V
  • V
  • D
  • V
  • D
-
Iceland
  • V
  • D
  • V
  • D
  • D

France Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Zimbabwe
  • D
  • E
  • V
  • D
  • D
-
Rwanda
  • D
  • D
  • E
  • D
  • V

Zimbabwe Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte