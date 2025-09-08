Eibar x FC Andorra: Palpite, Odds 5+, Onde Assistir, Segunda División, 08/09

Procurando um palpite para Eibar x FC Andorra? A partida, válida pela Segunda Divisão da Espanha, acontece no dia 8 de setembro de 2025, às 15h30 (horário de Brasília), no Estádio Municipal de Ipurúa.

O SD Eibar é uma equipe forte, com bom desempenho em casa, o que o torna o favorito natural. Por outro lado, o FC Andorra deve atuar de forma mais defensiva, buscando oportunidades em contra-ataques, e pode sair penalizado mesmo estando numa fase de bons resultados.

Neste artigo, você terá acesso aos melhores palpites para Eibar x FC Andorra, com odds atualizadas, estatísticas e informações sobre onde assistir. Vamos aos detalhes, com odds retiradas hoje da bet Esportes da Sorte.

Eibar x FC Andorra Palpite: Dicas com Odds Altas 🚀



SD Eibar para vencer por 2 gols de diferença : O Eibar por 2 (por exemplo, 2-0 ou 3-1) tem uma odd de 5.32 , o que sugere uma vitória confortável.

Resultado Exato - Empate 1x1 : O Eibar pode não conseguir a vitória em casa, e o Andorra pode encontrar o gol. A odd de 5.67 reflete a baixa probabilidade, mas o cenário é possível.

FC Andorra para vencer : A odd de 4.53 para a vitória do time visitante é alta e reflete o risco. No entanto, em um dia ruim para o Eibar, uma surpresa pode acontecer.

1º Tempo - Resultado: FC Andorra vence : Um palpite arriscado, mas que pode acontecer se o FC Andorra abrir o placar no início do jogo e conseguir segurar o resultado até o intervalo. A odd é de 5.23 .

Marcador - Bautista, Jon (Eibar): Ele é o jogador com a maior probabilidade de marcar no jogo. Apostar nele como o primeiro a marcar (odd de 4.60) ou a qualquer momento (odd de 2.62) é uma aposta arriscada, mas com bom potencial de retorno.



Eibar x FC Andorra: Palpites de Odds Médias ⚖️



Ambas as equipes marcam - Sim : Apesar da defesa do Eibar, o Andorra pode surpreender em um contra-ataque. A odd de 2.10 é interessante para quem busca um retorno maior.

Eibar vence sem sofrer gol : Se a defesa do Eibar se mantiver sólida, a odd de 2.69 é bastante atrativa.

Alcance de Gols - 2-3 : Uma aposta mais específica que prevê um jogo com 2 ou 3 gols. Combina a possibilidade de vitória do Eibar por 2-0 ou 2-1, por exemplo. Odd de 1.95 .

Intervalo/Final do Jogo - Empate/Eibar : É um palpite ousado, mas possível. O jogo pode começar equilibrado, com um 0-0 no intervalo, e o Eibar garantir a vitória no segundo tempo. A odd é de 4.58 .

Resultado Exato - 1x0 para o Eibar: É um placar muito comum e possível para um jogo em que o time da casa é o favorito. A odd é de 5.08.



Eibar x FC Andorra: Onde Assistir

O jogo não terá transmissão na TV. Porém, ele pode ter transmissão ao vivo em casas de apostas como Superbet e bet365, através de suas plataformas de streaming.

📋 Eibar x FC Andorra: Ficha de Jogo



Competição: Segunda Divisão da Espanha

Partida: Eibar x FC Andorra

Data: 08 de setembro de 2025

Horário: 15h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Municipal de Ipurúa



Eibar x FC Andorra: Palpites de Odds Baixas 💰



Eibar para vencer : A equipe da casa é a favorita, e a odd de 1.85 reflete isso. É a aposta mais direta e segura.

Total de gols - Mais de 1.5 : Com o Eibar buscando a vitória, é provável que pelo menos dois gols sejam marcados na partida, seja pelo time da casa ou em uma eventual reação do FC Andorra. A odd de 1.42 é bastante segura.

Eibar ou Empate ( Dupla Chance ) : Uma aposta ainda mais conservadora, que protege contra um possível empate. A odd é de 1.22 .

Menos de 2.5 gols : Com base nas odds, a chance de poucos gols é grande. O Eibar pode vencer por 1-0 ou 2-0, e o Andorra não tem um ataque forte. Odd de 1.58 .

1º Tempo - Total de gols: Menos de 1.5: É comum que os primeiros 45 minutos sejam mais estudados, com as equipes se defendendo e se ajustando. A odd é de 1.31.



Como Eibar e FC Andorra Chegam Para o Confronto

O Eibar busca consolidar sua posição como mandante e começar a temporada com vitórias, aproveitando o fator casa para impor seu jogo na competição. Já o FC Andorra, embora visitante, tem como objetivo surpreender e somar pontos importantes.

Últimos Jogos do Eibar

O Eibar teve um desempenho recente misto, com algumas vitórias, empates e derrotas. A equipe demonstra potencial ofensivo, mas precisa melhorar a consistência defensiva para evitar gols sofridos.

Nos últimos confrontos, a equipe marcou gols com frequência, mas também cedeu espaços na defesa. O técnico busca encontrar o equilíbrio ideal para a Segunda Divisão.



❌ Huesca 1 x 0 Eibar - Segunda Divisão



✅ Eibar 2 x 1 Granada CF - Segunda Divisão



🟡 Málaga 1 x 1 Eibar - Segunda Divisão



🟡 Eibar 2 x 2 Alavés - Amistoso



✅ Eibar 2 x 1 Osasuna II - Amistoso



Últimos Jogos do FC Andorra

O FC Andorra vem de uma sequência positiva em seus últimos jogos, com vitórias importantes que demonstram a boa fase da equipe. O time tem se mostrado eficiente tanto no ataque quanto na defesa.

A consistência apresentada recentemente é um ponto forte para o FC Andorra. A equipe tem conseguido manter um bom ritmo de jogo e apresentar bom futebol.