Eibar
  • E
  • D
  • V
  • E
  • E
Segunda División - Spain
Estadio Municipal de Ipurúa
FC Andorra
  • E
  • E
  • V
  • E
  • V
Eibar x FC Andorra: Palpite, Odds 5+, Onde Assistir, Segunda División, 08/09

Publicado
08.09.2025
Atualizado em
08.09.2025
Tempo de leitura
5 min

Procurando um palpite para Eibar x FC Andorra? A partida, válida pela Segunda Divisão da Espanha, acontece no dia 8 de setembro de 2025, às 15h30 (horário de Brasília), no Estádio Municipal de Ipurúa.


O SD Eibar é uma equipe forte, com bom desempenho em casa, o que o torna o favorito natural. Por outro lado, o FC Andorra deve atuar de forma mais defensiva, buscando oportunidades em contra-ataques, e pode sair penalizado mesmo estando numa fase de bons resultados.


Neste artigo, você terá acesso aos melhores palpites para Eibar x FC Andorra, com odds atualizadas, estatísticas e informações sobre onde assistir. Vamos aos detalhes, com odds retiradas hoje da bet Esportes da Sorte.


Eibar x FC Andorra Palpite: Dicas com Odds Altas 🚀



  • SD Eibar para vencer por 2 gols de diferença: O Eibar por 2 (por exemplo, 2-0 ou 3-1) tem uma odd de 5.32, o que sugere uma vitória confortável.

  • Resultado Exato - Empate 1x1: O Eibar pode não conseguir a vitória em casa, e o Andorra pode encontrar o gol. A odd de 5.67 reflete a baixa probabilidade, mas o cenário é possível.

  • FC Andorra para vencer: A odd de 4.53 para a vitória do time visitante é alta e reflete o risco. No entanto, em um dia ruim para o Eibar, uma surpresa pode acontecer.

  • 1º Tempo - Resultado: FC Andorra vence: Um palpite arriscado, mas que pode acontecer se o FC Andorra abrir o placar no início do jogo e conseguir segurar o resultado até o intervalo. A odd é de 5.23.

  • Marcador - Bautista, Jon (Eibar): Ele é o jogador com a maior probabilidade de marcar no jogo. Apostar nele como o primeiro a marcar (odd de 4.60) ou a qualquer momento (odd de 2.62) é uma aposta arriscada, mas com bom potencial de retorno.


Eibar x FC Andorra: Palpites de Odds Médias ⚖️



  • Ambas as equipes marcam - Sim: Apesar da defesa do Eibar, o Andorra pode surpreender em um contra-ataque. A odd de 2.10 é interessante para quem busca um retorno maior.

  • Eibar vence sem sofrer gol: Se a defesa do Eibar se mantiver sólida, a odd de 2.69 é bastante atrativa.

  • Alcance de Gols - 2-3: Uma aposta mais específica que prevê um jogo com 2 ou 3 gols. Combina a possibilidade de vitória do Eibar por 2-0 ou 2-1, por exemplo. Odd de 1.95.

  • Intervalo/Final do Jogo - Empate/Eibar: É um palpite ousado, mas possível. O jogo pode começar equilibrado, com um 0-0 no intervalo, e o Eibar garantir a vitória no segundo tempo. A odd é de 4.58.

  • Resultado Exato - 1x0 para o Eibar: É um placar muito comum e possível para um jogo em que o time da casa é o favorito. A odd é de 5.08.


Eibar x FC Andorra: Onde Assistir


O jogo não terá transmissão na TV. Porém, ele pode ter transmissão ao vivo em casas de apostas como Superbet e bet365, através de suas plataformas de streaming.


📋 Eibar x FC Andorra: Ficha de Jogo



  • Competição: Segunda Divisão da Espanha

  • Partida: Eibar x FC Andorra

  • Data: 08 de setembro de 2025

  • Horário: 15h30 (horário de Brasília)

  • Local: Estádio Municipal de Ipurúa


Eibar x FC Andorra: Palpites de Odds Baixas 💰



  • Eibar para vencer: A equipe da casa é a favorita, e a odd de 1.85 reflete isso. É a aposta mais direta e segura.

  • Total de gols - Mais de 1.5: Com o Eibar buscando a vitória, é provável que pelo menos dois gols sejam marcados na partida, seja pelo time da casa ou em uma eventual reação do FC Andorra. A odd de 1.42 é bastante segura.

  • Eibar ou Empate (Dupla Chance): Uma aposta ainda mais conservadora, que protege contra um possível empate. A odd é de 1.22.

  • Menos de 2.5 gols: Com base nas odds, a chance de poucos gols é grande. O Eibar pode vencer por 1-0 ou 2-0, e o Andorra não tem um ataque forte. Odd de 1.58.

  • 1º Tempo - Total de gols: Menos de 1.5: É comum que os primeiros 45 minutos sejam mais estudados, com as equipes se defendendo e se ajustando. A odd é de 1.31.


Como Eibar e FC Andorra Chegam Para o Confronto


O Eibar busca consolidar sua posição como mandante e começar a temporada com vitórias, aproveitando o fator casa para impor seu jogo na competição. Já o FC Andorra, embora visitante, tem como objetivo surpreender e somar pontos importantes.


Últimos Jogos do Eibar


O Eibar teve um desempenho recente misto, com algumas vitórias, empates e derrotas. A equipe demonstra potencial ofensivo, mas precisa melhorar a consistência defensiva para evitar gols sofridos.


Nos últimos confrontos, a equipe marcou gols com frequência, mas também cedeu espaços na defesa. O técnico busca encontrar o equilíbrio ideal para a Segunda Divisão.



  • ❌ Huesca 1 x 0 Eibar - Segunda Divisão

  • ✅ Eibar 2 x 1 Granada CF - Segunda Divisão

  • 🟡 Málaga 1 x 1 Eibar - Segunda Divisão

  • 🟡 Eibar 2 x 2 Alavés - Amistoso

  • ✅ Eibar 2 x 1 Osasuna II - Amistoso


Últimos Jogos do FC Andorra


O FC Andorra vem de uma sequência positiva em seus últimos jogos, com vitórias importantes que demonstram a boa fase da equipe. O time tem se mostrado eficiente tanto no ataque quanto na defesa.


A consistência apresentada recentemente é um ponto forte para o FC Andorra. A equipe tem conseguido manter um bom ritmo de jogo e apresentar bom futebol.



  • ✅ FC Andorra 3 x 0 Inter d'Escaldes - Amistoso

  • ✅ FC Andorra 2 x 1 Burgos - Segunda Divisão

  • ✅ Zaragoza 1 x 3 FC Andorra - Segunda Divisão

  • 🟡 Las Palmas 1 x 1 FC Andorra - Segunda Divisão

  • ✅ Castilla Club 1 x 3 FC Andorra - Segunda Divisão

Eibar x FC Andorra: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Madagascar - Chad
1
1.28
United Arab Emirates - Bahrain
1
1.77
Kosovo - Sweden
2
1.83
Múltipla
4.15
x
Aposta
20
=
Ganhos
82.92
Eibar x FC Andorra: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Eibar x FC Andorra: Confrontos Diretos

1 Vitórias
3 Empates
1 Vitórias
2025 Segunda División
Eibar
0 - 0
FC Andorra
2023 Segunda División
FC Andorra
0 - 2
Eibar
2023 Segunda División
Eibar
2 - 2
FC Andorra
2022 Segunda División
Eibar
0 - 0
FC Andorra
2022 Segunda División
FC Andorra
2 - 0
Eibar

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Eibar
Empate
FC Andorra

Eibar x FC Andorra: Aposta Responsável


🔞 Apostas esportivas são destinadas apenas para maiores de 18 anos.


Lembre-se: As apostas devem ser encaradas como entretenimento, não como fonte de renda. Aposte sempre com responsabilidade e nunca valores que comprometam seu orçamento familiar.


📊 Importante: As odds mencionadas estão sujeitas a alterações. Sempre verifique as cotações atualizadas no site da casa de apostas antes de confirmar sua aposta.

