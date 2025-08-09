- V
Eibar x Alavés: Palpite com Odds Altas, Onde Assistir, Amistoso, 09/08
Eibar x Alavés: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
O Eibar recebe o Alavés às 14h00, horário de Brasília, para um clássico regional que promete ser um teste valioso para ambas as equipes.
O Eibar, buscando se reestruturar após o rebaixamento, quer mostrar um bom desempenho diante de sua torcida.
Já o Alavés, que garantiu sua permanência na La Liga, utilizará o jogo para afinar o elenco e ajustar táticas antes do início da nova temporada.
A partida é uma oportunidade para os treinadores avaliarem novos jogadores e estratégias, enquanto os torcedores têm um primeiro gostinho da forma de seus times.
Eibar x Alavés: Palpite com Odds Altas
- ⚽ Ambas as equipes marcam: Sim
- 🎯 Resultado Final: Eibar 2-1 Alaves
- 📊 Over/Under: Over 2.5 gols
- 🔀 Dupla Chance: 1X
- 🔄 Handicap Asiático: Eibar -0.5
Eibar x Alavés: Onde Assistir
O jogo Eibar x Alavés pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: Eibar x Alavés num Amistoso
- 📅 Data: 9 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 14h00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Municipal de Ipurua - Espanha
Eibar x Alaves: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Eibar x Alaves: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Eibar x Alaves: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogar de forma responsável é fundamental para preservar o entretenimento e evitar potenciais problemas associados ao vício em jogos de azar.
Ao participar de apostas esportivas, lembre-se sempre de estabelecer limites de tempo e dinheiro para suas apostas.
