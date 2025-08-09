Eibar x Alavés: Palpite com Odds Altas, Onde Assistir, Amistoso, 09/08

Eibar x Alavés: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

O Eibar recebe o Alavés às 14h00, horário de Brasília, para um clássico regional que promete ser um teste valioso para ambas as equipes.

O Eibar, buscando se reestruturar após o rebaixamento, quer mostrar um bom desempenho diante de sua torcida.

Já o Alavés, que garantiu sua permanência na La Liga, utilizará o jogo para afinar o elenco e ajustar táticas antes do início da nova temporada.

A partida é uma oportunidade para os treinadores avaliarem novos jogadores e estratégias, enquanto os torcedores têm um primeiro gostinho da forma de seus times.

Eibar x Alavés: Palpite com Odds Altas



⚽ Ambas as equipes marcam: Sim



🎯 Resultado Final: Eibar 2-1 Alaves



📊 Over/Under: Over 2.5 gols



🔀 Dupla Chance: 1X



🔄 Handicap Asiático: Eibar -0.5



Eibar x Alavés: Onde Assistir

O jogo Eibar x Alavés pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo