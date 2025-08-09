Assine UOL
Eibar
Friendlies Clubs - World Wide
Alaves
Eibar x Alavés: Palpite com Odds Altas, Onde Assistir, Amistoso, 09/08

Publicado
09.08.2025
Atualizado em
09.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Eibar x Alavés: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


O Eibar recebe o Alavés às 14h00, horário de Brasília, para um clássico regional que promete ser um teste valioso para ambas as equipes.


O Eibar, buscando se reestruturar após o rebaixamento, quer mostrar um bom desempenho diante de sua torcida.


Já o Alavés, que garantiu sua permanência na La Liga, utilizará o jogo para afinar o elenco e ajustar táticas antes do início da nova temporada.


A partida é uma oportunidade para os treinadores avaliarem novos jogadores e estratégias, enquanto os torcedores têm um primeiro gostinho da forma de seus times.


Eibar x Alavés: Palpite com Odds Altas 



  • ⚽ Ambas as equipes marcam: Sim

  • 🎯 Resultado Final: Eibar 2-1 Alaves

  • 📊 Over/Under: Over 2.5 gols

  • 🔀 Dupla Chance: 1X

  • 🔄 Handicap Asiático: Eibar -0.5


Eibar x Alavés: Onde Assistir


O jogo Eibar x Alavés pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: Eibar x Alavés num Amistoso 

  • 📅 Data: 9 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 14h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Municipal de Ipurua - Espanha

Eibar x Alaves: Palpite do Dia

Eibar x Alaves: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Eibar x Alaves: Confrontos Diretos

1 Vitórias
2 Empates
2 Vitórias
2022 Segunda División
Alaves
2 - 0
Eibar
2022 Segunda División
Eibar
1 - 1
Alaves
2022 Segunda División
Alaves
2 - 0
Eibar
2022 Segunda División
Eibar
0 - 0
Alaves
2020 La Liga
Eibar
3 - 0
Alaves

Jogar de forma responsável é fundamental para preservar o entretenimento e evitar potenciais problemas associados ao vício em jogos de azar.


Ao participar de apostas esportivas, lembre-se sempre de estabelecer limites de tempo e dinheiro para suas apostas. 

