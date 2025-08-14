Egnatia x Olimpija Ljubljana: Palpite, Odds +7 e +12 - Liga Conferência - 14/08

Confira os melhores palpite para Egnatia x Olimpija Ljubljana, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

Egnatia e Olimpija Ljubljana se enfrentam pela pré-eliminatória da Liga Conferência 2025/26 nesta quinta-feira, dia 14 de agosto, às 16h (horário de Brasília), na Arena Egnatia, na Albânia. No primeiro jogo, empate em 0x0. Egnatia x Olimpija Ljubljana não tem transmissão para o Brasil, mas você pode acompanhar outros jogos da Liga Conferência Ao Vivo e de graça.

Palpites de Egnatia x Olimpija Ljubljana: Nossas 3 Melhores Dicas

Com base nas estatísticas da Liga Conferência 25/26 e no resultado do primeiro jogo, analisamos o desempenho de Egnatia e Olimpija Ljubljana para trazer as melhores dicas de apostas. O empate em 0x0 na primeira partida sugere um duelo de defesas sólidas, mas a necessidade de uma equipe vencer para avançar pode abrir o jogo. Selecionamos três palpites principais que podem se concretizar neste confronto de volta.



⚽ Resultado Final: Empate - Odd de 3.20 na Novibet



⚽ Total de Gols - Abaixo de 2.5 - Odd de 1.61 na Superbet



⚽ Ambas as Equipes Marcam: Não - Odd de 1.76 na Betnacional



Palpites Alternativos Egnatia x Olimpija Ljubljana

Para aqueles que buscam opções de apostas com odds mais elevadas ou mercados menos convencionais, preparamos três palpites alternativos para Egnatia x Olimpija Ljubljana. Essas dicas consideram aspectos específicos do jogo, como a solidez defensiva do Egnatia e o volume ofensivo do Olimpija Ljubljana, que podem oferecer valor aos apostadores mais experientes.



⚽ Qualificar-se Egnatia - Odd de 2.20 na Superbet



⚽ Jogo decidido nos pênaltis - Sim - Odd de 4.90 na Novibet



⚽ 1º Gol - Nenhum - Odd de 8.55 na Betnacional



Palpites de Odds Baixas Egnatia x Olimpija Ljubljana



⚽ Total de Escanteios - Mais de 9.5 - Odd de 2.06 na Stake



⚽ Dupla chance - Casa ou Empate - Odd de 1.65 na Esportes da Sorte



⚽ Egnatia marcar em ambos os tempos - Não - Odd de 1.15 na Novibet



Nesta seção, apresentamos palpites com odds mais conservadoras, geralmente entre 1.10 e 2.49. São apostas com maior probabilidade de acerto, ideais para quem busca minimizar riscos ou complementar outras apostas. Analisamos o desempenho recente das equipes e as estatísticas da Liga Conferência para oferecer opções seguras.

Palpites de Odds Médias Egnatia x Olimpija Ljubljana



⚽ Resultado Final - Empate - Odd de 3.12 na Esportes da Sorte



⚽ Método de Qualificação - Egnatia no tempo regulamentar - Odd de 3.25 na Superbet



⚽ Intervalo/Final - Empate/Empate - Odd de 4.50 na Novibet



Aqui, você encontrará palpites com odds intermediárias, na faixa de 2.50 a 4.99. Essas apostas oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno, sendo indicadas para quem busca valor em mercados ligeiramente mais desafiadores, mas ainda com boas chances de sucesso. Consideramos cenários prováveis do jogo para estas recomendações.

Palpites de Odds Altas Egnatia x Olimpija Ljubljana



⚽ Placar Exato - 0x0 - Odd de 7.89 na Betnacional



⚽ Intervalo/Resultado Final - 2/X - Odd de 12.00 na Novibet



⚽ Método de Qualificação - Egnatia na prorrogação - Odd de 15.00 na Superbet



Para os apostadores mais ousados, esta seção traz palpites com odds elevadas, acima de 5.00. São apostas que, apesar de mais arriscadas, podem gerar retornos significativos. Baseamos essas dicas em cenários menos esperados, mas que têm potencial para acontecer, como resultados exatos ou combinações específicas de eventos na partida.

Informações do Jogo: Egnatia x Olimpija Ljubljana: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Informações Completas da Partida



Confronto: Egnatia x Olimpija Ljubljana - Liga Conferência (pré-eliminatória)

Data: 14/08/2025

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Arena Egnatia, Rrogozhinë (Albânia)

Transmissão: Sem transmissão para o Brasil



Como Egnatia e Olimpija Ljubljana Chegam Para o Confronto

O Egnatia chega para este jogo de volta da pré-eliminatória com a vantagem de jogar em casa após um empate sem gols na primeira partida. A equipe albanesa tem uma defesa muito sólida, com uma média de 0.0 gols sofridos na competição. No ataque, registrou uma média de 1.0 gol marcado, o que indica que precisa de mais efetividade. O Egnatia buscará ser mais ofensivo para conseguir a vitória e se classificar.

O Olimpija Ljubljana tem o desafio de vencer fora de casa para avançar na competição. A equipe eslovena tem uma defesa mais vulnerável, com uma média de 1.0 gol sofrido, mas um ataque mais forte, com uma média de 1.7 gols marcados por jogo. A média de 4.7 escanteios sugere que o time busca o ataque com mais frequência que o adversário. O Olimpija precisará de uma atuação consistente para superar o Egnatia em seu próprio estádio e garantir a sua passagem para a próxima fase da Liga Conferência.