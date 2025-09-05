- V
Egito x Etiópia, Palpite, Odds +8, Onde Assistir, Eliminatórias da Copa, 05/09
Egito x Etiópia: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Egito e Etiópia se enfrentam nesta sexta-feira, 05/09, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A bola rola às 16h (horário de Brasília) e promete muita emoção no Estádio Cairo International, no Cairo, Egito. A transmissão do encontro acontece via CazéTV.
O Egito chega ao duelo contra a Etiópia como líder isolado do grupo, ocupando a 1ª posição com 16 pontos em 6 jogos.
A seleção soma 5 vitórias e 1 empate, com um ataque de grande regularidade - 14 gols marcados - e uma defesa sólida que sofreu apenas 2 gols, alcançando uma média impressionante de 2,33 gols por jogo.
A Etiópia, por sua vez, aparece na 4ª posição com 6 pontos, somando apenas 1 vitória, além de 3 empates e 2 derrotas. Apesar de ter marcado 7 gols, o equilíbrio defensivo não foi o melhor: sofreu os mesmos 7 gols, mantendo uma média ofensiva de 1,17 gols por partida.
Palpites de Egito x Etiópia: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Vitória do Egito - odd 1.45
- 🎯 Ambos os times marcam: Não - odd 1.70
- 🎯 Total de gols: Menos de 2.5 - odd 1.65
Palpites Alternativos Egito x Etiópia
- 🎯 Handicap Asiático: Egito -1.0 - odd 2.05
- 🎯 1º tempo: Empate - odd 2.20
- 🎯 Total de escanteios: Menos de 9.5 - odd 1.80
Super Palpites Egito x Etiópia
- 🚀 Resultado Exato: Egito 2 x 0 - odd 6.50
💰 Palpites de Odds Baixas Egito x Etiópia
- 🔵 Dupla Chance: Egito/Empate - odd 1.18
- 🟢 Total de Gols: Menos de 3.5 - odd 1.25
- 🟡 Para se classificar: Egito - odd 1.15
⚖️ Palpites de Odds Médias Egito x Etiópia
- 🔵 Ambos os times marcam: Sim - odd 2.50
- 🟢 Intervalo/Final do Jogo: Egito/Egito - odd 2.80
- 🟡 Vencedor 1º Tempo: Egito - odd 2.40
🚀 Palpites de Odds Altas Egito x Etiópia
- 🔵 Placar Exato: 3 x 0 Egito - odd 8.00
- 🟢 Gols: Mais de 3.5 - odd 5.50
- 🟡 Para o Egito marcar nos dois tempos: Sim - odd 6.00
Egito x Etiópia: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Egito x Etiópia - Eliminatórias da Copa do Mundo
- 📅 Data: 05/09/2025
- ⏰ Horário: 16:00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Cairo Internacional, Cairo, Egito
- 📺 Transmissão: CazéTV
Egito x Etiópia: Escalações prováveis
Egito: Moha El-Shenawi; Mohamed Hany, Rami Rabia, Mohamed Abdelmonem, Trezeguet; Ahmed Koka, Marwan Attia, Zizo, Mohamed Salah; Mostafa Mohamed, Omar Marmoush.
Etiópia: Abubeker Nura; Aschalew Tamene, Ramkel Jemes, Bereket Desta, Yared Kassaye; Bereket Waza, Asrat Tunjo, Habtamu Tekeste, Abubeker Nassir; Abdulkerim Worku, Mohammed Abera.
Como Egito e Etiópia Chegam Para o Confronto
O Egito chega para o confronto buscando consolidar sua posição nas Eliminatórias e garantir uma vaga na próxima fase. A equipe tem um bom desempenho e conta com jogadores talentosos que podem fazer a diferença.
Já a Etiópia precisa da vitória para ter chances de avançar na competição. A equipe busca surpreender o adversário e mostrar que pode competir em igualdade de condições. O jogo promete ser disputado e emocionante.
Últimos Jogos do Egito
O Egito tem mostrado consistência e eficiência nos últimos jogos, com um ataque produtivo e uma defesa sólida. A equipe tem se mostrado organizada taticamente, com jogadores que se destacam individualmente e em conjunto.
Nos últimos confrontos, o Egito tem demonstrado um futebol ofensivo, com boa movimentação e criação de jogadas. A equipe busca manter o ritmo e conquistar uma vitória importante em casa.
- ✅ Egito 2 x 1 Serra Leoa - Eliminatórias da Copa do Mundo
- ✅ Etiópia 0 x 2 Egito - Eliminatórias da Copa do Mundo
- ❌ Egito 0 x 1 África do Sul - Amistoso
- 🟡 África do Sul 0 x 0 Egito - Amistoso
- 🟡 Egito 0 x 0 Botsuana - Eliminatórias da Copa do Mundo
Últimos Jogos do Etiópia
A Etiópia busca surpreender o Egito e somar pontos importantes nas Eliminatórias. A equipe tem enfrentado dificuldades em alguns jogos, mas busca mostrar sua força e buscar um resultado positivo fora de casa.
A Etiópia tem demonstrado potencial, mas precisa melhorar a consistência para se manter competitiva. O técnico tem trabalhado para corrigir os erros e fortalecer a equipe, buscando uma boa atuação.
- ✅ Etiópia 1 x 0 Djibouti - Eliminatórias da Copa do Mundo
- ❌ Etiópia 0 x 2 Egito - Eliminatórias da Copa do Mundo
- ❌ Sudão 1 x 0 Etiópia - Amistoso
- ❌ Etiópia 0 x 0 Sudão - Amistoso
- ✅ Congo DR 0 x 1 Etiópia - Amistoso
Nossa Opinião para Egito x Etiópia
Com base nas análises e nos dados disponíveis, o Egito surge como favorito para o confronto, mas a Etiópia pode surpreender. Acreditamos em um jogo com chances para ambos os lados, com o Egito buscando a vitória e a Etiópia tentando dificultar ao máximo.
Acreditamos em um jogo com gols e boas oportunidades de apostas. Fique de olho nas nossas dicas e aproveite para se divertir com responsabilidade. Lembre-se de que o futebol é imprevisível e tudo pode acontecer!
Egypt x Ethiopia: Palpite do Dia
Egypt x Ethiopia: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Egypt x Ethiopia: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.