Egypt
World Cup - Qualification Africa - World Wide
Ethiopia
  • V
  • D
  • D
  • D
  • V
Egito x Etiópia, Palpite, Odds +8, Onde Assistir, Eliminatórias da Copa, 05/09

Publicado
05.09.2025
Atualizado em
05.09.2025
Tempo de leitura
4 min

Egito x Etiópia: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Egito e Etiópia se enfrentam nesta sexta-feira, 05/09, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A bola rola às 16h (horário de Brasília) e promete muita emoção no Estádio Cairo International, no Cairo, Egito. A transmissão do encontro acontece via CazéTV.


O Egito chega ao duelo contra a Etiópia como líder isolado do grupo, ocupando a 1ª posição com 16 pontos em 6 jogos.


A seleção soma 5 vitórias e 1 empate, com um ataque de grande regularidade - 14 gols marcados - e uma defesa sólida que sofreu apenas 2 gols, alcançando uma média impressionante de 2,33 gols por jogo.


A Etiópia, por sua vez, aparece na 4ª posição com 6 pontos, somando apenas 1 vitória, além de 3 empates e 2 derrotas. Apesar de ter marcado 7 gols, o equilíbrio defensivo não foi o melhor: sofreu os mesmos 7 gols, mantendo uma média ofensiva de 1,17 gols por partida.


Palpites de Egito x Etiópia: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Vitória do Egito - odd 1.45

  • 🎯 Ambos os times marcam: Não - odd 1.70

  • 🎯 Total de gols: Menos de 2.5 - odd 1.65


Palpites Alternativos Egito x Etiópia



  • 🎯 Handicap Asiático: Egito -1.0 - odd 2.05

  • 🎯 1º tempo: Empate - odd 2.20

  • 🎯 Total de escanteios: Menos de 9.5 - odd 1.80


Super Palpites Egito x Etiópia



  • 🚀 Resultado Exato: Egito 2 x 0 - odd 6.50


💰 Palpites de Odds Baixas Egito x Etiópia



  • 🔵 Dupla Chance: Egito/Empate - odd 1.18

  • 🟢 Total de Gols: Menos de 3.5 - odd 1.25

  • 🟡 Para se classificar: Egito - odd 1.15


⚖️ Palpites de Odds Médias Egito x Etiópia



  • 🔵 Ambos os times marcam: Sim - odd 2.50

  • 🟢 Intervalo/Final do Jogo: Egito/Egito - odd 2.80

  • 🟡 Vencedor 1º Tempo: Egito - odd 2.40


🚀 Palpites de Odds Altas Egito x Etiópia



  • 🔵 Placar Exato: 3 x 0 Egito - odd 8.00

  • 🟢 Gols: Mais de 3.5 - odd 5.50

  • 🟡 Para o Egito marcar nos dois tempos: Sim - odd 6.00


Egito x Etiópia: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Egito x Etiópia - Eliminatórias da Copa do Mundo

  • 📅 Data: 05/09/2025

  • Horário: 16:00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Cairo Internacional, Cairo, Egito

  • 📺 Transmissão: CazéTV


Egito x Etiópia: Escalações prováveis


Egito: Moha El-Shenawi; Mohamed Hany, Rami Rabia, Mohamed Abdelmonem, Trezeguet; Ahmed Koka, Marwan Attia, Zizo, Mohamed Salah; Mostafa Mohamed, Omar Marmoush.


Etiópia: Abubeker Nura; Aschalew Tamene, Ramkel Jemes, Bereket Desta, Yared Kassaye; Bereket Waza, Asrat Tunjo, Habtamu Tekeste, Abubeker Nassir; Abdulkerim Worku, Mohammed Abera.


Como Egito e Etiópia Chegam Para o Confronto


O Egito chega para o confronto buscando consolidar sua posição nas Eliminatórias e garantir uma vaga na próxima fase. A equipe tem um bom desempenho e conta com jogadores talentosos que podem fazer a diferença.


Já a Etiópia precisa da vitória para ter chances de avançar na competição. A equipe busca surpreender o adversário e mostrar que pode competir em igualdade de condições. O jogo promete ser disputado e emocionante.


Últimos Jogos do Egito


O Egito tem mostrado consistência e eficiência nos últimos jogos, com um ataque produtivo e uma defesa sólida. A equipe tem se mostrado organizada taticamente, com jogadores que se destacam individualmente e em conjunto.


Nos últimos confrontos, o Egito tem demonstrado um futebol ofensivo, com boa movimentação e criação de jogadas. A equipe busca manter o ritmo e conquistar uma vitória importante em casa.



  • ✅ Egito 2 x 1 Serra Leoa - Eliminatórias da Copa do Mundo

  • ✅ Etiópia 0 x 2 Egito - Eliminatórias da Copa do Mundo

  • ❌ Egito 0 x 1 África do Sul - Amistoso

  • 🟡 África do Sul 0 x 0 Egito - Amistoso

  • 🟡 Egito 0 x 0 Botsuana - Eliminatórias da Copa do Mundo


Últimos Jogos do Etiópia


A Etiópia busca surpreender o Egito e somar pontos importantes nas Eliminatórias. A equipe tem enfrentado dificuldades em alguns jogos, mas busca mostrar sua força e buscar um resultado positivo fora de casa.


A Etiópia tem demonstrado potencial, mas precisa melhorar a consistência para se manter competitiva. O técnico tem trabalhado para corrigir os erros e fortalecer a equipe, buscando uma boa atuação.



  • ✅ Etiópia 1 x 0 Djibouti - Eliminatórias da Copa do Mundo

  • ❌ Etiópia 0 x 2 Egito - Eliminatórias da Copa do Mundo

  • ❌ Sudão 1 x 0 Etiópia - Amistoso

  • ❌ Etiópia 0 x 0 Sudão - Amistoso

  • ✅ Congo DR 0 x 1 Etiópia - Amistoso


Nossa Opinião para Egito x Etiópia


Com base nas análises e nos dados disponíveis, o Egito surge como favorito para o confronto, mas a Etiópia pode surpreender. Acreditamos em um jogo com chances para ambos os lados, com o Egito buscando a vitória e a Etiópia tentando dificultar ao máximo.


Acreditamos em um jogo com gols e boas oportunidades de apostas. Fique de olho nas nossas dicas e aproveite para se divertir com responsabilidade. Lembre-se de que o futebol é imprevisível e tudo pode acontecer!

Egypt x Ethiopia: Palpite do Dia

Egypt x Ethiopia: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Egypt x Ethiopia: Confrontos Diretos

2 Vitórias
0 Empates
1 Vitórias
2023 World Cup - Qualification Africa
Ethiopia
0 - 2
Egypt
2023 Africa Cup of Nations - Qualification
Egypt
1 - 0
Ethiopia
2023 Africa Cup of Nations - Qualification
Ethiopia
2 - 0
Egypt

O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.

