Egito x Etiópia, Palpite, Odds +8, Onde Assistir, Eliminatórias da Copa, 05/09

Egito x Etiópia: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Egito e Etiópia se enfrentam nesta sexta-feira, 05/09, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A bola rola às 16h (horário de Brasília) e promete muita emoção no Estádio Cairo International, no Cairo, Egito. A transmissão do encontro acontece via CazéTV.

O Egito chega ao duelo contra a Etiópia como líder isolado do grupo, ocupando a 1ª posição com 16 pontos em 6 jogos.

A seleção soma 5 vitórias e 1 empate, com um ataque de grande regularidade - 14 gols marcados - e uma defesa sólida que sofreu apenas 2 gols, alcançando uma média impressionante de 2,33 gols por jogo.

A Etiópia, por sua vez, aparece na 4ª posição com 6 pontos, somando apenas 1 vitória, além de 3 empates e 2 derrotas. Apesar de ter marcado 7 gols, o equilíbrio defensivo não foi o melhor: sofreu os mesmos 7 gols, mantendo uma média ofensiva de 1,17 gols por partida.

Palpites de Egito x Etiópia: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Vitória do Egito - odd 1.45

🎯 Ambos os times marcam: Não - odd 1.70

🎯 Total de gols: Menos de 2.5 - odd 1.65



Palpites Alternativos Egito x Etiópia



🎯 Handicap Asiático: Egito -1.0 - odd 2.05

🎯 1º tempo: Empate - odd 2.20

🎯 Total de escanteios: Menos de 9.5 - odd 1.80



Super Palpites Egito x Etiópia



🚀 Resultado Exato: Egito 2 x 0 - odd 6.50



💰 Palpites de Odds Baixas Egito x Etiópia



🔵 Dupla Chance: Egito/Empate - odd 1.18

🟢 Total de Gols: Menos de 3.5 - odd 1.25

🟡 Para se classificar: Egito - odd 1.15



⚖️ Palpites de Odds Médias Egito x Etiópia



🔵 Ambos os times marcam: Sim - odd 2.50

🟢 Intervalo/Final do Jogo: Egito/Egito - odd 2.80

🟡 Vencedor 1º Tempo: Egito - odd 2.40



🚀 Palpites de Odds Altas Egito x Etiópia



🔵 Placar Exato: 3 x 0 Egito - odd 8.00

🟢 Gols: Mais de 3.5 - odd 5.50

🟡 Para o Egito marcar nos dois tempos: Sim - odd 6.00



Egito x Etiópia: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Egito x Etiópia - Eliminatórias da Copa do Mundo

📅 Data: 05/09/2025

⏰ Horário: 16:00 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Cairo Internacional, Cairo, Egito

📺 Transmissão: CazéTV



Egito x Etiópia: Escalações prováveis

Egito: Moha El-Shenawi; Mohamed Hany, Rami Rabia, Mohamed Abdelmonem, Trezeguet; Ahmed Koka, Marwan Attia, Zizo, Mohamed Salah; Mostafa Mohamed, Omar Marmoush.

Etiópia: Abubeker Nura; Aschalew Tamene, Ramkel Jemes, Bereket Desta, Yared Kassaye; Bereket Waza, Asrat Tunjo, Habtamu Tekeste, Abubeker Nassir; Abdulkerim Worku, Mohammed Abera.

Como Egito e Etiópia Chegam Para o Confronto

O Egito chega para o confronto buscando consolidar sua posição nas Eliminatórias e garantir uma vaga na próxima fase. A equipe tem um bom desempenho e conta com jogadores talentosos que podem fazer a diferença.

Já a Etiópia precisa da vitória para ter chances de avançar na competição. A equipe busca surpreender o adversário e mostrar que pode competir em igualdade de condições. O jogo promete ser disputado e emocionante.

Últimos Jogos do Egito

O Egito tem mostrado consistência e eficiência nos últimos jogos, com um ataque produtivo e uma defesa sólida. A equipe tem se mostrado organizada taticamente, com jogadores que se destacam individualmente e em conjunto.

Nos últimos confrontos, o Egito tem demonstrado um futebol ofensivo, com boa movimentação e criação de jogadas. A equipe busca manter o ritmo e conquistar uma vitória importante em casa.



✅ Egito 2 x 1 Serra Leoa - Eliminatórias da Copa do Mundo



✅ Etiópia 0 x 2 Egito - Eliminatórias da Copa do Mundo



❌ Egito 0 x 1 África do Sul - Amistoso



🟡 África do Sul 0 x 0 Egito - Amistoso



🟡 Egito 0 x 0 Botsuana - Eliminatórias da Copa do Mundo



Últimos Jogos do Etiópia

A Etiópia busca surpreender o Egito e somar pontos importantes nas Eliminatórias. A equipe tem enfrentado dificuldades em alguns jogos, mas busca mostrar sua força e buscar um resultado positivo fora de casa.

A Etiópia tem demonstrado potencial, mas precisa melhorar a consistência para se manter competitiva. O técnico tem trabalhado para corrigir os erros e fortalecer a equipe, buscando uma boa atuação.



✅ Etiópia 1 x 0 Djibouti - Eliminatórias da Copa do Mundo



❌ Etiópia 0 x 2 Egito - Eliminatórias da Copa do Mundo



❌ Sudão 1 x 0 Etiópia - Amistoso



❌ Etiópia 0 x 0 Sudão - Amistoso



✅ Congo DR 0 x 1 Etiópia - Amistoso



Nossa Opinião para Egito x Etiópia

Com base nas análises e nos dados disponíveis, o Egito surge como favorito para o confronto, mas a Etiópia pode surpreender. Acreditamos em um jogo com chances para ambos os lados, com o Egito buscando a vitória e a Etiópia tentando dificultar ao máximo.

Acreditamos em um jogo com gols e boas oportunidades de apostas. Fique de olho nas nossas dicas e aproveite para se divertir com responsabilidade. Lembre-se de que o futebol é imprevisível e tudo pode acontecer!